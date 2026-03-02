¿Qué pasaba en La Plata, Argentina y el mundo en 1884, mientras se fundaba el diario El Día?

En 1884 la Argentina atravesaba una transformación acelerada. Bajo la primera presidencia de Julio Argentino Roca, el país consolidaba el Estado nacional con un ideario liberal sintetizado en el lema “Paz y Administración”. El Partido Autonomista Nacional ordenaba la vida política y la modernización avanzaba con un fuerte impulso secular. La población rondaba los 3 millones de habitantes y la inmigración europea crecía sin pausa, modificando la fisonomía social y económica del territorio.

En la provincia de Buenos Aires, el ciclo de Dardo Rocha concluía el 1 de mayo de 1884. Lo sucedió Carlos d’Amico, en un contexto en el que la provincia aún acomodaba su estructura tras la federalización de la Ciudad de Buenos Aires en 1880. Rocha dejaba como legado la fundación de una capital nueva, La Plata, planificada desde cero, que se levantaba sobre la llanura con ritmo febril.

La Ciudad de La Plata tenía apenas dos años de vida y una población estimada entre 10.000 y 11.000 habitantes. El dato sobresaliente era su composición demográfica: el 78,1 por ciento eran extranjeros, en su mayoría italianos que trabajaban en la construcción de los edificios públicos. El crecimiento anual superaba el 250 por ciento, una cifra inédita que convertía a la flamante capital bonaerense en un laboratorio urbano y social.

El 2 de marzo de 1884 apareció el primer número de El Día. Fundado por Manuel Láinez, Arturo Ugalde, Martín Biedma y Julio Bonet, el diario nació con apenas cuatro páginas y una tirada de 900 ejemplares. Su redacción funcionaba en la calle 49 entre 7 y 8 y el proceso de impresión era casi artesanal. En su primer editorial proclamó independencia del Gobierno y reivindicó la misión de la prensa como vigilante de los intereses públicos, en contraste con la prensa de combate del siglo XIX. "Sin compromisos que nos aten, tendremos para este gobierno así como palabras de aplausos también la censura más agria, cuando sus actos la merezcan, porque comprendemos que la misión de la prensa no es otra que velar por los intereses públicos"

Estaba el periódico El Ferrocarril y a la par La Propaganda, aunque El Día sigue activo desde aquellos años y llegó para quedarse. La Plata, El Municipio, La Tarde, El Mercurio, La Mañana, El Pueblo, El Tribuno, La Lucha, La Anarquía, La Unión Obrera -de Berisso-, El Centinela, La lectura del Domingo eran otras emisiones que aparecieron sobre finales del Siglo XIX y tuvieron corta duración. Corrieri italiano (1890) editado por la sociedad de Socorros Mutuos Unione e Fratellanza, La France (1890) y La Fraternidad Española (1890) y los periódicos satíricos: la revista Sancho (1897) y El Trueno (1898), le daban el marco periodístico a la Ciudad.

El periodismo vivía una edad de oro. En Buenos Aires circulaban diarios consolidados como La Prensa y La Nación, mientras que en Rosario se editaba La Capital. Hacia 1882 la Argentina ocupaba el cuarto lugar mundial en producción de periódicos por habitante, con una publicación cada 13.500 personas. En ese escenario competitivo, El Día se convertiría con el tiempo en el medio hegemónico de la vida política, cultura, deportiva y social platense.

Qué se debatía en el país

La discusión que atravesó 1884 fue la sanción de la Ley 1420 de Educación Común, el 8 de julio. El debate dividió a liberales y clericales en torno a la enseñanza laica. Finalmente se estableció la instrucción primaria gratuita, obligatoria y laica. Figuras como Domingo Faustino Sarmiento y Bartolomé Mitre participaron activamente en el clima intelectual de la época, en la que política y educación eran asuntos inseparables.

En paralelo, el Estado avanzó con la creación del Registro Civil, quitándole a la Iglesia el control exclusivo de nacimientos, matrimonios y defunciones. El telégrafo conectaba las principales ciudades y el ferrocarril extendía sus rieles a un ritmo de cientos de kilómetros por año. La modernidad no era una consigna sino una experiencia cotidiana que acortaba distancias y fortalecía el mercado interno.

Qué ocurría en La Plata en 1884

La Ciudad de La Plata era emblema de ese impulso. Tras la colocación de la piedra fundamental el 19 de noviembre de 1882, se levantaron en tiempo récord la Casa de Gobierno, la Legislatura y el Palacio Municipal. En 1884 se empezó a construir el Teatro Argentino y en mayo abrió sus puertas el Museo de La Plata bajo la dirección de Francisco P. Moreno. Ese mismo año comenzaron las obras de la Catedral, proyectada en estilo neogótico para dominar el horizonte urbano.

La electricidad fue otro símbolo. La Plata se convirtió en la primera ciudad de América Latina con alumbrado público eléctrico, inaugurado a fines de 1883 y consolidado en 1884. Mientras en otras capitales aún predominaba el gas, la nueva capital bonaerense brillaba con luz blanca y se ganaba el apodo de Ciudad de la Luz. El trazado de diagonales diseñado por Pedro Benoit y la rápida conexión ferroviaria con el puerto de Ensenada completaban una postal de ciudad planificada hacia el futuro.

En el mundo

En el plano cultural, Eduardo Wilde publicaba la primera parte de La lucha por la vida, Guillermo Enrique Hudson difundía sus crónicas y nacía Salvador Debenedetti. La ciencia y la literatura acompañaban el clima de época. En el mundo, en tanto, 1884 fue un año de definiciones: comenzó la Conferencia de Berlín impulsada por Otto von Bismarck para el reparto de África; en Washington se estableció el meridiano de Greenwich como longitud cero; Francia entregó a Estados Unidos la Estatua de la Libertad; se publicó Las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain; Hiram Maxim inventó la ametralladora automática; Robert Koch descubrió el bacilo del cólera y en Londres se fundó la Sociedad Fabiana. Mientras tanto, en La Plata, un diario de cuatro páginas empezaba a narrar en tiempo real esa Argentina que se pensaba moderna y esa Ciudad que crecía a ritmo incesante.

Principales eventos en 1884 y 1890

LA PLATA (1884)



• En marzo se funda El Día, testigo clave del crecimiento urbano.

• En marzo se empezaba a edificar el Teatro Argentino, uno de los primeros grandes edificios públicos de la nueva capital.

• En mayo abre sus puertas el Museo de La Plata bajo la dirección de Francisco P. Moreno, que se convierte rápidamente en un centro científico de relevancia internacional.

• Se consolida el alumbrado público eléctrico, convirtiendo a la Ciudad en la primera de América Latina con este sistema.

• Comienzan las obras de la Catedral de La Plata, proyectada en estilo neogótico.

• Avanza la construcción de los edificios públicos iniciados en 1883 (Casa de Gobierno, Legislatura y Palacio Municipal).

• Se materializa el trazado urbano con la apertura de diagonales y la consolidación de la conexión ferroviaria con el puerto de Ensenada.

ARGENTINA (1884)



• Presidencia de Julio Argentino Roca en su primer mandato.

• El 8 de julio se sanciona la Ley 1420 de educación común, gratuita, obligatoria y laica.

• Se crea el Registro Civil, quitando a la Iglesia el control exclusivo sobre nacimientos, matrimonios y defunciones.

• Continúa la expansión del ferrocarril y del telégrafo como ejes de modernización.

• Fuerte crecimiento demográfico impulsado por la inmigración europea.

EL MUNDO (1884)



• El 15 de noviembre comienza la Conferencia de Berlín convocada por Otto von Bismarck, que da inicio al reparto formal de África entre potencias europeas.

• En octubre se celebra en Washington la Conferencia Internacional del Meridiano, que establece al meridiano de Greenwich como longitud 0°.

• El 4 de julio Francia entrega oficialmente la Estatua de la Libertad a Estados Unidos en París.

• Se publica en el Reino Unido Las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain.

• Hiram Maxim inventa la primera ametralladora automática portátil.

• Se funda en Londres la Sociedad Fabiana, base del socialismo democrático británico.

• En Sudán se desarrolla el Asedio de Jartum, que impacta al Imperio Británico.

• Robert Koch descubre el bacilo del cólera, avance decisivo para la salud pública.

• John Pemberton experimenta en Atlanta con la fórmula original de la futura Coca Cola.