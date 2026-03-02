Tragedia en Berisso: una jubilada perdió la vida tras un incendio en su vivienda

Un voraz incendio dentro de una propiedad ubicada en la calle 166, entre 12 y 13, terminó con la vida de una anciana de 86 años. El foco ígneo se desató minutos después de las 14 horas y generó una inmediata conmoción en el barrio, donde los frentistas intentaron brindar auxilio ante la aparición de las primeras columnas de humo.

La alerta llegó a los Bomberos Voluntarios a través de los llamados desesperados de los vecinos, quienes observaron humo denso que escapaba por una de las ventanas de la finca. Una dotación de servidores públicos acudió al lugar de forma veloz para combatir las llamas. Tras el ingreso a la estructura, los efectivos constataron que el fuego afectó de forma exclusiva a un dormitorio de la casa.

En ese sector del inmueble, los bomberos hallaron el cuerpo de la mujer. A pesar de los esfuerzos por rescatarla, la víctima ya no presentaba signos vitales al momento del contacto inicial. La rápida acción de los profesionales evitó que el siniestro lograra una propagación hacia el resto de las dependencias del hogar, lo que limitó los daños materiales a la zona del foco original.

Tras la extinción total del foco y la ventilación del lugar, se inició la etapa de recolección de pruebas. Peritos de la División Científica de la Policía bonaerense realizaron las tareas técnicas para determinar el origen exacto del fuego. Por el momento, los investigadores no descartan ninguna hipótesis, aunque el peritaje inicial busca confirmar si se trató de una falla eléctrica o de un accidente doméstico dentro del cuarto.