Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $2.000.000: los números que se publicaron hoy

Policiales

Tragedia en Berisso: una jubilada perdió la vida tras un incendio en su vivienda

Tragedia en Berisso: una jubilada perdió la vida tras un incendio en su vivienda
2 de Marzo de 2026 | 17:43

Escuchar esta nota

Un voraz incendio dentro de una propiedad ubicada en la calle 166, entre 12 y 13, terminó con la vida de una anciana de 86 años. El foco ígneo se desató minutos después de las 14 horas y generó una inmediata conmoción en el barrio, donde los frentistas intentaron brindar auxilio ante la aparición de las primeras columnas de humo.

La alerta llegó a los Bomberos Voluntarios a través de los llamados desesperados de los vecinos, quienes observaron humo denso que escapaba por una de las ventanas de la finca. Una dotación de servidores públicos acudió al lugar de forma veloz para combatir las llamas. Tras el ingreso a la estructura, los efectivos constataron que el fuego afectó de forma exclusiva a un dormitorio de la casa.

En ese sector del inmueble, los bomberos hallaron el cuerpo de la mujer. A pesar de los esfuerzos por rescatarla, la víctima ya no presentaba signos vitales al momento del contacto inicial. La rápida acción de los profesionales evitó que el siniestro lograra una propagación hacia el resto de las dependencias del hogar, lo que limitó los daños materiales a la zona del foco original.

Tras la extinción total del foco y la ventilación del lugar, se inició la etapa de recolección de pruebas. Peritos de la División Científica de la Policía bonaerense realizaron las tareas técnicas para determinar el origen exacto del fuego. Por el momento, los investigadores no descartan ninguna hipótesis, aunque el peritaje inicial busca confirmar si se trató de una falla eléctrica o de un accidente doméstico dentro del cuarto.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia aguantó el 2 a 2 ante Tigre y vuelve con un punto que tiene tanto mérito como valor

Choque fatal en la Región: quién era el joven que se estrelló contra un paredón y murió

Estudiantes: la historia de amor y rivalidad con Vélez

Conocer el paño: lejos de la moda, los salones de pool apuestan a reinventarse

Bajó la edad de imputabilidad a 14 años, pero hay muchas preguntas sin respuestas

Ventas: los departamentos chicos empujan la estadística

Del trailer al motorhome, lo que sale el sueño de viajar en casa propia
+ Leidas

Choque de protagonistas, Estudiantes recibe a Vélez en UNO con Cetré de titular: formaciones, hora y TV

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Tigre

Nuevo escándalo en Medicina: 70 estudiantes fueron a rendir una materia clave y no les tomaron el examen

Las 10 reformas estructurales que Milei anticipó y que enviará para debatir en el Congreso

Papelón del Tribunal con N. Barros Schelotto

VIDEO. Gimnasia mostró dos caras ante Tigre y se trajo un punto

Ataron con pijamas a una familia en otro terrible asalto en La Plata

Tiene cosas por mejorar, pero el ciclo está sano
Últimas noticias de Policiales

Un joven motociclista en grave estado tras colisionar con un camión en La Plata

Festejo de carnaval terminó en tragedia: llevaba a su hijo en moto y terminó decapitado

Chileno con frondoso prontuario cayó en La Plata por atropellar a una mujer al intentar huir de un robo

Inseguridad vial: un joven murió por un choque en Berisso
Deportes
"Mucha autocrítica" tras un punto muy valioso: el análisis del 'Chelo' Torres tras el empate ante Tigre
Supercopa Internacional: mañana se definiría la fecha para el cruce de Estudiantes y Central
Choque de protagonistas, Estudiantes recibe a Vélez en UNO con Cetré de titular: formaciones, hora y TV
Un ex delantero de Gimnasia, a un paso de irse a un grande de Brasil
VIDEO. Gimnasia mostró dos caras ante Tigre y se trajo un punto
La Ciudad
La Facultad de Odontología eligió por unanimidad a Ezequiel Escudero Giachella como nuevo decano
Nuevo escándalo en Medicina: 70 estudiantes fueron a rendir una materia clave y no les tomaron el examen
Un contenedor para depositar pilas usadas en el CAM de diagonal 80
Castración y vacunación antirrábica gratuitas en La Plata: cuándo, dónde y cómo sacar turno
Aumentaron las multas de tránsito y las más graves se fueron a casi $2 millones: los nuevos valores
Espectáculos
Solange Abraham contó todo: reveló detalles sobre el affaire de su ex marido con su personal trainer
El impactante casamiento de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari: romántica ceremonia junto al río, las fotos
Postales de Milán: Wanda Nara y Martín Migueles, un viaje top entre el amor, modas y lujos  
Hay dos nuevos participantes en Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son
Vuelve Lucrecia Martel: “El cine es una herramienta de transformación”
Información General
Un juego que permite navegar gratis con un velero en el Río de La Plata o cualquier punto del mundo
¡A guardar los celulares!: rige la ley para aulas libres de teléfonos
Desde mañana, las primarias bonaerenses deberán mantener los celulares apagados en clase
Ocurrencias: dos crueles asesinos que cayeron por amor
Los fondos de la AFA: las millonarias transferencias a empresas sin actividad

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla