Policiales |SIN PIEDAD

Ataron con pijamas a una familia en otro terrible asalto en la Ciudad

Sucedió a primera hora de la mañana de ayer en una finca de 60 entre 17 y 18. Actuaron tres delincuentes, que se llevaron dinero

Ataron con pijamas a una familia en otro terrible asalto en la Ciudad

En la zona del robo, todos los vecinos quedaron aterrados / Web

2 de Marzo de 2026 | 02:56
Edición impresa

Una familia fue víctima de un robo durante la madrugada de ayer en pleno casco urbano de La Plata. El hecho ocurrió cerca de las 06.00 en una vivienda ubicada en calle 60 entre 17 y 18, en jurisdicción de la comisaría quinta.

Según informaron fuentes policiales, personal que recorría la zona fue comisionado por el 911 ante un llamado que alertaba sobre un robo consumado.

Al arribar al domicilio, los efectivos se entrevistaron con el propietario de la finca, un comerciante de 59 años, quien se encontraba junto a su esposa, de 58, y su hija, de 33.

De acuerdo al relato de las víctimas, al menos tres delincuentes ingresaron a la casa por una ventana ubicada en la parte trasera de la propiedad mientras la familia descansaba.

Una vez en el interior, los sorprendieron y los redujeron, atándolos a sillas con pijamas y otras prendas de vestir.

Siempre según la denuncia, los asaltantes exigieron la entrega de dinero en efectivo y lograron apoderarse de 100 mil pesos. Además, se llevaron un teléfono celular y el DVR correspondiente al sistema de cámaras de seguridad de la vivienda, presumiblemente para evitar que quedaran registradas imágenes del hecho.

Afortunadamente, las víctimas no sufrieron lesiones y rechazaron asistencia médica, aunque manifestaron encontrarse en estado de shock por la situación vivida.

En ese contexto, solicitaron dirigirse más tarde a la dependencia policial para ampliar detalles, ya que necesitaban recuperarse del momento de tensión.

Los uniformados recomendaron no alterar la escena hasta la intervención de Policía Científica, que deberá realizar las pericias correspondientes para intentar obtener rastros que, tal vez, posibiliten identificar a los autores.

Otras tareas, entre las habituales, será el relevamiento de cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, y de eventuales testigos.

La causa quedó en manos de la Justicia, que ya fue notificada del episodio, y se iniciaron actuaciones prevencionales por robo agravado.

La investigación, como se dijo, busca determinar la identidad de los responsables del ataque y establecer si actuaron con información previa sobre los movimientos de la familia.

Tras conocerse el hecho, vecinos de la cuadra y zonas aledañas volvieron a expresar su preocupación por la seguidilla de episodios delictivos que, aseguran, se repiten en el sector.

Señalan que en las últimas semanas se registraron varios hechos de inseguridad, lo que generó un clima de temor constante.

Los frentistas, como en todos los rincones de la Ciudad, reclaman mayor presencia policial y patrullajes más frecuentes, especialmente en el horario nocturno.

Sostienen que, si bien se observan móviles en circulación, los recorridos no serían suficientes para cubrir la demanda de una zona con alta densidad poblacional y numerosos comercios.

“No queremos esperar a que pase algo peor”, resumió un vecino, reflejando el malestar creciente en el barrio y no descartando acciones directas para visibilizar la problemática.

En ese punto, las redes sociales juegan un papel fundamental en esa búsqueda de hacer conocer de esta realidad asfixiante por el accionar delictivo, que no encuentra obstáculos significativos para, al menos, desalentar los robos.

