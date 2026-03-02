Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $2.000.000: los números que se publicaron hoy

Policiales

Un joven motociclista en grave estado tras colisionar con un camión en La Plata

Un joven motociclista en grave estado tras colisionar con un camión en La Plata
2 de Marzo de 2026 | 15:15

Escuchar esta nota

La zona oeste de La Plata fue escenario de un violento siniestro vial que dejó como saldo a un motociclista con heridas de extrema gravedad. El hecho ocurrió en la intersección de la avenida 522 y la calle 135, en el barrio de San Carlos. Por motivos que la Policía busca establecer, un joven que circulaba a bordo de una motocicleta marca Zanella de 110 cilindradas perdió el control de su vehículo y chocó de frente contra la parte trasera de un camión Mercedes Benz que se encontraba detenido sobre la calzada.

El impacto despertó la alarma entre los vecinos de la cuadra, quienes escucharon el fuerte estruendo y salieron de sus viviendas para asistir a la víctima. El conductor de la moto quedó tendido sobre el asfalto con lesiones visibles en su rostro y tórax. De inmediato, una ambulancia del servicio SAME llegó al lugar para brindar los primeros auxilios.

Debido a la severidad de los traumatismos, los médicos decidieron el traslado urgente del paciente al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero. Al ingresar al centro de salud, los profesionales de turno confirmaron que el estado del joven es reservado y que su vida corre peligro real. El paciente permanece en la unidad de cuidados intensivos bajo un monitoreo constante de sus funciones vitales.

Efectivos de la comisaría jurisdiccional trabajaron en el sitio del accidente para preservar las pruebas y controlar el tránsito. La Policía Científica realizó los peritajes de rigor sobre la cinta asfáltica con el fin de determinar la velocidad a la que circulaba la moto y si hubo algún factor externo que provocó la pérdida de estabilidad.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia aguantó el 2 a 2 ante Tigre y vuelve con un punto que tiene tanto mérito como valor

Choque fatal en la Región: quién era el joven que se estrelló contra un paredón y murió

Estudiantes: la historia de amor y rivalidad con Vélez

Conocer el paño: lejos de la moda, los salones de pool apuestan a reinventarse

Bajó la edad de imputabilidad a 14 años, pero hay muchas preguntas sin respuestas

Ventas: los departamentos chicos empujan la estadística

Del trailer al motorhome, lo que sale el sueño de viajar en casa propia
+ Leidas

En un cruce de protagonistas, Estudiantes recibe a Vélez en UNO: formaciones, hora y TV

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Tigre

Nuevo escándalo en Medicina: 70 estudiantes fueron a rendir una materia clave y no les tomaron el examen

Papelón del Tribunal con N. Barros Schelotto

Las 10 reformas estructurales que Milei anticipó y que enviará para debatir en el Congreso

VIDEO. Gimnasia mostró dos caras ante Tigre y se trajo un punto

Ataron con pijamas a una familia en otro terrible asalto en La Plata

Tiene cosas por mejorar, pero el ciclo está sano
Últimas noticias de Policiales

Festejo de carnaval terminó en tragedia: llevaba a su hijo en moto y terminó decapitado

Chileno con frondoso prontuario cayó en La Plata por atropellar a una mujer al intentar huir de un robo

Inseguridad vial: un joven murió por un choque en Berisso

Ataron con pijamas a una familia en otro terrible asalto en La Plata
Espectáculos
Solange Abraham contó todo: reveló detalles sobre el affaire de su ex marido con su personal trainer
El impactante casamiento de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari: romántica ceremonia junto al río, las fotos
Postales de Milán: Wanda Nara y Martín Migueles, un viaje top entre el amor, modas y lujos  
Hay dos nuevos participantes en Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son
Vuelve Lucrecia Martel: “El cine es una herramienta de transformación”
La Ciudad
La Facultad de Odontología eligió por unanimidad a Ezequiel Escudero Giachella como nuevo decano
Un contenedor para depositar pilas usadas en el CAM de diagonal 80
Nuevo escándalo en Medicina: 70 estudiantes fueron a rendir una materia clave y no les tomaron el examen
Castración y vacunación antirrábica gratuitas en La Plata: cuándo, dónde y cómo sacar turno
Aumentaron las multas de tránsito y las más graves se fueron a casi $2 millones: los nuevos valores
Deportes
Un ex delantero de Gimnasia, a un paso de irse a un grande de Brasil
En un cruce de protagonistas, Estudiantes recibe a Vélez en UNO: formaciones, hora y TV
VIDEO. Gimnasia mostró dos caras ante Tigre y se trajo un punto
Tiene cosas por mejorar, pero el ciclo está sano
La salida de Miramón pone dudas al medio
Información General
Un juego que permite navegar gratis con un velero en el Río de La Plata o cualquier punto del mundo
¡A guardar los celulares!: rige la ley para aulas libres de teléfonos
Desde mañana, las primarias bonaerenses deberán mantener los celulares apagados en clase
Ocurrencias: dos crueles asesinos que cayeron por amor
Los fondos de la AFA: las millonarias transferencias a empresas sin actividad

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla