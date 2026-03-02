Un joven motociclista en grave estado tras colisionar con un camión en La Plata

Nuevo escándalo en Medicina: 70 estudiantes fueron a rendir una materia clave y no les tomaron el examen
La zona oeste de La Plata fue escenario de un violento siniestro vial que dejó como saldo a un motociclista con heridas de extrema gravedad. El hecho ocurrió en la intersección de la avenida 522 y la calle 135, en el barrio de San Carlos. Por motivos que la Policía busca establecer, un joven que circulaba a bordo de una motocicleta marca Zanella de 110 cilindradas perdió el control de su vehículo y chocó de frente contra la parte trasera de un camión Mercedes Benz que se encontraba detenido sobre la calzada.
El impacto despertó la alarma entre los vecinos de la cuadra, quienes escucharon el fuerte estruendo y salieron de sus viviendas para asistir a la víctima. El conductor de la moto quedó tendido sobre el asfalto con lesiones visibles en su rostro y tórax. De inmediato, una ambulancia del servicio SAME llegó al lugar para brindar los primeros auxilios.
Debido a la severidad de los traumatismos, los médicos decidieron el traslado urgente del paciente al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero. Al ingresar al centro de salud, los profesionales de turno confirmaron que el estado del joven es reservado y que su vida corre peligro real. El paciente permanece en la unidad de cuidados intensivos bajo un monitoreo constante de sus funciones vitales.
Efectivos de la comisaría jurisdiccional trabajaron en el sitio del accidente para preservar las pruebas y controlar el tránsito. La Policía Científica realizó los peritajes de rigor sobre la cinta asfáltica con el fin de determinar la velocidad a la que circulaba la moto y si hubo algún factor externo que provocó la pérdida de estabilidad.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
