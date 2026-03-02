Solange Abraham contó todo: reveló detalles sobre el affaire de su ex marido con su personal trainer

En Gran Hermano, la participante Solange Abraham, ex generación 2011, habló a corazón abierto sobre el escándalo más grande de su vida: la infidelidad de su ex marido con a su personal trainer.

Allí, la modelo tucumana compartió una sentida conversación con el participante Martín Rodriguez, donde compartió su punto de vista sobre la infidelidad y cómo le afectó el cuadro de situación.

Sin mencionar activamente su relación con el empresario Marcelo Da Corte, ni su polémica separación, Abraham reconoció que la situación la terminó fortaleciendo: “Soy muy resiliente. Las cosas que me podían matar, me terminaron fortaleciendo. Al menos en mi vida siempre fue así, no sé acá adentro”.

“Me pasó que mi psicóloga me dijo que ‘soy un perro de caza’. Me pongo una meta, la que sea, me enfoco y voy, lo logro. Analicé el hilo de mi vida y soy así. No me quedo en el ‘ay, me encantaría’. Hago mil cosas y me dicen que no muchas veces, pero soy insistente en lo que quiero”, señaló sin muchas vueltas.

“En una infidelidad tiene que haber un tercero que participa sabiendo que está haciendo mal a alguien, no lo comparto”, sentenció la modelo, dejando en claro que ella “no sería partícipe de eso”

Vale recordar que, Solange y Marcelo Da Corte vivieron un matrimonio que duró años, donde dieron la bienvenida a su hija Delfina, y terminó abruptamente en el 2023, cuando el empresario le pidió el divorcio.

Poco tiempo después, Da Corte se sinceró sobre su orientación sexual y oficializó un romance con su personal trainer, Lautaro Marchesini.

Hace tan solo unos meses, Da Corte y su personal trainer contrajeron matrimonio y celebraron su unión en Uruguay, casi al mismo tiempo que Solange ingresó a la casa de Gran Hermano.