Axel Kicillof en la apertura de sesiones legislativas: uno por uno, los anuncios para la Provincia

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró el período de Sesiones Ordinarias con un discurso centrado en la transformación administrativa, la ampliación de derechos y la construcción de una alternativa federal. El mandatario detalló una serie de iniciativas que abarcan desde beneficios impositivos para pymes hasta la regulación de nuevas formas de empleo y una reforma integral en materia de seguridad.

Según anunció el mandatario bonaerense, a partir de este mes, ARBA implementará el Régimen Riesgo 0 - SAF 0, permitiendo reducir a cero alícuotas de recaudación de Ingresos Brutos en retenciones bancarias y medios electrónicos para contribuyentes cumplidores, liberando capital de trabajo y reduciendo carga administrativa.

En esa misma línea, indicó que se impulsará un proyecto de ley para ordenar y proteger el trabajo en plataformas digitales en la Provincia de Buenos Aires. Creará un Plan Integral y un Registro Provincial de Trabajo en Plataformas Digitales para dar transparencia a la actividad, garantizar acceso a información sobre los algoritmos que organizan el trabajo, exigir seguros obligatorios contra accidentes, regular condiciones básicas en los espacios donde se desarrolla la actividad y establecer herramientas de protección.

Para ello, el Gobernador argumentó: "Esto está en línea con lo que propone la OIT y ya se implementa en los países están a la vanguardia. Modernizar las normas laborales no significa quitar derechos, nada menos moderno que desproteger a quienes trabajan".

De igual forma, señaló que se abordará en la Legislatura una nueva ley para el personal policial que busca actualizar la normativa y regular el reclutamiento y la carrera policial con los parámetros propios de una policía del siglo XXI. Asimismo, explicó que enviarán una modificación integral de la Ley de Seguridad Pública que tiene más de 30 años de antigüedad y precisa de una actualización en casi todos sus aspectos.

Además, anticipó que se enviará nuevamente a la Legislatura el proyecto de ley de Producción Pública de Medicamentos para reducir costos y garantizar el acceso en toda la Provincia. Como uno de los principales lineamientos para esta decisión, el mandatario bonaerense analizó: "Muchos argentinos perdieron la posibilidad de pagarse un medicamento, un estudio, una consulta. En este contexto se necesita más salud pública, no menos. La salud no puede depender exclusivamente del mercado. En realidad, depende de la decisión política de cuidar de nuestro pueblo".

Por último, anunció que se firmará un decreto para extender en todo el territorio de la provincia al acceso a la sala de 3 años en el ciclo inicial. "Es una decisión más en el marco de nuestro propósito principal: garantizar en toda la Provincia el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad desde los 3 hasta terminar la universidad", explicó.