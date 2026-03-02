Irán ataca otros estados de la región y asegura que está preparado para una "guerra prolongada"

Irán y milicias respaldadas por el régimen lanzaron hoy misiles contra Israel y estados árabes que parecían haber alcanzado el complejo de la Embajada de Estados Unidos en Kuwait, e Israel y Estados Unidos atacaron objetivos en Irán mientras la guerra se expandía entre declaraciones de desafío y un aumento de las bajas.

La Media Luna Roja Iraní dijo que la campaña estadounidense e israelí ha matado al menos a 555 personas en Irán por ahora, y que más de 130 ciudades en todo el país han sido atacadas, mientras que Israel informó de once fallecidos.

En Kuwait, mientras fuego y humo se elevaban desde el interior del complejo de la embajada de Estados Unidos, el Ejército estadounidense dijo que Kuwait había "derribado por error" tres aviones F15E Strike Eagles durante una misión de combate mientras Irán atacaba el país. "Los seis tripulantes se eyectaron con seguridad, han sido recuperados con seguridad y están en condición estable. Kuwait ha reconocido este incidente y agradecemos los esfuerzos de las fuerzas de defensa kuwaitíes y su apoyo en esta operación en curso", indicó el ejército.

El complejo de la embajada fue alcanzado no mucho después de que Estados Unidos emitiera una advertencia a los estadounidenses allí para que se pusieran a resguardo y a otros para que se mantuvieran alejados del lugar. No hubo reportes inmediatos de daños o víctimas.

Mientras continuaban los ataques aéreos estadounidenses e israelíes, el principal funcionario de seguridad iraní, Ali Larijani, prometió desafiante en X que "no negociaremos con Estados Unidos".

En Irak, una milicia proiraní se atribuyó un ataque con un dron dirigido contra tropas estadounidenses en el aeropuerto de Bagdad, al día siguiente de afirmar que disparó contra una base estadounidense en la ciudad de Irbil, en el norte, y Chipre informó de un ataque con dron contra una base británica.

Israel y Estados Unidos bombardearon emplazamientos de misiles iraníes y atacaron su Armada, afirmando que habían destruido su cuartel general y varios buques de guerra.

Con los mercados mundiales ya sacudidos por los combates y los precios del petróleo en auge, la refinería saudí de crudo de Ras Tanura fue atacada el lunes por drones, que fueron derribados por las defensas. Ras Tanura, cerca de la ciudad de Dammam en el este de Arabia Saudita, es una de las refinerías más grandes del mundo con una capacidad de más de medio millón de barriles de crudo al día. Fue cerrada temporalmente como precaución tras el ataque.

Por otro lado, Omán dijo que un dron acuático cargado con bombas explotó contra un petrolero con bandera de las Islas Marshall en el golfo de Omán, frente a la costa de la capital, Mascate, y mató a un marino a bordo.

Irán ya ha estado amenazando a los barcos en el estrecho de Ormuz, el pequeño paso del Golfo Pérsico por la que transita una quinta parte de todo el petróleo que se comercia. Varios barcos también han sido atacados allí.

Más temprano en el día, cayeron escombros sobre la refinería de crudo de Ahmadi, en Kuwait, que hirieron a dos trabajadores, después de que se derribaran drones. La decisión de Irán de ampliar sus ataques a la principal infraestructura petrolera regional añade un nuevo elemento a la guerra que sacude Medio Oriente, al apuntar directamente al sustento de la economía de la zona.

A su vez, QatarEnergy, dijo el unes que detendría su producción de gas natural licuado debido a la guerra, lo que sacaba del mercado a uno de los principales proveedores. La compañía no dio una estimación de cuándo restablecería el servicio.

Mientras tanto, Reza Najafi, embajador iraní ante la agencia nuclear de la ONU, el Organismo Internacional de la Energía Atómica, dijo que los bombardeos habían atacado el centro de enriquecimiento nuclear iraní de Natanz el domingo. "Ayer volvieron a atacar instalaciones nucleares pacíficas de Irán", dijo. "Su justificación de que Irán quiere desarrollar armas nucleares es simplemente una gran mentira", agregó.

Israel no ha hecho públicos objetivos específicos en Irán, pero ha dicho que está apuntando al "liderazgo y la infraestructura nuclear".

Mientras continuaban los ataques a Irán, Hezbollah dijo que había disparado misiles hacia Israel en respuesta a la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, y a "repetidas agresiones israelíes". No hubo reportes de heridos ni de daños, e Israel dijo que interceptó un proyectil mientras varios cayeron en zonas abiertas.

Irán ha estado disparando misiles contra Israel y estados árabes en una contraofensiva desde el ataque conjunto estadounidense-israelí del sábado que mató a Jamenei y a muchos altos funcionarios iraníes. Los estados árabes del Golfo han advertido que podrían tomar represalias contra Irán tras ataques que alcanzaron sitios clave y mataron al menos a cinco civiles, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió que Washington "vengaría" las muertes de tres soldados estadounidenses que murieron en Kuwait, al tiempo que pronosticó más bajas.

"Lamentablemente, es probable que haya más antes de que termine", manifestó Trump, quien ha instado a los iraníes a "tomar el control" de su gobierno y, aunque también señaló que estaría abierto al diálogo con un nuevo liderazgo allí tras la muerte de Jamenei, sugirió el domingo que no se vislumbra un final para las operaciones militares. "Las operaciones de combate continúan en este momento con toda su fuerza, y continuarán hasta que se logren todos nuestros objetivos", dijo en un mensaje de video. "Tenemos objetivos muy firmes", añadió, sin dar más detalles.