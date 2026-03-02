Regresó Carillo y el Barba llevó al Mineiro a la final

VIDEO.- “Va a seguir presa”: Milei, durísimo contra Cristina
VIDEO.- “Va a seguir presa”: Milei, durísimo contra Cristina
Apuntando a un mensaje federal, Kicillof habla en la Legislatura
El paro docente posterga el inicio de clases en escuelas bonaerenses
Tras el aumento, las quejas: crece el malestar por el funcionamiento
Tras 448 días, liberaron a Gallo: el operativo retorno y el reencuentro
Clubes de barrio al rojo y necesitados de ayuda para existir
Opositores hablaron de un tono “híper violento y consignas populistas”
La indiferencia de Milei ante su vicepresidenta con ayuda de la TV oficial
Con una marcha, la CGT va a la Justicia contra la reforma laboral
Las familias apelaron al ingenio y el ahorro para la canasta escolar 2026
Música, desfile y bailes en el 98º aniversario de Arturo Seguí
Ataron con pijamas a una familia en otro terrible asalto en la Ciudad
Entran en la casa de una policía en Etcheverry y le sacan el arma reglamentaria
Quiso recuperar su bici, le tiraron con una mochila y terminó en el hospital
Un comisario se suma al equipo de trabajo en la seccional de Punta Lara
Barrio Norte, una zona dominada por grupos de motochorros sin límites
Medio Oriente, sin paz: hablan de diálogo pero hubo más ataques
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Luego de la práctica matutina de ayer, el plantel de Estudiantes quedó concentrado en el Country Club de City Bell, donde minutos más tarde, el entrenador Alexander Medina dio a conocer la lista de concentrados, con el esperado regreso de Guido Carrillo. A su vez, el DT incluyó entre sus convocados a Valente Pierani y nuevamente apuesta por el juvenil Thiago González.
Tras quedar marginado del último partido ante Newell´s por lesión, el Tanque de Magdalena ya recuperado y sin molestias físicas se sumó nuevamente a la nómina de convocados para el partido de esta tarde ante Vélez en UNO, donde el delantero tiene todas las fichas para ser de la partida.
Otra de las novedades que presenta es la presencia de Valente Pierani quien esta vez le ganó la pulseada a Ramiro Funes Mori. Además, teniendo en cuenta que Alexis Castro aún continúa con los ejercicios de rehabilitación como consecuencia de su lesión muscular en la zona del cuádriceps derecho, el canterano Thiago González suma su segunda concentración consecutiva.
Arqueros: F. Muslera, F. Iacovich. Defensores: L. González Pirez, S. Núñez, T. Palacios, V. Pierani, E. Mancuso, E. Meza, G. Benedetti, J. Pereyra. Mediocampistas: M. Amondarain, E. Piovi, L. Cornejo, T. González, F. Farías, J. Tobio Burgos, B. Aguirre, T. Palacios. Delanteros: F. Pérez, E.Cetré, G. Carrillo, A. Gaich, L. Alario.
Eduardo Domínguez tuvo su estreno como entrenador de Atlético Mineiro, donde derrotó por penales a América MG en las semifinales del campeonato estadual. Ahora enfrentará a Cruzeiro en la definición.
El Barba comenzó con el pie derecho su ciclo en el Galo después de acceder a la final del Torneo Mineiro. Tras igualar sin goles, Atlético se impuso 4-2 desde los doce pasos. Cabe recordar que en el partido de ida sin el Brujo en el banco, empataron 1-1.
LE PUEDE INTERESAR
River, ya sin Gallardo y a la espera de Coudet, juega en Mendoza
LE PUEDE INTERESAR
Defensa y Lanús se repartieron los puntos
De esta manera, Domínguez está a un paso de conseguir un nuevo título como entrenador. En la final, se medirá ante su clásico rival.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí