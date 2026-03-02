Regresó Carillo y el Barba llevó al Mineiro a la final

Luego de la práctica matutina de ayer, el plantel de Estudiantes quedó concentrado en el Country Club de City Bell, donde minutos más tarde, el entrenador Alexander Medina dio a conocer la lista de concentrados, con el esperado regreso de Guido Carrillo. A su vez, el DT incluyó entre sus convocados a Valente Pierani y nuevamente apuesta por el juvenil Thiago González.

Tras quedar marginado del último partido ante Newell´s por lesión, el Tanque de Magdalena ya recuperado y sin molestias físicas se sumó nuevamente a la nómina de convocados para el partido de esta tarde ante Vélez en UNO, donde el delantero tiene todas las fichas para ser de la partida.

Otra de las novedades que presenta es la presencia de Valente Pierani quien esta vez le ganó la pulseada a Ramiro Funes Mori. Además, teniendo en cuenta que Alexis Castro aún continúa con los ejercicios de rehabilitación como consecuencia de su lesión muscular en la zona del cuádriceps derecho, el canterano Thiago González suma su segunda concentración consecutiva.

Arqueros: F. Muslera, F. Iacovich. Defensores: L. González Pirez, S. Núñez, T. Palacios, V. Pierani, E. Mancuso, E. Meza, G. Benedetti, J. Pereyra. Mediocampistas: M. Amondarain, E. Piovi, L. Cornejo, T. González, F. Farías, J. Tobio Burgos, B. Aguirre, T. Palacios. Delanteros: F. Pérez, E.Cetré, G. Carrillo, A. Gaich, L. Alario.

DEBUT DERECHO PARA DOMÍNGUEZ EN EL GALO Y A LA FINAL

Eduardo Domínguez tuvo su estreno como entrenador de Atlético Mineiro, donde derrotó por penales a América MG en las semifinales del campeonato estadual. Ahora enfrentará a Cruzeiro en la definición.

El Barba comenzó con el pie derecho su ciclo en el Galo después de acceder a la final del Torneo Mineiro. Tras igualar sin goles, Atlético se impuso 4-2 desde los doce pasos. Cabe recordar que en el partido de ida sin el Brujo en el banco, empataron 1-1.

De esta manera, Domínguez está a un paso de conseguir un nuevo título como entrenador. En la final, se medirá ante su clásico rival.