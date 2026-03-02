Irán bombardeó una de las principales refinerías de Arabia Saudita

Aumentaron las multas de tránsito y las más graves se fueron a casi $2 millones: los nuevos valores
Aumentaron las multas de tránsito y las más graves se fueron a casi $2 millones: los nuevos valores
Recibió el impacto de los restos de dos drones iraníes interceptados por las defensas antiaéreas
Una de las mayores refinerías de Arabia Saudita, perteneciente a la firma petrolera Aramco y ubicada en la ciudad portuaria de Ras Tanura, recibió el impacto de los restos de dos drones iraníes interceptados por las defensas antiaéreas saudíes, lo que generó un incendio en las instalaciones.
Así lo confirmó hoy el portavoz del ministerio de Defensa saudí, Turki al Maliki, en un comunicado publicado por la agencia oficial saudí SPA, en el que señaló que no hay personal civil herido por este incidente.
Diversos medios de la región informaron que, debido al incendio, la refinería frenó su actividad por motivos de seguridad aunque, hasta el momento, Aramco no emitió ningún comunicado sobre esta medida.
JUST IN: 🇸🇦 Iran strikes Saudi Arabia's Aramco Ras Tanura oil refinery. pic.twitter.com/eTmPGRFAY5— BRICS News (@BRICSinfo) March 2, 2026
Ras Tanura se encuentra ubicada frente a territorio iraní. En videos difundidos en las redes sociales puede verse la presencia de humo en la refinería y el personal saliendo de las instalaciones.
Dicha refinería de crudo es una de las más grandes del mundo y también acoge una de las mayores terminales para la exportación de petróleo.
