Las 10 reformas estructurales que Milei anticipó y que enviará para debatir en el Congreso

El presidente Javier Milei anunció una serie de reformas que planea llevar a cabo durante los próximos dos años de gestión, y por lo que anticipó las principales modificaciones se realizarán en las áreas tributaria y penal, pero también reafirmó su compromiso para mejorar y fortalecer la educación, la Justicia y las Fuerzas Armadas.

“Cada uno de los ministerios ha preparado 10 paquetes de reformas estructurales, por lo que todos los meses presentaremos a los paquetes de proyectos a ser tratados por este Congreso”, destacó el mandatario nacional. “Lo que determinará nuestra agenda parlamentaria es cuán rápido vamos, y cuán lejos llegamos”, indicó.

Según dijo, “esto constituirá el año calendario de la reforma” y serán "nueve meses ininterrumpidos de reformas estructurales que van a rediseñar la arquitectura institucional de la nueva Argentina”.

En principio, remarcó la importancia de las reformas en el Código Civil y en el Código Comercial, además de una reforma tributaria, con el objeto de “construir un marco legal robusto que permita el desarrollo primario de los argentinos”.

También anticipó una “reforma del esquema impositivo” porque aseguró que se necesitan “menos impuestos” y una mayor “profundización de la apertura económica”: “Los acuerdos comerciales deben incluir reformas del Código Aduanero para adecuarlos a nuestros desafíos y sentarnos en la mesa del comercio internacional”, añadió.

En la misma línea, se refirió estrictamente a los cambios que planea realizar en el Código Penal y aseveró que avanzarán “sin pruritos” para lograr “penas más duras” y una “mayor cobertura de la prisión efectiva” para seguir fortaleciendo la consigna “el que la hace la paga”.

Asimismo, sostuvo que la Justicia “también tiene que ser transformada” ya que, en su gestión, han implementado el sistema acusatorio “en el 65% del país” y lograron que los juicios “que antes llevaban años, hoy se definen en días”: “A fin de año estará implementado en todo el país”, agregó.

“También tenemos que implementar el juicio por jurados en la justicia federal, una sana práctica de responsabilidad ciudadana y respeto por la ley, que ya incorporaron varias provincias”, detalló el presidente de la Nación.

En cuanto a la educación, aseguró que “necesitan” reformar la etapa inicial, primaria y secundaria con el fin de darles a los estudiantes las “herramientas” que los conduzcan hacia “un futuro mejor y no para adoctrinarlos”.

Para finalizar, habló sobre la importancia del fortalecimiento tanto de las Fuerzas Armadas como también del equipamiento militar y aseguró que Argentina “no puede ser un país indefenso” en un mundo que “exige más preparación con los estándares que el contexto geopolítico demanda”.

“Ya hemos iniciado un plan de modernización del equipamiento militar y de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Estas reformas radicales del Estado no son opcionales. Hoy se está configurando un nuevo orden mundial y la forma en que nos insertamos en él es el destino que tendrá nuestro país”, concluyó.