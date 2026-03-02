Estudiantes y Vélez se muestran parejos y empatan 0 a 0 en UNO
Estudiantes y Vélez se muestran parejos y empatan 0 a 0 en UNO
Kicillof apuntó contra Milei en la Asamblea Legislativa: "El plan económico que destruye el país es dañino y anacrónico"
Una mujer fue hospitalizada por varias fracturas luego de ser embestida por un micro en pleno Centro
Irán ataca otros estados de la región y Trump afirma que el conflicto podría extenderse por varias semanas
Tragedia en Berisso: una jubilada perdió la vida tras un incendio en su vivienda
Nuevo escándalo en Medicina: 70 estudiantes fueron a rendir una materia clave y no les tomaron el examen
Un joven motociclista en grave estado tras colisionar con un camión en La Plata
¿Qué pasaba en La Plata, Argentina y el mundo en 1884, mientras se fundaba el diario El Día?
Instituciones de La Plata saludaron a EL DIA en su 142º aniversario
Aumentaron las multas de tránsito y las más graves se fueron a casi $2 millones: los nuevos valores
Se dispara el precio del petróleo y no se descarta que supere los 100 dólares tras el conflicto en Oriente Medio
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Un ex delantero de Gimnasia, a un paso de irse a un grande de Brasil
La vida en la Región de destacadas personalidades, el suple por los 142 años de EL DIA
La Facultad de Odontología eligió por unanimidad a Ezequiel Escudero Giachella como nuevo decano
Chileno con frondoso prontuario cayó en La Plata por atropellar a una mujer al intentar huir de un robo
Caputo habló del dólar, las reservas y el FMI y pronosticó una baja en la inflación
Solange Abraham contó todo: reveló detalles sobre el affaire de su ex marido con su personal trainer
Castración y vacunación antirrábica gratuitas en La Plata: cuándo, dónde y cómo sacar turno
¿Te perdiste EL DIA del domingo? Leé las noticias que otros medios no exhiben
Las 10 reformas estructurales que Milei anticipó y que enviará para debatir en el Congreso
Gustavo Marangoni, con EL DIA: “El mercado interno sigue muy castigado”
Ataron con pijamas a una familia en otro terrible asalto en La Plata
Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Tigre
Festejo de carnaval terminó en tragedia: llevaba a su hijo en moto y terminó decapitado
Comenzó marzo y hay preocupación vecinal con ABSA por falta de entrega de bidones de agua
Cuándo vence la primera cuota de la Patente, que ya se paga de forma mensual
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Instituciones, colegios y clubes de La Plata hicieron llegar a EL DIA sus felicitaciones por el 142° aniversario del diario, destacando su trayectoria y compromiso con la comunidad platense.
El Consejo Consultivo para el Desarrollo Regional expresó sus “más sinceras felicitaciones” y subrayó que, desde su aparición, el matutino “ha cumplido acabadamente con la obligación de todo medio de comunicación de informar con propiedad y oportunidad”. Además, agradeció la “invalorable colaboración” brindada al difundir el trabajo de las casi 50 instituciones que lo integran.
El saludo del Sindicato de Empleados de Comercio de La Plata, encabezado por su secretario general Carlos Restivo, acompañó la celebración por un nuevo aniversario de la fundación. En la misma línea, la Sociedad Argentina de Escritores SADE Filial La Plata destacó la histórica relación entre periodismo y literatura y manifestó su acompañamiento “en la defensa de la profesión y de la libertad de expresión”.
Desde la Fundación Museo de la Plata “Francisco Pascasio Moreno” señalaron que el diario fue “testigo del crecimiento de la ciudad” y “referente de la noticia y fuente de información de los platenses”.
Desde el Centro Basko Euzko Etxea, enviaron su cordial saludo y destacaron al diario por “una vida dedicada a mantener a la ciudad informada seria e independientemente”.
Por su parte, el Club 19 de Febrero de barrio El Jardín agradeció “por siempre mantenernos informados”.
LE PUEDE INTERESAR
La Facultad de Odontología eligió por unanimidad a Ezequiel Escudero Giachella como nuevo decano
También enviaron sus saludos la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Caja de Previsión Social para Abogados bonaerense, la Asociación de Abogados Jubilados y el Círculo de Periodistas de la Provincia de Buenos Aires, que llamó a “valorar y preservar el rol de los medios”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí