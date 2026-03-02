Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Instituciones de La Plata saludaron a EL DIA en su 142º aniversario

Instituciones de La Plata saludaron a EL DIA en su 142º aniversario
2 de Marzo de 2026 | 19:28

Escuchar esta nota

Instituciones, colegios y clubes de La Plata hicieron llegar a EL DIA sus felicitaciones por el 142° aniversario del diario, destacando su trayectoria y compromiso con la comunidad platense.

El Consejo Consultivo para el Desarrollo Regional expresó sus “más sinceras felicitaciones” y subrayó que, desde su aparición, el matutino “ha cumplido acabadamente con la obligación de todo medio de comunicación de informar con propiedad y oportunidad”. Además, agradeció la “invalorable colaboración” brindada al difundir el trabajo de las casi 50 instituciones que lo integran.

El saludo del Sindicato de Empleados de Comercio de La Plata, encabezado por su secretario general Carlos Restivo, acompañó la celebración por un nuevo aniversario de la fundación. En la misma línea, la Sociedad Argentina de Escritores SADE Filial La Plata destacó la histórica relación entre periodismo y literatura y manifestó su acompañamiento “en la defensa de la profesión y de la libertad de expresión”.

Desde la Fundación Museo de la Plata “Francisco Pascasio Moreno” señalaron que el diario fue “testigo del crecimiento de la ciudad” y “referente de la noticia y fuente de información de los platenses”.

Desde el Centro Basko Euzko Etxea, enviaron su cordial saludo y destacaron al diario por “una vida dedicada a mantener a la ciudad informada seria e independientemente”.

Por su parte, el Club 19 de Febrero de barrio El Jardín agradeció “por siempre mantenernos informados”.

También enviaron sus saludos la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Caja de Previsión Social para Abogados bonaerense, la Asociación de Abogados Jubilados y el Círculo de Periodistas de la Provincia de Buenos Aires, que llamó a “valorar y preservar el rol de los medios”.

