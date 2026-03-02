Caputo habló del dólar, las reservas y el FMI y pronosticó una baja en la inflación

Nuevo escándalo en Medicina: 70 estudiantes fueron a rendir una materia clave y no les tomaron el examen
Nuevo escándalo en Medicina: 70 estudiantes fueron a rendir una materia clave y no les tomaron el examen
Dijo que el índice de febrero se ubicará por debajo de lo que fue enero
El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó hoy que seguirá comprando dólares en la medida en que no se comprometa la estabilidad del tipo de cambio, ratificó el esquema de bandas y anticipó que la inflación de febrero estará por debajo del 2,9% de enero.
Asimismo, aclaró que el Poder Ejecutivo no enviará una reforma tributaria propiamente dicha, sino que a medida que se consolide el superávit fiscal el Gobierno avanzará en la reducción de los impuestos que considere adecuados, e instó a los empresarios a animarse a invertir porque “el kirchnerismo no va a volver”.
El titular del Palacio de Hacienda remarcó que “hoy estamos comprando (reservas) entre cinco y seis veces lo que nos comprometimos con el FMI. Buscamos que haya poca volatilidad. Si salís a ponerle un piso, los que venden no venden porque saben que puede subir”. “Nadie quiere ver un dólar a $1.100, pero no le podemos poner piso. Vamos a seguir con la misma dinámica”, sostuvo.
“El tipo de cambio flota dentro de las bandas. Nuestro objetivo es seguir acumulando reservas, pero de manera inteligente. Teniendo en cuenta la demanda de dinero y la profundidad del mercado”, insistió el funcionario.
Por otro lado, subrayó que el cepo está levantado en un “90%”. “El Banco Central es muy cauteloso y nosotros también. Hicimos demasiado esfuerzo para cambiar cosas y no va a cambiar nada si salimos totalmente dentro de un mes, cuatro o cinco”.
Respecto de la inflación, señaló: “La idea es seguir manteniendo el equilibrio fiscal y la estabilización de la tasa de interés”. “En febrero creo que la inflación dará más baja que 2,9%, pero cuánto es más difícil saberlo”, aclaró el ministro.
En esa línea sostuvo que si se mantienen "en este curso, tranquilamente la inflación puede empezar con cero en agosto”, tal como lo prometió el presidente Javier Milei, aunque aclaró que a lo sumo puede demorarse algún mes. “Estamos haciendo el máximo esfuerzo para que esto pase”, aseveró.
Respecto de la situación en Medio Oriente, recalcó que “es un shock externo fuerte, difícil saber cuánto puede durar, y está afectando la apertura de los mercados y tendrá consecuencias”. “Me alegro de la decisión del presidente de estar alineado del lado adecuado”, dijo Caputo. Consultado sobre el impacto en el país, destacó que el “mejor escudo contra shocks externos es tener los fundamentals en orden”.
