Gimnasia mostró dos caras

Gimnasia comprimió, en noventa minutos, su presente de dos caras. Doctor Jekyll y Mister Hyde, con un aceptable juego ofensivo y un complemento que se asemejó bastante a todo lo malo que el equipo mostró en Mendoza. El 2-2 con Tigre es en gran medida un premio. Empató ante un rival fuerte, que le tiró el camión encima, pero el punto vale más que el rendimiento del equipo que -esta vez- alcanzó niveles preocupantes en el fondo y tuvo ingresos malos como los de Mastrángelo y Castro. Un caso paradigmático del momento es su arquero: Insfrán tapó tres pelotas de gol pero fue el responsable del 2-2 con otra mala salida

En el inicio del juego le costó al equipo de Zaniratto manejar la pelota. En ese contexto inicial, no llamó la atención que David Romero se generase una situación de riesgo con un remate que salió desviado. Pero creció Gimnasia, sumando pases desde la mitad de la cancha. Sin embargo, no género situaciones de gol en el primer tramo del encuentro. En cambio, desde un error de Marcelo Torres salió una buena contra y Nelson Insfrán le ganó en el mano a mano a Ignacio Russo. Un minutos después, desvió Álvarez.

El Lobo mostró dos caras bien diferentes. Sufrió del medio para atrás y género algunas situaciones interesantes desde el centro del campo, aunque sin convertirse en chances de gol. Dos buenos pases de Nicolás Barros Schelotto al Chelo Torres tuvieron ese destino, el primero porque el control se le fue largo y el otro porque el pase profundo lo dejó sin ángulo.

Una pelota quieta fue la llave del partido para el Lobo. Iban 28 minutos de la primera etapa cuando Gimnasia tuvo un tiro libre a favor en tres cuartos de cancha, otra vez Nicolás Barros Schelotto hizo gala de su gran pegada, el cabezazo del uruguayo Enzo Martinez hizo el resto para el 1-0.

Tigre respondió y el travesaño salvó a Nelson Insfrán ante un cabezazo de Barrionuevo. En la continuidad, un remate de Bruno Leyes iba al arco, dió en un hombre tripero y todos los locales pidieron penal. Para el árbitro Pablo Echavarría, nada.

De otra pelota quieta llegó el empate de Tigre, con un anticipo de David Romero en un córner. El goleador le pegó de zurda para poner el 1 a 1. Pero sin tiempo para festejos del local, Nacho Fernández metió un pase barbaro para el Chelo Torres que se sacó marcas de encima y definió de zurda para poner el partido 2-1.

En el inicio del complemento, hubo un atajadón de Insfrán tras otra pelota quieta, el talón de Aquiles tripero en los últimos partidos. Sin embargo, a los 13 minutos del complemento salió mal Insfrán y Barrionuevo, de cabeza, marcó el 2 a 2. Después del empate, el Lobo hizo agua por todos lados. Tigre lo llevó por delante y el equipo de Zaniratto fue endeble en defensa. Insfrán tuvo una buena atajada ante un remate de Russo.

A esa altura estaban en la cancha Lucas Castro y Diego Mastrángelo por Barros Schelotto y Miramón. El Tripero no encontró manejo de la pelota a pesar de intentar juntar al Pata con Nacho Fernández y tuvo pocas respuestas a la hora de intentar elaborar un contragolpe.

David Romero se fue desde la mitad de la cancha gambeteando gente y Nelson Insfrán achicó muy bien y privó al delantero local de un golazo histórico. Tigre lo superó en todos los sectores, por eso ingresaron Juan Cruz Cortazzo, Franco Torres y Agustín Auzmendi por Nacho Fernández, Panaro y Chelo Torres.

Ese 5-3-2 del tramo final del encuentro apuntó más a aguantar el empate que a intentar sacar una contra ganadora. Felipe Zenobio le quedó muy lejos al Lobo, que luego del buen primer tiempo de Ignacio Fernández se fue apagando hasta ser inofensivo en ataque.

En el final, Tigre lo buscó por alto y Gimnasia sacó como pudo, con escasa resolución de su defensa. En modo aguante, el Lobo terminó festejando el empate tras un segundo tiempo para el olvido. Un punto que suma, un paso atrás en relación a lo que mostró Gimnasia ante Central.