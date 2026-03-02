Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |EL LOBO IGUALÓ 2-2 EN SU VISITA A TIGRE

Gimnasia mostró dos caras

El equipo de Zaniratto estuvo dos veces en ventaja gracias a Martínez y Chelo Torres, redondeó un aceptable primer tiempo y casi lo pierde tras un muy mal complemento. Miramón tuvo que dejar el campo por un golpe

Gimnasia mostró dos caras

Nacho Fernández fue el jugador más regular de Gimnasia. Mientras tuvo oxígeno el lobo estuvo bien

Facundo Aché
fache@eldia.com

2 de Marzo de 2026 | 04:05
Edición impresa

Gimnasia comprimió, en noventa minutos, su presente de dos caras. Doctor Jekyll y Mister Hyde, con un aceptable juego ofensivo y un complemento que se asemejó bastante a todo lo malo que el equipo mostró en Mendoza. El 2-2 con Tigre es en gran medida un premio. Empató ante un rival fuerte, que le tiró el camión encima, pero el punto vale más que el rendimiento del equipo que -esta vez- alcanzó niveles preocupantes en el fondo y tuvo ingresos malos como los de Mastrángelo y Castro. Un caso paradigmático del momento es su arquero: Insfrán tapó tres pelotas de gol pero fue el responsable del 2-2 con otra mala salida

En el inicio del juego le costó al equipo de Zaniratto manejar la pelota. En ese contexto inicial, no llamó la atención que David Romero se generase una situación de riesgo con un remate que salió desviado. Pero creció Gimnasia, sumando pases desde la mitad de la cancha. Sin embargo, no género situaciones de gol en el primer tramo del encuentro. En cambio, desde un error de Marcelo Torres salió una buena contra y Nelson Insfrán le ganó en el mano a mano a Ignacio Russo. Un minutos después, desvió Álvarez.

El Lobo mostró dos caras bien diferentes. Sufrió del medio para atrás y género algunas situaciones interesantes desde el centro del campo, aunque sin convertirse en chances de gol. Dos buenos pases de Nicolás Barros Schelotto al Chelo Torres tuvieron ese destino, el primero porque el control se le fue largo y el otro porque el pase profundo lo dejó sin ángulo.

Una pelota quieta fue la llave del partido para el Lobo. Iban 28 minutos de la primera etapa cuando Gimnasia tuvo un tiro libre a favor en tres cuartos de cancha, otra vez Nicolás Barros Schelotto hizo gala de su gran pegada, el cabezazo del uruguayo Enzo Martinez hizo el resto para el 1-0.

Tigre respondió y el travesaño salvó a Nelson Insfrán ante un cabezazo de Barrionuevo. En la continuidad, un remate de Bruno Leyes iba al arco, dió en un hombre tripero y todos los locales pidieron penal. Para el árbitro Pablo Echavarría, nada.

De otra pelota quieta llegó el empate de Tigre, con un anticipo de David Romero en un córner. El goleador le pegó de zurda para poner el 1 a 1. Pero sin tiempo para festejos del local, Nacho Fernández metió un pase barbaro para el Chelo Torres que se sacó marcas de encima y definió de zurda para poner el partido 2-1.

LE PUEDE INTERESAR

Tiene cosas por mejorar, pero el ciclo está sano

LE PUEDE INTERESAR

La salida de Miramón pone dudas al medio

En el inicio del complemento, hubo un atajadón de Insfrán tras otra pelota quieta, el talón de Aquiles tripero en los últimos partidos. Sin embargo, a los 13 minutos del complemento salió mal Insfrán y Barrionuevo, de cabeza, marcó el 2 a 2. Después del empate, el Lobo hizo agua por todos lados. Tigre lo llevó por delante y el equipo de Zaniratto fue endeble en defensa. Insfrán tuvo una buena atajada ante un remate de Russo.

A esa altura estaban en la cancha Lucas Castro y Diego Mastrángelo por Barros Schelotto y Miramón. El Tripero no encontró manejo de la pelota a pesar de intentar juntar al Pata con Nacho Fernández y tuvo pocas respuestas a la hora de intentar elaborar un contragolpe.

David Romero se fue desde la mitad de la cancha gambeteando gente y Nelson Insfrán achicó muy bien y privó al delantero local de un golazo histórico. Tigre lo superó en todos los sectores, por eso ingresaron Juan Cruz Cortazzo, Franco Torres y Agustín Auzmendi por Nacho Fernández, Panaro y Chelo Torres.

Ese 5-3-2 del tramo final del encuentro apuntó más a aguantar el empate que a intentar sacar una contra ganadora. Felipe Zenobio le quedó muy lejos al Lobo, que luego del buen primer tiempo de Ignacio Fernández se fue apagando hasta ser inofensivo en ataque.

En el final, Tigre lo buscó por alto y Gimnasia sacó como pudo, con escasa resolución de su defensa. En modo aguante, el Lobo terminó festejando el empate tras un segundo tiempo para el olvido. Un punto que suma, un paso atrás en relación a lo que mostró Gimnasia ante Central.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia aguantó el 2 a 2 ante Tigre y vuelve con un punto que tiene tanto mérito como valor

Choque fatal en la Región: quién era el joven que se estrelló contra un paredón y murió

Estudiantes: la historia de amor y rivalidad con Vélez

Conocer el paño: lejos de la moda, los salones de pool apuestan a reinventarse

Bajó la edad de imputabilidad a 14 años, pero hay muchas preguntas sin respuestas

Ventas: los departamentos chicos empujan la estadística

Del trailer al motorhome, lo que sale el sueño de viajar en casa propia
+ Leidas

VIDEO.- “Va a seguir presa”: Milei, durísimo contra Cristina

¡A guardar los celulares!: rige la ley para aulas libres de teléfonos

Los números de la suerte del lunes 2 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

“El mercado interno sigue muy castigado”

Nueva protesta en la Universidad

Con una marcha, la CGT va a la Justicia contra la reforma laboral

El paro docente posterga el inicio de clases en escuelas bonaerenses

La indiferencia de Milei ante su vicepresidenta con ayuda de la TV oficial
Últimas noticias de Deportes

Tiene cosas por mejorar, pero el ciclo está sano

La salida de Miramón pone dudas al medio

Torres volvió al gol y su renovación entra en el centro de la escena

Gimnasia entre el parate y la seguidilla de partidos
La Ciudad
El paro docente posterga el inicio de clases en escuelas bonaerenses
Tras el aumento, las quejas: crece el malestar por el funcionamiento
Las familias apelaron al ingenio y el ahorro para la canasta escolar 2026
En menos de siete meses la Justicia rescató 300 animales
Música, desfile y bailes en el 98º aniversario de Arturo Seguí  
Policiales
Inseguridad vial: un joven murió por un choque en Berisso
Ataron con pijamas a una familia en otro terrible asalto en la Ciudad
Audiencia previa al juicio a una enfermera de Diego
Grave incidente con amenaza armada en Tolosa
Audaz golpe en un local gastronómico de Berisso
Espectáculos
“Peleamos como toda pareja”: la crisis del doctor Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini en plenas vacaciones
Dolores Fonzi ganó el Goya y su discurso contra la ultraderecha desató polémica
Con un show colmado y entradas agotadas, Don Osvaldo inauguró la temporada 2026 de shows en el Hipódromo de La Plata
“Estoy muy enojada con ellos”: el motivo por el que Mirtha no invitó a los directivos del canal a su cumpleaños
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
Política y Economía
VIDEO.- “Va a seguir presa”: Milei, durísimo contra Cristina
Opositores hablaron de un tono “híper violento y consignas populistas”
La indiferencia de Milei ante su vicepresidenta con ayuda de la TV oficial
Apuntando a un mensaje federal, Kicillof habla en la Legislatura
Con una marcha, la CGT va a la Justicia contra la reforma laboral

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla