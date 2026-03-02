Gimnasia vs Tigre.- Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores del Lobo

2 de Marzo de 2026 | 03:39 Edición impresa

6

IGNACIO FERNÁNDEZ

Nuevamente Ignacio Fernández fue clave en el funcionamiento del equipo. Su rendimiento fue de mayor a menor, con el cansancio como uno de los factores principales. Por eso se dio su salida en el complemento, tras quedar extenuado. Pese a esto, en la primera mitad asistió maravillosamente a Marcelo Torres en el segundo gol de Gimnasia.

4

SILVA TORREJÓN NO LOGRÓ AFIRMARSE EN UNA JORNADA ADVERSA

Pedro Silva Torrejón no realizó un buen trabajo en Victoria, donde tuvo fallas defensivas y algunas falencias. Además, las pocas presencias en ataque mediante centros no fueron buenas.

5

ECHAVARRÍA, UNA CONDUCCIÓN CON ALGUNOS ALTIBAJOS

Intentó manejar el partido a rienda corta, aunque por momentos perdió el control. Hubo pasajes permisivos pero sin exceso. Tuvo algún que otro error, pero con buena conducción.

Nelson Insfrán (5)

Pese a tener responsabilidad en el segundo gol y generar dudas propias, tuvo algunas respuestas claves.

Alexis Steimbach (4)

Perdió la marca de Romero en el empate de Tigre. Tampoco tuvo demasiado espacio para ir a ataque.

Renzo Giampaoli (5)

Hizo un buen trabajo aéreo hasta el segundo gol del Matador, donde se quedó en su posición.

Enzo Martínez (4)

De menor a mayor, sufrió en el uno contra uno. Anticipó correctamente en su gol, pero los dos centrodelanteros de Tigre lo complicaron.

Pedro Silva Torrejon (4)

Otra vez mostró un nivel endeble. Nunca pudo proyectarse. Además, sufrió en los ataques.

Ignacio Miramón (5)

No tuvo uno de sus mejores partidos, se apresuró en ciertas situaciones.

Augusto Max (5)

No gravitó en durante el primer tiempo. Tuvo rendimiento más completo en la segunda mitad.

Nicolás Barros Schelotto (5)

De correcto primer tiempo. Una vez más quedó evidenciada su formidable pegada en el primer gol.

Ignacio Fernández (6)

Con el correr de los minutos su presencia se fue incrementando. Asistió de maravilla a Torres en el gol. Se retiró extenuado.

Marcelo Torres (6)

Buen trabajo dentro del área, y gran control en su gol, tomándose revancha de una chance fallida.

Manuel Panaro (5)

Comenzó jugando algunos metros retrasados, pero de a poco fue entrando en el ritmo que el partido propuso. Le costó romper líneas.

INGRESARON

Lucas Castro (4)

No pudo adaptarse al juego del partido, pero su experiencia fue importante por momentos.

Diego Mastrángelo (5)

Buen ingreso, mostró una actitud diferente, aunque no pudo demostrala en el juego.

Franco Torres (5)

Tuvo algunos chispazos pero no sobresalió. Tampoco generó el desequilibrió de otros duelos.

Juan Cruz Cortazo (5)

Se sumó para dar una mano ante las falencias defensivas.

Agustín Auzmendi (5)

Por momentos corrió de más sin sentido. No encontró un socio dentro del campo de juego