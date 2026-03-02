Piden declarar la emergencia en seguridad en La Plata

Nuevo escándalo en Medicina: 70 estudiantes fueron a rendir una materia clave y no les tomaron el examen
Irán ataca otros estados de la región y asegura que está preparado para una "guerra prolongada"
Aumentaron las multas de tránsito y las más graves se fueron a casi $2 millones: los nuevos valores
Un joven motociclista en grave estado tras colisionar con un camión en La Plata
Apuntando a un mensaje federal, Kicillof habla en la Legislatura
¿Qué pasaba en La Plata, Argentina y el mundo en 1884, mientras se fundaba el diario El Día?
La Facultad de Odontología eligió por unanimidad a Ezequiel Escudero Giachella como nuevo decano
Chileno con frondoso prontuario cayó en La Plata por atropellar a una mujer al intentar huir de un robo
Caputo habló del dólar, las reservas y el FMI y pronosticó una baja en la inflación
La vida en la Región de destacadas personalidades, el suple por los 142 años de EL DIA
Solange Abraham contó todo: reveló detalles sobre el affaire de su ex marido con su personal trainer
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Castración y vacunación antirrábica gratuitas en La Plata: cuándo, dónde y cómo sacar turno
¿Te perdiste EL DIA del domingo? Leé las noticias que otros medios no exhiben
Ataron con pijamas a una familia en otro terrible asalto en La Plata
Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Tigre
Festejo de carnaval terminó en tragedia: llevaba a su hijo en moto y terminó decapitado
Comenzó marzo y hay preocupación vecinal con ABSA por falta de entrega de bidones de agua
Cuándo vence la primera cuota de la Patente, que ya se paga de forma mensual
VIDEO. ¡Pura emoción! Nahuel Gallo llegó a Argentina y se reencontró con su familia
Un juego que permite navegar gratis con un velero en el Río de La Plata o cualquier punto del mundo
Hay dos nuevos participantes en Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son
La CGT pidió en Tribunales que se declare “inconstitucional” la ley de reforma laboral
Arrancó el paro docente y posterga el inicio de clases en las escuelas bonaerenses: la UNLP, también de huelga
¡A guardar los celulares!: rige la ley para aulas libres de teléfonos
Un contenedor para depositar pilas usadas en el CAM de diagonal 80
El impactante casamiento de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari: romántica ceremonia junto al río, las fotos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Lo impulsa el PRO en el Concejo Deliberante. El radicalismo ya había presentado un pedido de informes por el patrullaje
Laura Romoli
lromoli@eldia.com
Escuchar esta nota
La oposición platense volvió hoy a abocarse al problema del incremento del delito en nuestra ciudad y presentó ante el Concejo Deliberante el pedido de declaración de emergencia en Seguridad. Se trata de un proyecto impulsado por el bloque del PRO, que se suma a un pedido de informes realizado por el radicalismo días atrás, por la falta de patrullaje en la Ciudad.
El proyecto declara la emergencia en Seguridad Pública en La Plata, con el objetivo de “implementar medidas urgentes, extraordinarias y coordinadas” para la prevención del delito y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, por el término de dos años. Con la herramienta, se autoriza al Departamento Ejecutivo a “readecuar o reasignar partidas presupuestarias destinadas al área.
Así lo indica la iniciativa presentada por el presidente del bloque amarillo, Nicolás Morzone, con la idea de simplificar procedimientos de contratación, licitaciones y adquisición de bienes y servicios vinculados exclusivamente a la seguridad.
En los fundamentos de su presentación, Morzone afirmó que “el Partido de La Plata atraviesa una situación crítica y sostenida en materia de seguridad pública que ha dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en una problemática estructural que condiciona la vida cotidiana de miles de vecinos. Robos, arrebatos, entraderas y hechos violentos se reiteran en distintos barrios del distrito, generando un clima permanente de temor que impacta en la actividad comercial, el uso del espacio público y la libertad de circulación. La inseguridad ya no es una percepción subjetiva, sino una realidad objetiva concreta que obliga a familias, trabajadores y estudiantes a modificar horarios, restringir desplazamientos y reorganizar sus rutinas para minimizar riesgos”.
Y mencionó el crecimiento de la precariedad en la megatoma de Los Hornos como uno de los factores preocupantes en esta materia.
El planteo se suma así a otra preocupación presentada por la oposición en el Concejo local, en lo referente a la seguridad. Se trata de un pedido de informes para que la Comuna extienda al ministerio de Seguridad provincial, solicitando información sobre la cantidad de patrulleros que operan en la Ciudad, así como su gestión operativa y el plan de prevención y combate del delito.
LE PUEDE INTERESAR
Bahía Blanca cerró 2025 con 30 donantes y consolidó un año histórico en trasplantes
La iniciativa fue presentada por el concejal Gustavo Staffolani y contó con el respaldo del presidente de la UCR La Plata, Pablo Nicoletti, quien volvió a reiterar en sus redes sociales las críticas por la proliferación del delito en la Ciudad, así como el aumento de las contravenciones y el “descontrol” en las plazas céntricas, cuestión por la que también apuntó al área de Control Urbano municipal.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí