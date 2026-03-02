Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Súper Cartonazo por $2.000.000: los números que se publicaron hoy

Política y Economía

Piden declarar la emergencia en seguridad en La Plata

Lo impulsa el PRO en el Concejo Deliberante. El radicalismo ya había presentado un pedido de informes por el patrullaje

Piden declarar la emergencia en seguridad en La Plata
Laura Romoli

Laura Romoli
lromoli@eldia.com

2 de Marzo de 2026 | 15:43

Escuchar esta nota

La oposición platense volvió hoy a abocarse al problema del incremento del delito en nuestra ciudad y presentó ante el Concejo Deliberante el pedido de declaración de emergencia en Seguridad. Se trata de un proyecto impulsado por el bloque del PRO, que se suma a un pedido de informes realizado por el radicalismo días atrás, por la falta de patrullaje en la Ciudad.

El proyecto declara la emergencia en Seguridad Pública en La Plata, con el objetivo de “implementar medidas urgentes, extraordinarias y coordinadas” para la prevención del delito y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, por el término de dos años. Con la herramienta, se autoriza al Departamento Ejecutivo a “readecuar o reasignar partidas presupuestarias destinadas al área.

Así lo indica la iniciativa presentada por el presidente del bloque amarillo, Nicolás Morzone, con la idea de simplificar procedimientos de contratación, licitaciones y adquisición de bienes y servicios vinculados exclusivamente a la seguridad.

En los fundamentos de su presentación, Morzone afirmó que “el Partido de La Plata atraviesa una situación crítica y sostenida en materia de seguridad pública que ha dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en una problemática estructural que condiciona la vida cotidiana de miles de vecinos. Robos, arrebatos, entraderas y hechos violentos se reiteran en distintos barrios del distrito, generando un clima permanente de temor que impacta en la actividad comercial, el uso del espacio público y la libertad de circulación. La inseguridad ya no es una percepción subjetiva, sino una realidad objetiva concreta que obliga a familias, trabajadores y estudiantes a modificar horarios, restringir desplazamientos y reorganizar sus rutinas para minimizar riesgos”.

Y mencionó el crecimiento de la precariedad en la megatoma de Los Hornos como uno de los factores preocupantes en esta materia.

El planteo se suma así a otra preocupación presentada por la oposición en el Concejo local, en lo referente a la seguridad. Se trata de un pedido de informes para que la Comuna extienda al ministerio de Seguridad provincial, solicitando información sobre la cantidad de patrulleros que operan en la Ciudad, así como su gestión operativa y el plan de prevención y combate del delito.

La iniciativa fue presentada por el concejal Gustavo Staffolani y contó con el respaldo del presidente de la UCR La Plata, Pablo Nicoletti, quien volvió a reiterar en sus redes sociales las críticas por la proliferación del delito en la Ciudad, así como el aumento de las contravenciones y el “descontrol” en las plazas céntricas, cuestión por la que también apuntó al área de Control Urbano municipal.

