Apuntando a un mensaje federal, Kicillof habla en la Legislatura

En medio de nuevas rispideces internas del peronismo y con un mensaje federal, el gobernador, Axel Kicillof, encabezará hoy la Asamblea Legislativa para inaugurar el 154º período de sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense. Con fuertes críticas al presidente, Javier Milei, y llamando a una construcción nacional para desafiarlo en 2027, la ceremonia dejará expuesta la delicada situación económica de la Provincia, en un contexto de paro docente.

El discurso del Gobernador está convocado para las 18, cuando no hayan pasado 24 horas de la Asamblea Legislativa nacional que el Presidente, su adversario político, encabezará en el Congreso. Según pudo saber EL DIA, a diferencia de las cinco anteriores ocasiones, esta vez Kicillof sólo hablará desde el recinto de la Cámara de Diputados y no realizará ningún acto posterior para la militancia y organizaciones que se movilicen a la Plaza San Martín.

Además, en lugar de hablar desde el estrado donde se sienta el presidente de la Cámara baja, esta vez el mandatario provincial se ubicará en un atril similar al presidencial y hablará de pie. Lo hará en un contexto de renovadas tensiones dentro del peronismo, que parecían haberse disipado con el acuerdo por el que se designó al Gobernador como titular del PJ bonaerense y a Máximo Kirchner, como presidente del congreso partidario.

Sin embargo, la semana pasada La Cámpora tensionó en la pulseada por la designación de autoridades en el Senado, donde fue nombrado vicepresidente el kirchnerista Mario Ishii, en lugar de un integrante del espacio kicillofista Derecho al Futuro. En ese sentido, se espera que la expectativa está puesta en que el Gobernador haga alguna alusión al conflicto, en busca de suavizarlo.

Otra particularidad del contexto en el que se llevará a cabo la Asamblea es el del paro de docentes, trabajadores judiciales y estatales de la Provincia, que tendrá lugar, en medio de un reclamo salarial dentro de una paritaria que no está cerrada. Será la primera vez que Kicillof haga lo propio ante los legisladores sin poder celebrar el inicio normal de clases.

Como viene publicando EL DIA, la Provincia había ofrecido a los gremios un aumento del 3 por ciento, que fue rechazado, aunque con mas críticas del ala sindical para el gobierno nacional que para el provincial. Y, en ese sentido, la idea es no extender demasiado el conflicto, por lo que las expectativas apuntan a la nueva convocatoria que el gobierno realizó para el miércoles.

CRÍTICAS A MILEI Y LLAMADO PARA 2027

No es nuevo el antagonismo ya instalado entre Kicillof y Milei, vínculo en el que el Gobernador pretende posicionarse como el principal referente opositor para las elecciones presidenciales del año que viene, con un discurso diametralmente opuesto, crítico y diferenciado de la gestión libertaria.

En ese escenario, se espera que el mandatario provincial se refiera al principal reclamo al gobierno nacional, que también judicializó: una “asfixia” financiera por una deuda con la Provincia que en el ministerio de Economía estiman en 22,2 billones de pesos, en concepto de distintos fondos que la Nación dejó de transferir al Estado bonaerense.

En esa línea, agradecerá a los legisladores el permiso para la toma de endeudamiento que votaron a fines del año pasado y lanzará un mensaje que irá más allá de las fronteras de la Provincia, convocando a construir una alternativa diferente a la libertaria, de cara a 2027.

Sería la primera vez que Kicillof se exprese sobre una eventual candidatura presidencial en un acto institucional.

Además, Kicillof volverá a confrontar con las políticas libertarias y medidas como la reforma laboral que el Ejecutivo impulsó en el Congreso de la Nación, y el enfriamiento de la actividad económica.

El fin de semana, durante una recorrida por municipios de la Costa bonaerense, el Gobernador volvió a cargar contra las políticas económicas del Presidente y sostuvo que “no es que no hay plata, es que la ponen en el sector financiero, se la perdonan a los grandes inversores y se las cobran a las Pymes y se las sacan a la gente: eso es lo que está pasando”.

Y en ese contexto se diferenció del gobierno libertario: “En la Argentina de Milei sobran millones de argentinos. Aplican el mismo programa económico que (el exministro de Economía durante la última dictadura, José Alfredo) Martínez de Hoz, que Mauricio Macri y el neoliberalismo. Nosotros queremos otra Argentina”, lanzó.

Y lamentó que el Presidente “no esté dispuesto a escuchar lo que tiene para decir alguien que piensa distinto”, en alusión a la falta de diálogo presente entre ambos mandatarios.

En ese contexto, el Gobernador se refirió a las elecciones presidenciales de 2027, como un llamado a una construcción opositora al gobierno libertario: “El año que viene tiene que haber un gobierno que piense en la gente”, lanzó apelando a lograr un armado opositor, en el que, sin decirlo aún abiertamente, se propone como candidato a presidente.