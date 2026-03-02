Nuevo escándalo en Medicina: 70 estudiantes fueron a rendir una materia clave y no les tomaron el examen

En medio del paro universitario, unos 70 estudiantes de la materia Microbiología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata quedaron sin poder rendir un examen final que estaba programado y no fue tomado, sin aviso previo por parte de la cátedra.

Según indicaron desde el Centro de Estudiantes Remediar, los alumnos se presentaron este lunes a la mesa examinadora y allí fueron notificados de que la docente no iba a tomar el examen por adhesión a la medida de fuerza. “Hoy tenían que rendir. Fueron todos y les dijeron que no les iba a tomar la docente, que se vayan y que les comunicaban cuando los chicos fueron todos. No les avisaron. El decanato no hace nada”, señalaron.

Juan Manuel Rosales, presidente de Remediar, explicó a El Día que la situación involucró “aproximadamente entre 60 y 70 chicos”. “Nosotros nos comunicamos con la cátedra la semana pasada cuando se anunció el paro docente para ver qué iba a pasar con la mesa. No nos respondieron, como tampoco publicaron ninguna información. Los chicos vinieron igual a rendir y salió la secretaria y les avisó que no, que había paro y que se suspendió la mesa”, detalló.

Rosales agregó que luego mantuvieron una reunión con la profesora titular, quien les indicó que se trató de una medida de fuerza adoptada por los docentes y que el examen sería reprogramado para la próxima semana, posiblemente el lunes. “Todavía no publicaron nada. En teoría van a avisar en medios oficiales”, indicó.

Desde el Centro de Estudiantes remarcaron que el malestar no está dirigido contra la medida de fuerza en sí, sino contra la falta de información previa. “Acompañamos la lucha de los docentes, pero necesitamos organización. No avisar hizo que todos los chicos vengan igual, gente que se tuvo que pedir el día en el laburo, gente que viaja desde el conurbano o desde Capital, para nada”, sostuvo.

Además, advirtieron que la semana del 16 está anunciada una nueva jornada de paro que coincide con otra mesa de examen final, por lo que solicitaron que se informe con anticipación qué ocurrirá para evitar que se repita la situación y que más estudiantes resulten perjudicados.