Súper Cartonazo por $2.000.000: los números que se publicaron hoy

La Ciudad

Aumentaron las multas de tránsito: uno por uno los nuevos valores

Aumentaron las multas de tránsito: uno por uno los nuevos valores
2 de Marzo de 2026 | 11:38
2 de Marzo de 2026 | 11:38

Pasó el verano y las multas de tránsito volvieron a subir. Al ritmo del aumento del precio de la nafta, el ajuste para el bimestre marzo- abril será del 4,9%. Por lo que manejar por encima del límite de velocidad permitido, circular sin cobertura de seguro o sin VTV se puede castigar con hasta $1.896.000.

A partir de marzo: ARBA abandona el cobro bimestral y factura las patentes de forma mensual

Así lo informó el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que actualizó el monto de la unidad fija (UF) para las multas por infracciones de tránsito: por los próximos dos meses será de$1896.

Las multas ya habían tenido un ajuste 5,6% en el inicio de 2026 en comparación con los últimos meses del año. La suba va de la mano del valor del litro de nafta Premium en la estación del Automóvil Club ubicada en La Plata, y durante 2025 el incremento rondó el 29,2%.

Multas de tránsito: los nuevos valores

Estos son  los nuevos valores de las multas de tránsito en la Provincia de Buenos Aires:

– Exceso de velocidad: entre $284.400 y $1.896.000 (entre 150 y 1.000 UF)

– No utilización de cascos en las motos o cinturones de seguridad en el vehículo: entre $94.800 y $189.600 (entre 50 y 100 UF)

– Pasar un semáforo en rojo: entre $568.800 y $1.896.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Circular a contramano: entre $568.800 y $1.896.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Por girar a la izquierda en zonas prohibidas: entre $568.800 y $1.896.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Mal estacionamiento: entre $94.800 y $189.600 (entre 50 y 100 UF)

– Conducir alcoholizado: entre $568.800 y $1.896.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Negarse a realizar un test de alcoholemia: entre $948.000 y $2.275.200 (entre 500 y 1.200 UF).

– Por circular con la VTV vencida: entre $568.800 y $1.896.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Por manejar sin contar con la edad reglamentaria: entre $568.800 y $1.896.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Por manejar sin habilitación: entre $568.800 y $1.896.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Por circular sin la documentación: entre $94.800 y $189.600 (entre 50 y 100 UF)

– Por circular sin cobertura de seguro: entre $568.800 y $1.896.000 (entre 300 y 1.000 UF)

– Por circular sin el comprobante del seguro: entre $94.800 y $189.600 (entre 50 y 100 UF)

– Por circular con exceso de ocupantes: entre $94.800 y $189.600 (entre 50 y 100 UF). 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
