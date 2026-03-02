Comenzó marzo y hay preocupación vecinal con ABSA por falta de entrega de bidones de agua

En Gonnet, vecinos retomaron los reclamos por la falta de entrega de bidones de agua potable luego de que la empresa prestataria Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) no cumpliera con el cronograma de entrega habitual, generando bronca y confusión entre residentes que dependen de ese suministro alternativo ante las reiteradas fallas en el servicio por red. La situación se repitió esta semana en la sede de ABSA ubicada en 15 y 501, donde muchos se acercaron desde temprano, sin encontrar reparto y “sin ningún cartel ni nadie que diera alguna explicación”, según denunció más de un vecino.

Familias de sectores que sufren problemas de calidad y suministro irregular, tanto por baja presión como por la salinidad del agua de red, se organizan diariamente para retirar bidones de ocho litros en un horario fijo. Sin embargo, esta semana se encontraron con el portón cerrado o con un cartel que indicaba la ausencia de agua para repartir. “Estuve 15 minutos llamando. En ese transcurso vinieron más de 20 vecinos y se encontraron con esta situación”, comentó un frentista en diálogo con El Día.

La entrega de bidones se implementa como un paliativo ante fallas en el servicio normal que, según vecinos, se repiten desde hace años y se agravan con el calor del verano y la falta de soluciones estructurales de fondo. En muchos casos, las familias dependen de esos bidones para cocinar, beber y realizar tareas básicas mientras esperan que el acueducto proyectado para normalizar el abastecimiento funcione plenamente.

El malestar se extiende más allá de una simple espera. Usuarios expresaron su frustración por “no respetar horarios ni cantidades” y cuestionaron que la falta de información y organización obligue a adultos mayores y personas que trabajan a hacer largas filas bajo el sol o, directamente, volver a sus casas sin agua.

Hasta ahora no hubo una comunicación oficial detallada sobre los motivos de la interrupción en la entrega ni una nueva planificación del reparto.