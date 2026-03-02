Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $2.000.000: los números que se publicaron hoy

Deportes

Un ex delantero de Gimnasia, a un paso de irse a uno de los clubes más grandes de Brasil

Un ex delantero de Gimnasia, a un paso de irse a uno de los clubes más grandes de Brasil
2 de Marzo de 2026 | 16:03

Escuchar esta nota

El delantero de Lanús, Rodrigo Castillo, está muy cerca de transformarse en nuevo jugador del Fluminense de Brasil que abonará 10 millones de dólares por la totalidad de la ficha. El equipo de Rio de Janeiro aceleró en las últimas horas por el atacante que marcó dos goles en la final de la Recopa Sudamericana hace algunos días ante el clásico rival del Fluminense, Flamengo.

El ´Tricolor´ avanzó por los servicios del ex Gimnasia La Plata tras las negativas que recibió de Independiente y San Lorenzo en las negociaciones por el paraguayo Gabriel Ávalos y Alexis Cuello, respectivamente.

Con el cierre del mercado de pases el martes en Brasil y el vencimiento del plazo para inscribir jugadores en el sistema FIFA, Fluminense y Lanús negocian a contrarreloj para cerrar la operación en 10 millones de dólares por la totalidad de la ficha de Castillo.

Desde su debut con el ´Granate´ ante Deportivo Riestra el 14 de julio, disputó 33 partidos y marcó 14 goles. Además, conquistó la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro en noviembre y la Recopa Sudamericana el pasado jueves ante Flamengo.

LEA TAMBIÉN

Castillo no para de gritar goles pero al Lobo no le queda nada de su pase

Este domingo en el empate ante Defensa y Justicia, Castillo fue al banco de suplentes e ingresó a los 25 minutos del segundo tiempo en lugar de Walter Bou. En este Torneo Apertura, el delantero estuvo presente en los partidos que disputó el ´Granate´ y marcó un solo gol, en el debut ante San Lorenzo.

En caso de concretarse la transferencia al fútbol de Brasil, el club del sur del Gran Buenos Aires tendrá tiempo hasta el 10 de marzo para incorporar un reemplazante.

Su partida de Gimnasia

El delantero oriundo del municipio santafesino de Venado Tuerto llegó a Lanús en julio del año pasado proveniente de Gimnasia por casi 2 millones de dólares a pagar en 9 cuotas. Su cotización aumentó exponencialmente en base a sus gritos y ahora quedó lejos en el tiempo su transferencia a cambio de 1.700.000 dólares limpios por el 80% de la ficha.

El restante 20% del pase de Castillo corresponde al propio jugador, por lo que Gimnasia no tiene ninguna plusvalía ante la inminente transferencia del delantero. Un dato confirmado no solamente por la actual CD, sino también por la saliente, que reconoció que existió un error en la confección de la Memoria y Balance pasados que hizo que el 20% del pase de Castillo figurase a favor del club.

En el Balance presentado en octubre pasado se menciona entre los “hechos posteriores al cierre” (del ejercicio) la venta del delantero. “En el mes de julio de 2025 se transfirió el 80% de los derechos económicos y el 100% de los derechos federativos que poseía la institución al Club Atlético Lanús, por un total de USD 1.700.000, quedando en poder del Club el 20% de los derechos económicos restantes” dice el textual en la documentación tripera.

Sin embargo, desde la CD saliente aceptaron que se trató de un error y que ese 20% jamás estuvo en poder de Gimnasia. En la negociación, Lanus nunca accedió a dejarle a Gimnasia una plusvalía, por lo que la venta del delantero no ingresará dinero a la tesorería tripera.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia aguantó el 2 a 2 ante Tigre y vuelve con un punto que tiene tanto mérito como valor

Choque fatal en la Región: quién era el joven que se estrelló contra un paredón y murió

Estudiantes: la historia de amor y rivalidad con Vélez

Conocer el paño: lejos de la moda, los salones de pool apuestan a reinventarse

Bajó la edad de imputabilidad a 14 años, pero hay muchas preguntas sin respuestas

Ventas: los departamentos chicos empujan la estadística

Del trailer al motorhome, lo que sale el sueño de viajar en casa propia
+ Leidas

Choque de protagonistas, Estudiantes recibe a Vélez en UNO con Cetré de titular: formaciones, hora y TV

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Tigre

Nuevo escándalo en Medicina: 70 estudiantes fueron a rendir una materia clave y no les tomaron el examen

Las 10 reformas estructurales que Milei anticipó y que enviará para debatir en el Congreso

Papelón del Tribunal con N. Barros Schelotto

VIDEO. Gimnasia mostró dos caras ante Tigre y se trajo un punto

Ataron con pijamas a una familia en otro terrible asalto en La Plata

Arrancó el paro docente y posterga el inicio de clases en las escuelas bonaerenses: la UNLP, también de huelga
Últimas noticias de Deportes

"Mucha autocrítica" tras un punto muy valioso: el análisis del 'Chelo' Torres tras el empate ante Tigre

Supercopa Internacional: mañana se definiría la fecha para el cruce de Estudiantes y Central

Choque de protagonistas, Estudiantes recibe a Vélez en UNO con Cetré de titular: formaciones, hora y TV

VIDEO. Gimnasia mostró dos caras ante Tigre y se trajo un punto
Espectáculos
Solange Abraham contó todo: reveló detalles sobre el affaire de su ex marido con su personal trainer
El impactante casamiento de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari: romántica ceremonia junto al río, las fotos
Postales de Milán: Wanda Nara y Martín Migueles, un viaje top entre el amor, modas y lujos  
Hay dos nuevos participantes en Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son
Vuelve Lucrecia Martel: “El cine es una herramienta de transformación”
Política y Economía
Apuntando a un mensaje federal, Kicillof habla en la Legislatura
Piden declarar la emergencia en seguridad en La Plata
Bahía Blanca cerró 2025 con 30 donantes y consolidó un año histórico en trasplantes
Bahía Blanca compacta 2 mil motos y 200 autos abandonados en operativo municipal
La CGT pidió en Tribunales que se declare “inconstitucional” la ley de reforma laboral
Policiales
Tragedia en Berisso: una jubilada perdió la vida tras un incendio en su vivienda
Un joven motociclista en grave estado tras colisionar con un camión en La Plata
Festejo de carnaval terminó en tragedia: llevaba a su hijo en moto y terminó decapitado
Chileno con frondoso prontuario cayó en La Plata por atropellar a una mujer al intentar huir de un robo
Inseguridad vial: un joven murió por un choque en Berisso
La Ciudad
La Facultad de Odontología eligió por unanimidad a Ezequiel Escudero Giachella como nuevo decano
Nuevo escándalo en Medicina: 70 estudiantes fueron a rendir una materia clave y no les tomaron el examen
Un contenedor para depositar pilas usadas en el CAM de diagonal 80
Castración y vacunación antirrábica gratuitas en La Plata: cuándo, dónde y cómo sacar turno
Aumentaron las multas de tránsito y las más graves se fueron a casi $2 millones: los nuevos valores

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla