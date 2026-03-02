Un ex delantero de Gimnasia, a un paso de irse a uno de los clubes más grandes de Brasil

El delantero de Lanús, Rodrigo Castillo, está muy cerca de transformarse en nuevo jugador del Fluminense de Brasil que abonará 10 millones de dólares por la totalidad de la ficha. El equipo de Rio de Janeiro aceleró en las últimas horas por el atacante que marcó dos goles en la final de la Recopa Sudamericana hace algunos días ante el clásico rival del Fluminense, Flamengo.

El ´Tricolor´ avanzó por los servicios del ex Gimnasia La Plata tras las negativas que recibió de Independiente y San Lorenzo en las negociaciones por el paraguayo Gabriel Ávalos y Alexis Cuello, respectivamente.

Con el cierre del mercado de pases el martes en Brasil y el vencimiento del plazo para inscribir jugadores en el sistema FIFA, Fluminense y Lanús negocian a contrarreloj para cerrar la operación en 10 millones de dólares por la totalidad de la ficha de Castillo.

Desde su debut con el ´Granate´ ante Deportivo Riestra el 14 de julio, disputó 33 partidos y marcó 14 goles. Además, conquistó la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro en noviembre y la Recopa Sudamericana el pasado jueves ante Flamengo.

Este domingo en el empate ante Defensa y Justicia, Castillo fue al banco de suplentes e ingresó a los 25 minutos del segundo tiempo en lugar de Walter Bou. En este Torneo Apertura, el delantero estuvo presente en los partidos que disputó el ´Granate´ y marcó un solo gol, en el debut ante San Lorenzo.

En caso de concretarse la transferencia al fútbol de Brasil, el club del sur del Gran Buenos Aires tendrá tiempo hasta el 10 de marzo para incorporar un reemplazante.

Su partida de Gimnasia

El delantero oriundo del municipio santafesino de Venado Tuerto llegó a Lanús en julio del año pasado proveniente de Gimnasia por casi 2 millones de dólares a pagar en 9 cuotas. Su cotización aumentó exponencialmente en base a sus gritos y ahora quedó lejos en el tiempo su transferencia a cambio de 1.700.000 dólares limpios por el 80% de la ficha.

El restante 20% del pase de Castillo corresponde al propio jugador, por lo que Gimnasia no tiene ninguna plusvalía ante la inminente transferencia del delantero. Un dato confirmado no solamente por la actual CD, sino también por la saliente, que reconoció que existió un error en la confección de la Memoria y Balance pasados que hizo que el 20% del pase de Castillo figurase a favor del club.

En el Balance presentado en octubre pasado se menciona entre los “hechos posteriores al cierre” (del ejercicio) la venta del delantero. “En el mes de julio de 2025 se transfirió el 80% de los derechos económicos y el 100% de los derechos federativos que poseía la institución al Club Atlético Lanús, por un total de USD 1.700.000, quedando en poder del Club el 20% de los derechos económicos restantes” dice el textual en la documentación tripera.

Sin embargo, desde la CD saliente aceptaron que se trató de un error y que ese 20% jamás estuvo en poder de Gimnasia. En la negociación, Lanus nunca accedió a dejarle a Gimnasia una plusvalía, por lo que la venta del delantero no ingresará dinero a la tesorería tripera.