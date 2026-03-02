Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

ÚLTIMAS NOTICIAS

Deportes

Cruce de protagonistas: Estudiantes ante Vélez en UNO

Cruce de protagonistas: Estudiantes ante Vélez en UNO

El Pincha recibe al Fortín desde las 19.15 con la intención de ser el único líder de la Zona A del Torneo Apertura. Ambos llegan en alza a un choque cargado de historia

Cruce de protagonistas: Estudiantes ante Vélez en UNO

Estudiantes recibe a Vélez desde las 19.15 en el estadio Jorge Luis Hirschi / Archivo

2 de Marzo de 2026 | 03:57
Edición impresa

Estudiantes recibe desde las 19.15 a Vélez en el Estadio UNO, por la octava fecha de la Zona A del Torneo Apertura, con el arbitraje de Sebastián Martínez y la supervisión de Andrés Merlos desde el VAR. El encuentro será televisado por TNT Sports, mientras que la transmisión radial estará a cargo del equipo de la Supertransmi a través de FM La Redonda 100.3.

Con el Cacique Alexander Medina enfrentando a su ex equipo, y el regreso de los mellizos Guillermo y Gustavo Barros Schelotto a 1 y 57, el Pincha buscará sostener el liderazgo del grupo nada menos que frente a su inmediato perseguidor. Ambos equipos llegan a la jornada con 15 unidades, aunque el conjunto albirrojo se ubica en lo más alto gracias a una mejor diferencia de gol, en un duelo que puede empezar a marcar el rumbo de la zona cuando el torneo comienza a transitar su segunda mitad.

Será un cruce cargado de simbolismo y memoria. La historia entre ambos clubes está atravesada por capítulos intensos: desde los recordados incidentes con petardos en el verano de 1983 en el viejo estadio de 1 y 57, pasando por años de camaradería entre parcialidades, hasta el quiebre definitivo en 2003, cuando un enfrentamiento clave en Liniers terminó de romper el vínculo. Más acá en el tiempo, las recientes definiciones entre ambos, con títulos repartidos entre La Plata y Liniers, reavivaron una rivalidad que combina respeto, pica y cuentas pendientes.

En el plano estrictamente futbolístico, el León llega en alza luego de vencer 2-0 a Newell’s en Parque Independencia, en lo que significó el debut oficial de Medina como entrenador tras la sorpresiva salida de Eduardo Domínguez. Ese triunfo no solo significó un envión anímico, sino que además estiró el invicto del equipo, que se sostiene como uno de los más regulares del fútbol argentino en el último tiempo.

En cuanto a la formación, el entrenador uruguayo analiza mantener gran parte de la base que viene de conseguir los tres puntos en la Chicago argentina. La defensa se sostendría sin modificaciones, consolidando una última línea que ha mostrado firmeza en los últimos compromisos. En el mediocampo, Mikel Amondarain y Ezequiel Piovi continuarían como ejes del equilibrio y la recuperación, cumpliendo un rol clave en el funcionamiento colectivo.

Las principales variantes aparecerían en el frente de ataque. Guido Carrillo y Edwuin Cetré cuentan con grandes chances de regresar al once inicial, aportando presencia física, movilidad y poder de fuego en los últimos metros. De confirmarse estos ingresos, quienes dejarían su lugar serían Adolfo Gaich y Brian Aguirre, en una búsqueda de mayor peso ofensivo para un partido que promete ser cerrado y de alto voltaje. Mientras tanto, Fabricio Pérez y Tiago Palacios se mantendrían en la estructura inicial.

El Cacique Medina realizaría dos variantes en el Pincha respecto al último partido

 

En la vereda de enfrente estará un Vélez que también llega como protagonista. El Fortín viene de igualar sin goles ante Deportivo Riestra, pero acumula siete encuentros consecutivos sin conocer la derrota, lo que refleja la solidez del ciclo encabezado por los Barros Schelotto. El equipo de Liniers ha logrado sostener una estructura competitiva, apoyada en el orden defensivo y la eficacia en momentos clave.

De cara al compromiso de esta noche, los mellizos tendrán una baja sensible: Matías Pellegrini, surgido de Estudiantes, continúa con la recuperación de una lesión muscular grado 1 en el bíceps femoral izquierdo, lo que le impide estar a disposición. Más allá de esta ausencia, el cuerpo técnico repetiría el mismo once que viene de presentarse en la última jornada, apostando a la continuidad como principal fortaleza.

Con este escenario, el choque en UNO asoma como mucho más que un partido. Se enfrentan dos líderes, dos proyectos en construcción y dos historias entrelazadas por el pasado y el presente. Para Estudiantes, será la oportunidad de ratificar su buen momento ante su gente y dar un paso firme. Para Vélez, la chance de golpear en terreno ajeno y adueñarse de la cima. El telón está listo para una noche de alto vuelo en La Plata.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

