Súper Cartonazo por $2.000.000: los números que se publicaron hoy

Policiales

Detienen a un chileno con frondoso prontuario en La Plata por un intento de robo y lesiones a una mujer

Detienen a un chileno con frondoso prontuario en La Plata por un intento de robo y lesiones a una mujer

El chileno acusado de varios robos en La Plata. Cayó tras atropellar a una mujer al huir de un ataque

2 de Marzo de 2026 | 09:42

Escuchar esta nota

Un hombre de 70 años y nacionalidad chilena fue detenido en las últimas horas en pleno centro de La Plata, acusado de protagonizar un intento de robo bajo la modalidad “escruche” y de lesionar a una mujer al intentar escapar en su vehículo. El hecho ocurrió en 63 entre 7 y 8 y es investigado por la UFI N° 15.

De acuerdo al parte policial al que accedió EL DIA, el episodio se registró ayer alrededor de las 17:50, cuando personal de la Motorizada fue advertido por un robo en proceso. Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con la víctima, de 35 años, quien relató que observó a un hombre vestido con buzo gris pateando la puerta de la vivienda lindante.

Según su testimonio, al increparlo, el sospechoso dañó la puerta y se subió a un automóvil marca Renault Symbol color bordo para darse a la fuga. En la maniobra, intentó embestirla y le pisó el pie, provocándole lesiones. La mujer reaccionó golpeando el vidrio del conductor, que terminó roto, aunque el rodado logró escapar del lugar.

Identificación y aprehensión

Cerca de las 19, efectivos policiales observaron en la zona de 119 y 69 a un hombre con características coincidentes con las aportadas por la víctima. Al advertir la presencia policial, el sospechoso arrojó unas llaves al suelo.

Con la presencia de testigos, los agentes constataron que las llaves correspondían a un Renault Symbol, estacionado a pocos metros y con el vidrio del conductor dañado. Ante la situación y por razones de urgencia, se realizó la requisa del vehículo, donde se hallaron herramientas de corte y corta candados, que fueron secuestrados junto al automóvil.

El aprehendido fue identificado como Jorge Eduardo Godoy, de 70 años, domiciliado en Morón, quien quedó imputado por tentativa de robo y lesiones.

Antecedentes y situación judicial

Según informaron fuentes policiales, el acusado posee un frondoso prontuario y cumplía una morigeración de pena bajo caución juratoria desde 2004 por una causa de tentativa de robo.

La causa quedó en manos de la UFI N° 15 de La Plata, a cargo de la fiscal en turno, quien avaló lo actuado y dispuso que el detenido sea trasladado a primera audiencia este lunes.

La investigación continúa para determinar si el sospechoso está vinculado a otros hechos similares en nuestra ciudad.

El chileno acusado de varios robos en La Plata. Cayó tras atropellar a una mujer al huir de un ataque

