Festejo de carnaval terminó en tragedia: llevaba a su hijo en moto y terminó decapitado

Un festejo de carnaval terminó en tragedia en Quilmes Oeste cuando un hombre que circulaba en moto con su hijo murió al impactar con una soga tendida en plena calle para bloquear el tránsito, y su pequeño quedó herido. El hecho conmocionó a vecinos y autoridades y derivó en la suspensión de la actividad prevista para ese día.

El accidente ocurrió el sábado por la tarde en la avenida 12 de Octubre y la calle 390, donde se había colocado una cuerda entre veredas con la intención de impedir el paso de vehículos para permitir un desfile de murgas que se desarrollaba en el marco de los festejos de carnaval. La instalación no contaba con señalización adecuada ni autorización municipal.

Quilmes. Tragedia en el Carnaval. Así murió Federico al impactar una soga (invisible) que había cruzado sobre la calle una murga para desfilar. Iba con su hijo de 11 años. pic.twitter.com/5tyLUuxRyE — Diego G (@gabrielediego) March 2, 2026

La víctima, de unos 36 años, viajaba en la moto junto a su hijo cuando se encontró de manera imprevista con la cuerda. El conductor no pudo advertirla a tiempo y el impacto le provocó una herida grave en la zona del cuello, que le causó la muerte casi en el acto. Su hijo, que estaba como acompañante, cayó del rodado y resultó lesionado, pero fue asistido por personal médico y, según fuentes oficiales, se encontraba fuera de peligro.

Tras lo sucedido, la organización decidió suspender por completo la actividad de carnaval que estaba prevista para ese tramo de la avenida 12 de Octubre, mientras efectivos policiales y peritos trabajaban en el lugar para determinar responsabilidades por la colocación del obstáculo en la vía pública que derivó en el desenlace fatal.

La investigación busca establecer quiénes fueron los responsables de colocar la cuerda y si actuaron sin los permisos correspondientes, así como las posibles imputaciones por homicidio culposo a partir de la negligencia en la instalación del corte de calle que terminó con la vida del motociclista.