Súper Cartonazo por $2.000.000: los números que se publicaron hoy

Marcas y Tendencias

¿Te perdiste EL DIA del domingo? Leé las noticias que otros medios no exhiben

2 de Marzo de 2026 | 08:59

Escuchar esta nota

Como todos los domingos, la edición impresa de EL DIA de los domingos viene recargada. Crímenes, corrupción, inseguridad, una economía frágil... aunque es indispensable contar todo, en ocasiones genera cansancio extremo. Por eso, este diario trae los domingos una propuesta diferente: exhibir lo que otros medios no. 

Si te la perdiste las notas de esta semana, dejamos una selección de las más destacadas:

Acompañar, enseñar, sostener: ser psicopedagogo o acompañante terapéutico, hoy

 

¿Por qué cuesta tanto decir “no tengo ganas”?

 

De propietarios a anfitriones: la nueva vejez que alquila habitaciones para sobrevivir

 

El sol también quema el pelo: cómo prevenir el daño invisible de los rayos UV

 

Bafta 2026: elegancia clásica y giros audaces en la noche que redefinió la temporada

 

Lluvia de estrellas: grandes regresos y muchas figuras, en el streaming en marzo

 

“Toy Story 5”: cómo será la nueva aventura de los juguetes

 

“Scream”: claves de un fenómeno de 30 años que sigue vigente

 

Cuando “estar a full” es un problema: la trampa de vivir en piloto automático

 

Sentirse solo, morir antes: cómo la soledad impacta en la esperanza de vida

 

* Bajó la edad de imputabilidad a 14 años, pero hay muchas preguntas sin respuestas

 

Del trailer al motorhome, lo que sale el sueño de viajar en casa propia

 

Rosa Mancuso, una flor del Teatro del Lago

 

Conocer el paño: lejos de la moda, los salones de pool apuestan a reinventarse

 

Dos crueles asesinos que cayeron por amor

Y además, el suplemento de Economía Dominical y Séptimo Día -con la Carta de Lectores-:

 

 

 

 

 

