La Facultad de Odontología eligió por unanimidad a Ezequiel Escudero Giachella como nuevo decano

La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata (FOLP) definió su futuro institucional para el ciclo 2026–2030. En una sesión del Consejo Directivo que destacó por su consenso, el profesor doctor Ezequiel Escudero Giachella resultó electo como decano con el respaldo total de los claustros. Este nombramiento marca el inicio del proceso de renovación de autoridades en las unidades académicas de la UNLP y funciona como antesala de la Asamblea Universitaria de abril.
Ezequiel Escudero Giachella asumirá sus funciones el próximo 1° de abril. El nuevo decano es odontólogo egresado de la casa de estudios y profesor titular por concurso en la cátedra de Microbiología y Parasitología. Su trayectoria incluye una sólida formación en gestión de educación superior y un rol activo en la investigación científica y la producción tecnológica.
La designación contó con el acompañamiento de todos los claustros y marca la continuidad de un proyecto institucional que ha consolidado el crecimiento académico, científico y tecnológico de la unidad académica en los últimos años.
Vale destacar, Escudero se convirtió en el primer decano electo del 2026, dentro del proceso de renovación de autoridades de las distintas unidades académicas, como preámbulo de la proxima Asamblea Universitaria programada para el mes de abril.
La candidatura de Escudero recibió el respaldo unánime de los representantes de los distintos claustros. El representante de los jefes de trabajos prácticos destacó su conocimiento profundo de la vida académica y administrativa de la Facultad, así como su capacidad de conducción y solvencia ejecutiva. El claustro de graduados subrayó que la elección define el rumbo y la identidad del proyecto académico institucional, manifestando su apoyo a una propuesta que representa “continuidad con evolución”.
Al hacer uso de la palabra, visiblemente conmovido, Escudero expresó su agradecimiento a la gestión saliente y reconoció especialmente a Gabriel Lazo por “los consejos, el acompañamiento y el enorme trabajo realizado en estos años”, destacando el crecimiento sólido y planificado que experimentó la Facultad a partir de una revisión estratégica y una fuerte incorporación tecnológica.
“Recibimos una Facultad con bases firmes, con proyección y con un prestigio construido a través del trabajo serio, responsable y colectivo”, resaltó.
En su discurso, agradeció al Consejo Directivo, al cuerpo docente —al que definió como “el verdadero sostén académico”—, al personal nodocente y a los equipos contratados que contribuyen al desarrollo de áreas estratégicas.
Además, reservó un párrafo especialmente significativo para los alumnos:
“Sin estudiantes, la Facultad de Odontología no tendría razón de ser. Son el corazón de nuestra institución. Le dan sentido a la docencia, a la investigación, a la extensión y al servicio a la comunidad. Nos desafían a superarnos y a mejorar permanentemente”, subrayó, ante la mirada atenta de sus padres y familiares, a quienes dedicó el nombramiento.
En ese sentido, profundizó sobre el significado personal que tiene la Facultad en su vida y la definió como “su casa”, ya que su vínculo con la institución se remonta incluso antes de su nacimiento, dado que su madre fue docente de la unidad académica. “Desde la panza la conozco, la transito y conozco su gente”, expresó, sintetizando el profundo sentido de pertenencia que lo une a la comunidad académica.
Escudero reafirmó la continuidad de una línea de gestión basada en el crecimiento sostenido, la innovación y la mejora continua en la enseñanza, la práctica clínica, la investigación y la extensión universitaria. “Vamos a profundizar ese camino, sumando nuevas herramientas, nuevas miradas y nuevas oportunidades, siempre con una visión inclusiva, participativa y comprometida con la excelencia académica y con la sociedad”.
Finalmente, adelantó que en los próximos días presentará formalmente ante el Consejo Directivo la conformación definitiva de su equipo de gestión, aunque aseguró que el proyecto está “prácticamente cerrado y delimitado”.
Y concluyó: “Con diálogo, trabajo colectivo y responsabilidad institucional, estoy convencido de que podremos seguir fortaleciendo a nuestra Facultad, honrando su historia y proyectándola hacia el futuro”.
