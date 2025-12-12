Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los socios del gol: pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Marcas y Tendencias

¡El sábado 13 de diciembre todos a calle 12!

ESPACIO PATROCINADO

¡El sábado 13 de diciembre todos a calle 12!
12 de Diciembre de 2025 | 14:24

Escuchar esta nota

 

El Centro Comercial de Calle 12 vivirá este sábado una jornada especial. Desde las 12 del mediodía, comerciantes y visitantes podrán disfrutar de una tarde con sorpresas, promociones, descuentos y diversas actividades pensadas para impulsar el movimiento en la zona.

En ese marco, la Asociación Amigos de Calle 12 y Adyacencias realizará la presentación oficial del sorteo de un Renault Kwid 0 km, una iniciativa que busca premiar a quienes realizan sus compras en los comercios adheridos. Durante el evento se entregarán además los primeros bonos que permitirán participar del esperado sorteo.

El sorteo presencial del vehículo se llevará a cabo el 5 de enero a las 21 horas, y se espera una amplia participación del público, dado el incentivo y el clima festivo que suele acompañar estas propuestas en la temporada de verano.

Desde la organización destacaron que la actividad forma parte de las acciones para fortalecer el comercio local y ofrecer a los vecinos una experiencia distinta al recorrer la tradicional arteria comercial.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Leidas

Ruidosa deserción en La Cámpora y adhesión al alakismo en el Concejo de La Plata

Aumento y aguinaldo, las preocupaciones de los gremios bonaerenses, que aún esperan el llamado a paritarias

VIDEO. Estudiantes se subió al avión y ya vuela con toda su ilusión a Santiago del Estero

Decomisaron milanesas de papel higiénico

"Muerte cerebral" e "irreversible": el parte médico del joven baleado en La Plata durante una pelea entre bandas

Una movilización del León que será histórica

Gimnasia empieza a pagar las deudas: "Encontramos un club sin recursos económicos ni planificación financiera"

Escándalo en AFA: hallan 45 autos de lujo, motos y kartings en la mansión de Pilar vinculada a Chiqui Tapia y Toviggino

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla