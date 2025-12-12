¡El sábado 13 de diciembre todos a calle 12!

Escándalo en AFA: hallan 45 autos de lujo, motos y kartings en la mansión de Pilar vinculada a Chiqui Tapia y Toviggino
El Centro Comercial de Calle 12 vivirá este sábado una jornada especial. Desde las 12 del mediodía, comerciantes y visitantes podrán disfrutar de una tarde con sorpresas, promociones, descuentos y diversas actividades pensadas para impulsar el movimiento en la zona.
En ese marco, la Asociación Amigos de Calle 12 y Adyacencias realizará la presentación oficial del sorteo de un Renault Kwid 0 km, una iniciativa que busca premiar a quienes realizan sus compras en los comercios adheridos. Durante el evento se entregarán además los primeros bonos que permitirán participar del esperado sorteo.
El sorteo presencial del vehículo se llevará a cabo el 5 de enero a las 21 horas, y se espera una amplia participación del público, dado el incentivo y el clima festivo que suele acompañar estas propuestas en la temporada de verano.
Desde la organización destacaron que la actividad forma parte de las acciones para fortalecer el comercio local y ofrecer a los vecinos una experiencia distinta al recorrer la tradicional arteria comercial.
