Incidentes tras el clásico platense: derecho de admisión a 23 hinchas tras los balazos de goma y las piedras

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (ApreViDe), informa que, como consecuencia de los incidentes registrados el lunes pasado en el Estadio Juan Carmelo Zerillo , tras el encuentro disputado entre Gimnasia y Estudiantes por el pase a la final de la Liga Profesional de Fútbol, fueron detenidas 23 personas, a quienes se les aplicará prohibición de concurrencia por tiempo indeterminado.

En un comunicado, el ApreViDe señala que "esta agencia continúa trabajando sobre el análisis de las cámaras de seguridad del club y del Municipio, con el objetivo de identificar al resto de los participantes en los hechos ocurridos. Una vez individualizados, serán puestos a disposición de la Justicia y también recibirán sanciones que les impedirán concurrir a los estadios por un largo período.