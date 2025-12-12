Decomisaron milanesas de papel higiénico

Las Fiestas Patronales de la Virgen de Loreto, en Santiago del Estero, fueron escenario de un operativo tan insólito como alarmante para la comunidad local. Todo comenzó cuando varios asistentes denunciaron que las milanesas vendidas en un puesto de comida muy popular tenían un sabor extraños. El local, identificado como “Carro Trico” y ubicado en la plazoleta Fuerza Aérea, había recibido múltiples quejas de quienes notaron que algo no estaba bien en lo que habían comprado.

Ante estas advertencias, la Municipalidad de Loreto envió a sus agentes de la Dirección de Bromatología para inspeccionar el local. El operativo se realizó el martes por la noche y los inspectores se encontraron con una sorpresa inesperada: nueve bultos de milanesas listas para vender, elaboradas no con carne sino con papel higiénico y cartón prensado, recubiertas con huevo y pan rallado para simular un producto real.

El puesto pertenecía a Juan del Jesús Sosa, un comerciante de 45 años proveniente de San Miguel de Tucumán. Tras la inspección, el juez de Faltas municipal, las autoridades de Bromatología ordenaron el secuestro inmediato de toda la mercadería, el desalojo del carro de la feria y la posterior destrucción de los productos adulterados.

Además de perder toda su producción, el comerciante quedó inhabilitado para volver a instalar su negocio en la ciudad de Loreto y para participar en futuras ediciones de la feria. La Municipalidad también labró un acta de infracción y dio aviso a la fiscal de turno, Eugenia Calligaris, quien evaluará los pasos judiciales a seguir.

El lugar donde ocurrió el operativo, la plazoleta Fuerza Aérea, es un punto tradicional de encuentro en la ciudad de Loreto donde suelen funcionar puestos de comida callejera y que esta semana recibió a unas 15 mil personas por las celebraciones patronales.

El insólito episodio no fue el primero de este tipo en la provincia. En agosto pasado, otro vendedor ambulante había sido detectado utilizando la misma maniobra durante las fiestas patronales de la Virgen del Carballo, en la localidad de Monte Quemado.