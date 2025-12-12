Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

La Provincia financiará 11 proyectos de innovación de la UNLP: los detalles del anuncio

La Provincia financiará 11 proyectos de innovación de la UNLP: los detalles del anuncio
12 de Diciembre de 2025 | 13:26

Escuchar esta nota

El Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA) destina $3.000 millones a proyectos de innovación dirigidos al sector productivo y a organismos públicos. Serán financiados un total de 98 proyectos, once de los cuales pertenecen a la Universidad Nacional de La Plata.

Nicolás Rendtorff, secretario de Ciencia y Técnica de la UNLP, participó de la adjudicación de proyectos de la 4° edición del Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires, en un acto encabezado por el gobernador de la provincia Axel Kicillof.

El FITBA es una herramienta crucial para el desarrollo científico y tecnológico de la provincia de Buenos Aires y es llevado adelante a través de la subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación provincial con recursos asignados por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). En la ceremonia de adjudicación se confirmó también para 2026 la 5ta convocatoria de FITBA, que otorgará 3.500 millones de pesos.

En el encuentro, Kicillof remarcó: “En los países como el nuestro, en vías de desarrollo, la inversión en ciencia y tecnología siempre es impulsada por el Estado: fue así como la Argentina llegó a construir un sistema reconocido a escala internacional”.

La iniciativa de FITBA cuenta en esta edición con 3 líneas y está orientada a financiar proyectos de desarrollo tecnológico conjuntos entre universidades e instituciones públicas de ciencia y tecnología con mipymes y cooperativas (línea A), con otros organismos públicos de la Provincia (línea B) o con municipios bonaerenses (línea C).

La UNLP recibirá un financiamiento de casi 300.000.000 para financiar estos proyectos, a los cuales suman otros ocho proyectos donde figura como institución beneficiaria CCT La Plata.

Rendtorff, expresó: “este programa es de gran importancia ya que permite financiar investigaciones de distintos grupos y laboratorios que se ocupan de resolver problemas complejos en una relación directa con las demandas del sector privado o del gobierno de la provincia de Buenos Aires”.

“Por otro lado este programa adquiere una mayor relevancia en el contexto actual donde hay una falta de programas de la cartera nacional. En particular luego de la desaparición de los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que hace 10 días  fueron dados de baja por un decreto del gobierno nacional”, concluyó el funcionario de la UNLP.

Los proyectos financiados ayudaran a las mipymes industriales pymes industriales de la provincia de Buenos Aires a sustituir importaciones de insumos, implementar soluciones de inteligencia artificial en sus líneas productivas, incorporar nanotecnología en sus productos y desarrollar nuevas maquinarias industriales, mejorando su productividad y su competitividad y obteniendo resultados económicos concretos.

 Esta nueva edición otorga Aportes No Reembolsables (ANRs) de hasta 40 millones de pesos para cada uno de los proyectos adjudicados. Al igual que en sus tres ediciones anteriores, las instituciones de ciencia y tecnología serán las beneficiarias de los fondos y estarán a cargo de desarrollar y transferir las innovaciones. Por su parte, las empresas, organismos públicos o municipios recibirán una solución tecnológica diseñada a la medida de sus necesidades.

Los ANRs financiarán hasta el 80% del valor total de los proyectos, con un máximo de 40.000.000 de pesos para aquellos que correspondan a la temática Desarrollo productivo (línea A) y por hasta 20.000.000 de pesos para las temáticas de Desafíos provinciales (línea B) o Gobiernos locales (línea C). En todos los casos, los adoptantes y beneficiarios tendrán que realizar un aporte en concepto de contraparte de al menos el 20% del monto total del proyecto.

