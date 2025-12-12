Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los socios del gol: pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Deportes |Duro comunicado de la CD de Anacleto

Gimnasia empieza a pagar las deudas: "Encontramos un club sin recursos económicos ni planificación financiera"

Gimnasia empieza a pagar las deudas: "Encontramos un club sin recursos económicos ni planificación financiera"
12 de Diciembre de 2025 | 09:18

Escuchar esta nota

En un contexto de profunda crisis económica interna, la flamante Comisión Directiva de Gimnasia, encabezada por Carlos Anacleto, emitió un contundente comunicado oficial donde detalló la delicada situación financiera del club e informó sobre los primeros pasos para regularizar el pago de sueldos atrasados a sus empleados y al plantel profesional. 

Según el escrito difundido a socios y medios, la nueva dirigencia encontró al club “prácticamente sin recursos económicos ni planificación financiera”, con deudas que superan cuatro meses en aportes y cargas sociales, salarios, ART y obligaciones con proveedores. 

El comunicado oficial remarca que, gracias al aporte voluntario de los socios mediante un bono optativo ofrecido en el último clásico, se pudo pagar el salario de noviembre correspondiente a los trabajadores representados por UTEDYC. A partir de ese gesto, la dirigencia diseñó un cronograma de pagos escalonado con fechas claras: el salario completo de noviembre será abonado el próximo lunes; el medio aguinaldo se pagará antes de las fiestas de fin de año; el sueldo de diciembre se depositará a comienzos de enero, dentro del plazo establecido; y la deuda pendiente de octubre comenzará a regularizarse en enero, con un mecanismo de pago que aún será consensuado con los trabajadores. 

Este plan fue sellado luego de una reunión entre autoridades del club y delegados de UTEDYC, quienes acordaron las fechas con la expectativa de que se cumplan efectivamente.

La decisión de comunicar públicamente el estado económico y el cronograma de pagos llega tras semanas de fuertes reclamos internos. A principios de diciembre, el plantel profesional decidió no entrenarse como medida de fuerza en reclamo por la falta de pago de salarios, denunciando que algunos futbolistas no percibían haberes desde julio pasado. 

LE PUEDE INTERESAR

Hoy es el Día del Hincha de Boca: no te puede faltar la remera de Raiders de "La 12"

LE PUEDE INTERESAR

Estudiantes se va a Santiago con toda su ilusión: el micro con el plantel ya salió de City Bell

Esa protesta coincidió con la asunción de Anacleto como presidente del club, quien entonces explicó que la nueva dirigencia aún no contaba “ni con las claves de home banking para pagar”, pero prometió resolver la situación “a primera hora”. 

En su mensaje inaugural, Anacleto enfatizó la intención de “pacificar el club, unir a todos los sectores y ordenar la economía”, destacando que la prioridad inmediata era encauzar las obligaciones salariales y devolver estabilidad a una institución golpeada por años de desorden administrativo.

En el comunicado, además, la dirigencia reconoció la paciencia y el compromiso de los empleados, “que son el motor de la institución”, y ratificó su compromiso de que no quedará ningún sueldo sin pagar.


 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Salarios y aguinaldo en Gimnasia: acuerdan cronograma de pagos con los empleados para regularizar deuda

El proyecto integral para el fútbol de Gimnasia que tiene Germán Brunati, con Zaniratto adentro
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programa y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Los socios del gol: desde hoy pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Gimnasia presentó a Germán Brunati: quién es el nuevo director deportivo y cuál será su primer desafío

La Provincia convalidó la ordenanza del nuevo COU, que ya comienza a regir

El avance chino en la venta de ropa en La Plata no tiene freno y le mete presión al comercio

¡Ojo infieles! En La Plata los detectives privados son el antídoto de traiciones y pasiones

Quién era el ciclista que murió tras caer sobre el paso bajo nivel

Burla al régimen: cómo salió Corina de Venezuela

El cielo mete miedo en La Plata: renuevan alerta "Amarillo" por tormentas y granizo
+ Leidas

Ruidosa deserción en La Cámpora y adhesión al alakismo en el Concejo de La Plata

Estudiantes se va a Santiago con toda su ilusión: el micro con el plantel ya salió de City Bell

Decomisaron milanesas de papel higiénico

Una movilización del León que será histórica

El proyecto integral para el fútbol de Gimnasia que tiene Germán Brunati, con Zaniratto adentro

Violento enfrentamiento entre bandas en La Plata: un joven murió tras recibir un disparo en la cabeza

Con alimentos sanos y naturales, llega la Feria Agroecológica a La Plata

En City Bell, reclamos por música y ruidos molestos
Últimas noticias de Deportes

El vóley masculino y el boxeador Iván Daniele, los ganadores de la Fiesta de los Deportes en Gimnasia

Hoy es el Día del Hincha de Boca: no te puede faltar la remera de Raiders de "La 12"

Estudiantes se va a Santiago con toda su ilusión: el micro con el plantel ya salió de City Bell

Guido Carrillo metió el mejor gol de su vida, a horas de la final: nació su hija Rita y compartió fotos íntimas
Espectáculos
Las mesas de Mirtha Legrand y Juana Viale: quiénes serán los invitados
Goles con tuco: la China piensa en Italia, importante club se interesó por Mauro Icardi
Joaquín Levinton sufrió un infarto y lo internaron de urgencia: qué se sabe de su salud
Marcelo Polino confirmó que lo convocaron para conducir Bendita TV: tuvo una reunión con las autoridades de El Nueve
Dieron a conocer los resultados de los tests de embarazo de Morena Rial: los detalles y pasos a seguir
Policiales
Violento enfrentamiento entre bandas en La Plata: un joven murió tras recibir un disparo en la cabeza
La Justicia acreditó que Gerardo Ponce atacó sexualmente a menores y le dieron 26 años de prisión: detalles del fallo
Por falso testimonio, piden 10 años de cárcel para Tagliaferro y Godoy
Brutal pelea en las vías del Tren Roca a La Plata
Fentanilo mortal: nueva marcha en Plaza Moreno
La Ciudad
Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy viernes gratis con EL DIA
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos en un supermercado de La Plata
En La Plata la semana cierra con el termómetro al rojo vivo: ¿finde con tormentas?
Colonia de vacaciones: en La Plata pueden pasar el medio millón de pesos
Con alimentos sanos y naturales, llega la Feria Agroecológica a La Plata
Política y Economía
Escándalo en AFA: allanan la mansión de Pilar vinculada a Chiqui Tapia y Toviggino
Cajas sindicales, cámaras empresarias y juicios: los límites que pone la reforma laboral
La inflación, en 2,5%: se aceleró por tarifas y la carne
El proyecto de reforma laboral ya es oficial y ahora apuran el debate
La CGT sale a la calle en rechazo a los cambios

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla