Gimnasia empieza a pagar las deudas: "Encontramos un club sin recursos económicos ni planificación financiera"

En un contexto de profunda crisis económica interna, la flamante Comisión Directiva de Gimnasia, encabezada por Carlos Anacleto, emitió un contundente comunicado oficial donde detalló la delicada situación financiera del club e informó sobre los primeros pasos para regularizar el pago de sueldos atrasados a sus empleados y al plantel profesional.
Según el escrito difundido a socios y medios, la nueva dirigencia encontró al club “prácticamente sin recursos económicos ni planificación financiera”, con deudas que superan cuatro meses en aportes y cargas sociales, salarios, ART y obligaciones con proveedores.
El comunicado oficial remarca que, gracias al aporte voluntario de los socios mediante un bono optativo ofrecido en el último clásico, se pudo pagar el salario de noviembre correspondiente a los trabajadores representados por UTEDYC. A partir de ese gesto, la dirigencia diseñó un cronograma de pagos escalonado con fechas claras: el salario completo de noviembre será abonado el próximo lunes; el medio aguinaldo se pagará antes de las fiestas de fin de año; el sueldo de diciembre se depositará a comienzos de enero, dentro del plazo establecido; y la deuda pendiente de octubre comenzará a regularizarse en enero, con un mecanismo de pago que aún será consensuado con los trabajadores.
Este plan fue sellado luego de una reunión entre autoridades del club y delegados de UTEDYC, quienes acordaron las fechas con la expectativa de que se cumplan efectivamente.
La decisión de comunicar públicamente el estado económico y el cronograma de pagos llega tras semanas de fuertes reclamos internos. A principios de diciembre, el plantel profesional decidió no entrenarse como medida de fuerza en reclamo por la falta de pago de salarios, denunciando que algunos futbolistas no percibían haberes desde julio pasado.
Esa protesta coincidió con la asunción de Anacleto como presidente del club, quien entonces explicó que la nueva dirigencia aún no contaba “ni con las claves de home banking para pagar”, pero prometió resolver la situación “a primera hora”.
En su mensaje inaugural, Anacleto enfatizó la intención de “pacificar el club, unir a todos los sectores y ordenar la economía”, destacando que la prioridad inmediata era encauzar las obligaciones salariales y devolver estabilidad a una institución golpeada por años de desorden administrativo.
En el comunicado, además, la dirigencia reconoció la paciencia y el compromiso de los empleados, “que son el motor de la institución”, y ratificó su compromiso de que no quedará ningún sueldo sin pagar.
