La UNLP entregó los Premios a la Labor Científica, Tecnológica y Artística: uno por uno, los ganadores

La Universidad Nacional de La Plata otorgó la especial distinción a las personalidades más destacadas del ámbito de las ciencias y las artes de esta casa de estudios.

La ceremonia tuvo lugar en el Centro del Convenciones del Edificio Sergio Karakachoff, y fue encabezada por el presidente de la UNLP, Martín López Armengol, y el secretario de Ciencia y Técnica, Nicolás Rendtorff.

Al hacer uso de la palabra, el presidente López Armengol subrayó que “en este reconocimiento a los investigadores en formación y a los investigadores formados hay que destacar lo complejo que es el recorrido de una carrera basada en la ciencia y técnica. Por ello, ante todo, cabe una enorme felicitación para cada uno de las personas que hoy reciben esta distinción”.

“Si hay un sello característico y distintivo de la universidad de la Plata es su perfilan científico tecnólogo; esta es nuestra identidad desde el origen”, continuó Armengol y añadió: “no podemos perder de vista que el sistema científico tecnológico argentino tiene problemas estructurales y coyunturales. No se pueden cambiar las lógicas de financiamiento de un día para el otro. Hay una necesidad de que discutamos reglas claras de financiamiento que nos permitan tener políticas previsibles de ciencia y tecnología”.

Para concluir, el titular de la UNLP destacó que “tenemos un activo fundamental: el nivel de nuestros investigadores; ese talento, esa capacidad creativa e innovadora que aún en este contexto de tan complejo sigue siendo una referencia en el mundo. Por ello –cerró- el gran riesgo en el horizonte es que nuestros jóvenes empiecen a dejar de pensar al sistema científico tecnológico como una opción de progreso. No podemos permitirlo porque si ciencia no hay futuro posible para el país”.

A su turno, Nicolas Rendtorff aseguró que “en un acto tan importante como el de hoy no podemos dejar de mencionar que el sistema científico y universitario están atravesando un momento muy complejo producto de las políticas del Gobierno Nacional”. Y agregó: “Me enorgullece que aun en este contexto adverso sigamos trabajando en investigación”.

El titular de CyT se refirió también a la importancia de la comunicación de la ciencia y dijo: “la divulgación científica es una de las patas de la mesa. Nos permite que la Universidad y el sistema científico en general se interpongan ante el terraplanismo y los movimientos anti vacunas. Tenemos que tener una agenda clara en la territorialización del conocimiento en el cual somos expertos”, concluyó.

