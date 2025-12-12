Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los socios del gol: pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

La Ciudad

La UNLP entregó los Premios a la Labor Científica, Tecnológica y Artística: uno por uno, los ganadores

La UNLP entregó los Premios a la Labor Científica, Tecnológica y Artística: uno por uno, los ganadores
12 de Diciembre de 2025 | 13:35

Escuchar esta nota

La Universidad Nacional de La Plata otorgó la especial distinción a las personalidades más destacadas del ámbito de las ciencias y las artes de esta casa de estudios.

La ceremonia tuvo lugar en el Centro del Convenciones del Edificio Sergio Karakachoff, y fue encabezada por el presidente de la UNLP, Martín López Armengol, y el secretario de Ciencia y Técnica, Nicolás Rendtorff.

Al hacer uso de la palabra, el presidente López Armengol subrayó que “en este reconocimiento a los investigadores en formación y a los investigadores formados hay que destacar lo complejo que es el recorrido de una carrera basada en la ciencia y técnica. Por ello, ante todo, cabe una enorme felicitación para cada uno de las personas que hoy reciben esta distinción”.

“Si hay un sello característico y distintivo de la universidad de la Plata es su perfilan científico tecnólogo; esta es nuestra identidad desde el origen”, continuó Armengol y añadió: “no podemos perder de vista que el sistema científico tecnológico argentino tiene problemas estructurales y coyunturales. No se pueden cambiar las lógicas de financiamiento de un día para el otro. Hay una necesidad de que discutamos reglas claras de financiamiento que nos permitan tener políticas previsibles de ciencia y tecnología”.

Para concluir, el titular de la UNLP destacó que “tenemos un activo fundamental: el nivel de nuestros investigadores; ese talento, esa capacidad creativa e innovadora que aún en este contexto de tan complejo sigue siendo una referencia en el mundo. Por ello –cerró- el gran riesgo en el horizonte es que nuestros jóvenes empiecen a dejar de pensar al sistema científico tecnológico como una opción de progreso. No podemos permitirlo porque si ciencia no hay futuro posible para el país”.

A su turno, Nicolas Rendtorff aseguró que “en un acto tan importante como el de hoy no podemos dejar de mencionar que el sistema científico y universitario están atravesando un momento muy complejo producto de las políticas del Gobierno Nacional”. Y agregó: “Me enorgullece que aun en este contexto adverso sigamos trabajando en investigación”.

LE PUEDE INTERESAR

Aumento y aguinaldo, las preocupaciones de los gremios bonaerenses, que aún esperan el llamado a paritarias

LE PUEDE INTERESAR

La Provincia financiará 11 proyectos de innovación de la UNLP: los detalles del anuncio

El titular de CyT se refirió también a la importancia de la comunicación de la ciencia y dijo: “la divulgación científica es una de las patas de la mesa.  Nos permite que la Universidad y el sistema científico en general se interpongan ante el terraplanismo y los movimientos anti vacunas. Tenemos que tener una agenda clara en la territorialización del conocimiento en el cual somos expertos”, concluyó.

Para conocer todos los ganadores puede ingresar aquí

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Los socios del gol: desde hoy pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Gimnasia presentó a Germán Brunati: quién es el nuevo director deportivo y cuál será su primer desafío

La Provincia convalidó la ordenanza del nuevo COU, que ya comienza a regir

El avance chino en la venta de ropa en La Plata no tiene freno y le mete presión al comercio

¡Ojo infieles! En La Plata los detectives privados son el antídoto de traiciones y pasiones

Quién era el ciclista que murió tras caer sobre el paso bajo nivel

Burla al régimen: cómo salió Corina de Venezuela

El cielo mete miedo en La Plata: renuevan alerta "Amarillo" por tormentas y granizo
+ Leidas

Ruidosa deserción en La Cámpora y adhesión al alakismo en el Concejo de La Plata

VIDEO. Estudiantes se subió al avión y ya vuela con toda su ilusión a Santiago del Estero

Aumento y aguinaldo, las preocupaciones de los gremios bonaerenses, que aún esperan el llamado a paritarias

Decomisaron milanesas de papel higiénico

"Muerte cerebral" e "irreversible": el parte médico del joven baleado en La Plata durante una pelea entre bandas

Una movilización del León que será histórica

Gimnasia empieza a pagar las deudas: "Encontramos un club sin recursos económicos ni planificación financiera"

El proyecto integral para el fútbol de Gimnasia que tiene Germán Brunati, con Zaniratto adentro
Últimas noticias de La Ciudad

Aumento y aguinaldo, las preocupaciones de los gremios bonaerenses, que aún esperan el llamado a paritarias

La Provincia financiará 11 proyectos de innovación de la UNLP: los detalles del anuncio

Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy viernes gratis con EL DIA

Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos en un supermercado de La Plata
Espectáculos
El parte médico de Joaquín Levinton, que sufrió un infarto
Las mesas de Mirtha Legrand y Juana Viale: quiénes serán los invitados
Goles con tuco: la China piensa en Italia, importante club se interesó por Mauro Icardi
Marcelo Polino confirmó que lo convocaron para conducir Bendita TV: tuvo una reunión con las autoridades de El Nueve
Dieron a conocer los resultados de los tests de embarazo de Morena Rial: los detalles y pasos a seguir
Deportes
Mercado Libre, el sponsor que Estudiantes estrena en la final ante Racing: el acuerdo es por todo el 2026
El mega tatoo que le hizo una tatuadora Pincha a Andújar: ¡cinco meses de trabajo!
VIDEO. Estudiantes se subió al avión y ya vuela con toda su ilusión a Santiago del Estero
El vóley masculino y el boxeador Iván Daniele, los ganadores de la Fiesta de los Deportes en Gimnasia
Gimnasia empieza a pagar las deudas: "Encontramos un club sin recursos económicos ni planificación financiera"
Policiales
"Muerte cerebral" e "irreversible": el parte médico del joven baleado en La Plata durante una pelea entre bandas
La Justicia acreditó que Gerardo Ponce atacó sexualmente a menores y le dieron 26 años de prisión: detalles del fallo
Por falso testimonio, piden 10 años de cárcel para Tagliaferro y Godoy
Brutal pelea en las vías del Tren Roca a La Plata
Fentanilo mortal: nueva marcha en Plaza Moreno
Información General
Daños materiales, calles inundadas y complicaciones: lo que dejó el temporal en el sur bonaerense
Los números de la suerte del viernes 12 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Infractores en redes: likes, share… y chau registro
Mendoza lleva a la Justicia a los padres que no vacunan
Decomisaron milanesas de papel higiénico

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla