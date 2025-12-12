La UNLP entregó los Premios a la Labor Científica, Tecnológica y Artística: uno por uno, los ganadores

Escándalo en AFA: hallan 45 autos de lujo, motos y kartings en la mansión de Pilar vinculada a Chiqui Tapia y Toviggino
Escándalo en AFA: hallan 45 autos de lujo, motos y kartings en la mansión de Pilar vinculada a Chiqui Tapia y Toviggino
Mercado Libre, el sponsor que Estudiantes estrena en la final ante Racing: el acuerdo es por todo el 2026
VIDEO.- Presentaron el Plan de Seguridad 2026 para La Plata: más cámaras, drones y domos
Aumento y aguinaldo, las preocupaciones de los gremios bonaerenses, que aún esperan el llamado a paritarias
El Gobierno aclaró cómo serán los cambios en horas extras, indemnizaciones y vacaciones
Gimnasia empieza a pagar las deudas: "Encontramos un club sin recursos económicos ni planificación financiera"
"Muerte cerebral" e "irreversible": el parte médico del joven baleado en La Plata durante una pelea entre bandas
Hoy es el Día del Hincha de Boca: no te puede faltar la remera de Raiders con el "12"
Autoexploración, deseo y pareja: reivindicar la masturbación como acto de libertad
Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata
Para alquilar en Mar del Plata y toda la Costa, gane en seguridad y ahorre dinero: trate con propietarios
La Provincia financiará 11 proyectos de innovación de la UNLP: los detalles del anuncio
En La Plata la semana cierra con el termómetro al rojo vivo: ¿finde con tormentas?
Viviana Yacoub: "La ciudad se cuida cuando se la piensa a largo plazo"
El mega tatoo que le hizo una tatuadora Pincha a Andújar: ¡cinco meses de trabajo!
Guido Carrillo metió el mejor gol de su vida, a horas de la final: nació su hija Rita y compartió fotos íntimas
Las remeras del Pincha, el Lobo y Boca, con $5.000 de descuento
Colonia de vacaciones: en La Plata pueden pasar el medio millón de pesos
Daños materiales, calles inundadas y complicaciones: lo que dejó el temporal en el sur bonaerense
El vóley masculino y el boxeador Iván Daniele, los ganadores de la Fiesta de los Deportes en Gimnasia
Bullrich, contra Cristina Kirchner: "Señora presidiaria, tenga la decencia de no opinar"
Qué se sabe del vigilador que fue baleado y ahora lucha por su vida
La Justicia acreditó que Gerardo Ponce atacó sexualmente a menores y le dieron 26 años de prisión: detalles del fallo
Dieron a conocer los resultados de los tests de embarazo de Morena Rial: los detalles y pasos a seguir
Tu noticia, en EL DIA y eldia.com: comunicate por teléfono, WhatsApp o las redes sociales
Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy viernes gratis con EL DIA
Goles con tuco: la China piensa en Italia, importante club se interesó por Mauro Icardi
Con alimentos sanos y naturales, llega la Feria Agroecológica a La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Universidad Nacional de La Plata otorgó la especial distinción a las personalidades más destacadas del ámbito de las ciencias y las artes de esta casa de estudios.
La ceremonia tuvo lugar en el Centro del Convenciones del Edificio Sergio Karakachoff, y fue encabezada por el presidente de la UNLP, Martín López Armengol, y el secretario de Ciencia y Técnica, Nicolás Rendtorff.
Al hacer uso de la palabra, el presidente López Armengol subrayó que “en este reconocimiento a los investigadores en formación y a los investigadores formados hay que destacar lo complejo que es el recorrido de una carrera basada en la ciencia y técnica. Por ello, ante todo, cabe una enorme felicitación para cada uno de las personas que hoy reciben esta distinción”.
“Si hay un sello característico y distintivo de la universidad de la Plata es su perfilan científico tecnólogo; esta es nuestra identidad desde el origen”, continuó Armengol y añadió: “no podemos perder de vista que el sistema científico tecnológico argentino tiene problemas estructurales y coyunturales. No se pueden cambiar las lógicas de financiamiento de un día para el otro. Hay una necesidad de que discutamos reglas claras de financiamiento que nos permitan tener políticas previsibles de ciencia y tecnología”.
Para concluir, el titular de la UNLP destacó que “tenemos un activo fundamental: el nivel de nuestros investigadores; ese talento, esa capacidad creativa e innovadora que aún en este contexto de tan complejo sigue siendo una referencia en el mundo. Por ello –cerró- el gran riesgo en el horizonte es que nuestros jóvenes empiecen a dejar de pensar al sistema científico tecnológico como una opción de progreso. No podemos permitirlo porque si ciencia no hay futuro posible para el país”.
A su turno, Nicolas Rendtorff aseguró que “en un acto tan importante como el de hoy no podemos dejar de mencionar que el sistema científico y universitario están atravesando un momento muy complejo producto de las políticas del Gobierno Nacional”. Y agregó: “Me enorgullece que aun en este contexto adverso sigamos trabajando en investigación”.
LE PUEDE INTERESAR
Aumento y aguinaldo, las preocupaciones de los gremios bonaerenses, que aún esperan el llamado a paritarias
El titular de CyT se refirió también a la importancia de la comunicación de la ciencia y dijo: “la divulgación científica es una de las patas de la mesa. Nos permite que la Universidad y el sistema científico en general se interpongan ante el terraplanismo y los movimientos anti vacunas. Tenemos que tener una agenda clara en la territorialización del conocimiento en el cual somos expertos”, concluyó.
Para conocer todos los ganadores puede ingresar aquí
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí