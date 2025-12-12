Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los socios del gol: desde hoy pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Policiales |El profesor de básquet de los clubes Juventud y Sudamérica

Condenaron a Gerardo Ponce: 26 años de prisión por abusar de menores

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de La Plata halló culpable al ex entrenador, acusado de atacar sexualmente a sus alumnos entre 2005 y 2010. El veredicto fue celebrado con aplausos

Condenaron a Gerardo Ponce: 26 años de prisión por abusar de menores

Las víctimas fueron asistidas por los abogados Alfredo Gascón y Miguel Molina. Javier Fernández, representante de otro damnificado

12 de Diciembre de 2025 | 03:45
Edición impresa

La Plata cerró ayer uno de los juicios de mayor impacto en la última década. El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 condenó a 26 años de prisión a Gerardo Tomás Ponce, exentrenador de básquet de los clubes Juventud y Sudamérica, al considerarlo culpable de múltiples abusos sexuales agravados contra menores que tenía a su cargo entre 2005 y 2010. El veredicto, leído por el TOC 1 integrado por los jueces Hernán Decastelli, Cecilia Sanucci y Emir Alfredo Caputo Tártara, fue recibido con un aplauso cerrado de las víctimas -hoy ya adultas- que se hicieron presente en la sala junto a sus familias.

El tribunal sostuvo acreditado que Ponce se valió de su rol de educador y de la confianza que le otorgaban los padres para acercarse a los niños, manipularlos y ejecutar un patrón sostenido de abusos. Los hechos ocurrieron en entrenamientos, viajes deportivos y domicilios particulares, y abarcaron manoseos, exhibición de pornografía, sexo oral y otros ataques sexuales reiterados. Las dos víctimas cuyos casos llegaron a juicio fueron asistidas por los abogados Alfredo Gascón y Miguel Molina, mientras que la acusación estuvo a cargo del fiscal de juicio Jorge Paolini.

El proceso comenzó el 28 de octubre y se extendió durante jornadas intensas, atravesadas por testimonios, pericias y descripciones crudas de situaciones que las víctimas guardaron en silencio durante años. Uno de los elementos técnicos más relevantes fue la declaración de un perito informático que demostró que desde la IP del domicilio de Ponce salieron mensajes anónimos con contenido sexual enviados a un menor en 2008, años antes de que el grooming estuviera tipificado. El acusado, por su parte, eligió no declarar y no se sometió a estudios psicológicos ni psiquiátricos.

En los alegatos, Paolini pidió 21 años de prisión al considerar probados los ataques contra los dos denunciantes. Describió al imputado como “un lobo solitario que generaba las condiciones para ejecutar los abusos”. Molina y Gascón solicitaron la pena más alta del debate: 50 años, sosteniendo que se trató de hechos “sistemáticos y planificados” y definiendo a Ponce como “un depredador que traicionó su rol de educador”. Señalaron además que los jóvenes que declararon “son apenas un muestreo del daño causado”.

La defensa, a cargo de Gastón Nicocia, reclamó la absolución. Sostuvo que “no se puede condenar lo que no existió” y cuestionó la valoración de las pruebas. Incluso presentó fotografías del acusado compartiendo actividades con los menores años después, intentando desacreditar los relatos.

Finalmente, el TOC 1 consideró acreditada la acusación y dictó una de las penas más severas de los últimos años en el fuero penal platense para delitos contra la integridad sexual de menores. Ponce, detenido desde 2021, continuará en prisión mientras su defensa evalúa posibles apelaciones.

LE PUEDE INTERESAR

Por falso testimonio, piden 10 años de cárcel para Tagliaferro y Godoy

LE PUEDE INTERESAR

Brutal pelea en las vías del Tren Roca a La Plata

La lectura del veredicto desató una escena cargada de emoción: lágrimas, abrazos y un sentimiento de alivio contenido durante años. A la salida, el abogado Javier Fernández -representante de una de las víctimas- expresó a EL DIA: “La verdad estamos muy conformes. El tribunal emitió un veredicto condenatorio acorde a los hechos perpetrados por este individuo. Se hizo justicia. No repara el daño, pero cierra una etapa en la vida de estos jóvenes, que eran niños cuando todo ocurrió”.

Con esta sentencia, concluye un juicio que expuso no sólo la gravedad de los abusos sino también la capacidad de un entrenador de infiltrar sus ataques en ámbitos destinados a la formación y el cuidado.

Para los denunciantes, la condena no borra el trauma, pero marca un antes y un después en una búsqueda de justicia que llevó más de una década.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Los socios del gol: desde hoy pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Gimnasia presentó a Germán Brunati: quién es el nuevo director deportivo y cuál será su primer desafío

La Provincia convalidó la ordenanza del nuevo COU, que ya comienza a regir

El avance chino en la venta de ropa en La Plata no tiene freno y le mete presión al comercio

¡Ojo infieles! En La Plata los detectives privados son el antídoto de traiciones y pasiones

Quién era el ciclista que murió tras caer sobre el paso bajo nivel

Burla al régimen: cómo salió Corina de Venezuela

El cielo mete miedo en La Plata: renuevan alerta "Amarillo" por tormentas y granizo
+ Leidas

Se va a Santiago con toda su ilusión

Con alimentos sanos y naturales, llega la Feria Agroecológica a La Plata

Ruidosa deserción en La Cámpora y adhesión al alakismo

López contó que a De Vido le dejaba los “sobres” con dólares en el baño

Maduro le canta a EE UU “Don’t worry, be happy”

El calor vuelve activar la aparición de alacranes y está vez tocó en San Carlos

Putin ofrece “solidaridad” al gobierno venezolano

Ordenamiento territorial y el dilema entre el “modelo deseado” y el “posible”
Últimas noticias de Policiales

Por falso testimonio, piden 10 años de cárcel para Tagliaferro y Godoy

Brutal pelea en las vías del Tren Roca a La Plata

Fentanilo mortal: nueva marcha en Plaza Moreno

Un vigilador fue baleado y ahora lucha por su vida
Espectáculos
Kevin Johansen y Liniers “Lo que se sube al escenario es la amistad”
El gospel sonará en la Catedral en un show multitudinario
Con sello platense: los libros raros toman el Museo de Arte Moderno
¿Avanza el amor?: qué pasa entre Ramiro Marra y Luli Salazar
Dick Van Dyke: sus reglas para llegar a los 100
La Ciudad
Colonia de vacaciones: la opción que puede pasar el medio millón
Las remeras del Pincha, el Lobo y Boca, con $5.000 de descuento
Con alimentos sanos y naturales, llega la Feria Agroecológica a La Plata
Construcción: el metro cuadrado en edificios ya roza los $2 millones
El calor vuelve activar la aparición de alacranes y está vez tocó en San Carlos
Deportes
Se va a Santiago con toda su ilusión
“Esta final nos agarra en un buen momento”
El Pincha debuta ante el Rojo y el Lobo con Racing
Germán Brunati: “Buscamos un rápido acuerdo con el DT
¡Bombazo!: Holan dejó de ser el técnico de Central
Información General
Los números de la suerte del viernes 12 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Infractores en redes: likes, share… y chau registro
Mendoza lleva a la Justicia a los padres que no vacunan
Decomisaron milanesas de papel higiénico
Mendoza, la mejor ciudad para vivir según un ranking de la UBA: ¿por qué?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla