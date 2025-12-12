Otra movilización histórica: desde UNO parte la caravana de micros rumbo a Santiago del Estero

Otra movilización histórica: desde UNO parte la caravana de micros rumbo a Santiago
Los hinchas ya palpitan la final de mañana y para eso, se viene una movilización que será histórica. Se esperan más de 100 micros albirrojos, entre los que pone el club y los de las agrupaciones, más allá de los vehículos particulares. Ayer, algunos ya iniciaron el camino de cara a un partido en el que el Pincha buscará volver a dominar el fútbol argentino.
Más allá de la algarabía, Aprevide informó el trayecto que deberán hacer los hinchas de Estudiantes: deberán tomar Avenida 44 hasta Ruta N° 06, para luego continuar por Ruta 8 hasta arribar al límite jurisdiccional con la provincia de Santa Fe. El grueso de gente sale hoy a las 22 desde el estadio Jorge Luis Hirschi. “Para este espectáculo deportivo los organismos de seguridad de Buenos Aires, Aprevide, y las policías de cada una de las provincias involucradas en el evento Santa Fe, Córdoba y Santiago del Estero formaron parte de la reunión de coordinación que encabezó el Ministerio de Seguridad de la Nación para determinar los trayectos de ambos públicos, la diagramación con días y horarios, junto a los responsables de cada club”, detalló Aprevide en un comunicado.
Por su parte, la organización informó que Estudiantes tendrá menos entradas finalmente que Racing, ya que la Academia recibió 20 mi localidades mientras que el Pincha, 13:500: 10.000 populares y 3.500 plateas. Cabe destacar que se amplió la capacidad del estadio ya que se retiraron las butacas de las cabeceras.
En lo que respecta a la parcialidad de Racing, hoy el grueso va a salir a las 17.00 horas desde el Estadio Presidente Perón saliendo por Avenida Mitre, Puente Pueyrredón, Autopista Arturo Frondizi, Autopista 25 de Mayo, Autopista Moreno, Avenida Gral. Paz, Autopista Panamericana, tomar por Ruta 9 hasta el límite con la provincia de Santa Fe.
Por lo pronto y a horas de que se juegue el partido, la expectativa es grande y sin dudas, la final estará a la altura de la historia de los dos clubes, que además de sumar una nueva estrella.
