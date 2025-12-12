Violento enfrentamiento entre bandas en La Plata: un joven murió tras recibir un disparo en la cabeza

Un grave episodio de violencia se registró en las últimas horas en la localidad de Villa Elvira, donde dos grupos se enfrentaron a los tiros y dejaron como saldo la muerte de un joven de 23 años. El hecho ocurrió en la zona de la calle 2 entre 80 y 80 bis, cuando una pelea entre bandas derivó en una balacera que terminó con la víctima tendida en la vía pública.

Según informaron fuentes policiales a EL DIA, contaron que el joven fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín, donde ingresó con muerte cerebral a causa de la gravedad de las heridas. A pesar de los esfuerzos del personal médico, falleció a las pocas horas.

En tanto, la escena del ataque permanece acordonada y bajo un importante operativo policial. Efectivos de la Comisaría Octava de Villa Elvira y agentes de la DDI La Plata trabajan en el lugar para realizar las pericias correspondientes y recolectar testimonios que permitan esclarecer lo sucedido.

Los investigadores intentan determinar cómo se originó la pelea y quiénes participaron del enfrentamiento armado, mientras no se descartan posibles detenciones en las próximas horas.

