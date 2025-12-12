Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los socios del gol: pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Policiales

Violento enfrentamiento entre bandas en La Plata: un joven murió tras recibir un disparo en la cabeza

Violento enfrentamiento entre bandas en La Plata: un joven murió tras recibir un disparo en la cabeza
12 de Diciembre de 2025 | 08:38

Escuchar esta nota

Un grave episodio de violencia se registró en las últimas horas en la localidad de Villa Elvira, donde dos grupos se enfrentaron a los tiros y dejaron como saldo la muerte de un joven de 23 años. El hecho ocurrió en la zona de la calle 2 entre 80 y 80 bis, cuando una pelea entre bandas derivó en una balacera que terminó con la víctima tendida en la vía pública.

Según informaron fuentes policiales a EL DIA, contaron que el joven fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín, donde ingresó con muerte cerebral a causa de la gravedad de las heridas. A pesar de los esfuerzos del personal médico, falleció a las pocas horas.

En tanto, la escena del ataque permanece acordonada y bajo un importante operativo policial. Efectivos de la Comisaría Octava de Villa Elvira y agentes de la DDI La Plata trabajan en el lugar para realizar las pericias correspondientes y recolectar testimonios que permitan esclarecer lo sucedido.

Los investigadores intentan determinar cómo se originó la pelea y quiénes participaron del enfrentamiento armado, mientras no se descartan posibles detenciones en las próximas horas.

NOTICIA EN DESARROLLO

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Los socios del gol: desde hoy pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Gimnasia presentó a Germán Brunati: quién es el nuevo director deportivo y cuál será su primer desafío

La Provincia convalidó la ordenanza del nuevo COU, que ya comienza a regir

El avance chino en la venta de ropa en La Plata no tiene freno y le mete presión al comercio

¡Ojo infieles! En La Plata los detectives privados son el antídoto de traiciones y pasiones

Quién era el ciclista que murió tras caer sobre el paso bajo nivel

Burla al régimen: cómo salió Corina de Venezuela

El cielo mete miedo en La Plata: renuevan alerta "Amarillo" por tormentas y granizo
+ Leidas

Ruidosa deserción en La Cámpora y adhesión al alakismo en el Concejo de La Plata

Decomisaron milanesas de papel higiénico

Estudiantes se va a Santiago con toda su ilusión: el micro con el plantel ya salió de City Bell

Una movilización del León que será histórica

El proyecto integral para el fútbol de Gimnasia que tiene Germán Brunati, con Zaniratto adentro

Con alimentos sanos y naturales, llega la Feria Agroecológica a La Plata

En City Bell, reclamos por música y ruidos molestos

Verón a Santiago como hincha: sus antecedentes
Últimas noticias de Policiales

La Justicia acreditó que Gerardo Ponce atacó sexualmente a menores y le dieron 26 años de prisión: detalles del fallo

Por falso testimonio, piden 10 años de cárcel para Tagliaferro y Godoy

Brutal pelea en las vías del Tren Roca a La Plata

Fentanilo mortal: nueva marcha en Plaza Moreno
Deportes
Estudiantes se va a Santiago con toda su ilusión: el micro con el plantel ya salió de City Bell
Guido Carrillo metió el mejor gol de su vida, a horas de la final: nació su hija Rita y compartió fotos íntimas
“Esta final nos agarra en un buen momento”
El Pincha debuta ante el Rojo y el Lobo con Racing
El proyecto integral para el fútbol de Gimnasia que tiene Germán Brunati, con Zaniratto adentro
Espectáculos
Goles con tuco: la China piensa en Italia, importante club se interesó por Mauro Icardi
Joaquín Levinton sufrió un infarto y lo internaron de urgencia: qué se sabe de su salud
Marcelo Polino confirmó que lo convocaron para conducir Bendita TV: tuvo una reunión con las autoridades de El Nueve
Dieron a conocer los resultados de los tests de embarazo de Morena Rial: los detalles y pasos a seguir
Kevin Johansen y Liniers “Lo que se sube al escenario es la amistad”
La Ciudad
Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy viernes gratis con EL DIA
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos en un supermercado de La Plata
En La Plata la semana cierra con el termómetro al rojo vivo: ¿finde con tormentas?
Colonia de vacaciones: en La Plata pueden pasar el medio millón de pesos
Con alimentos sanos y naturales, llega la Feria Agroecológica a La Plata
Información General
Los números de la suerte del viernes 12 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Infractores en redes: likes, share… y chau registro
Mendoza lleva a la Justicia a los padres que no vacunan
Decomisaron milanesas de papel higiénico
Mendoza, la mejor ciudad para vivir según un ranking de la UBA: ¿por qué?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla