Dieron a conocer los resultados de los tests de embarazo de Morena Rial: los detalles y pasos a seguir

En medio de las versiones que vienen circulando desde hace varios días sobre un posible embarazo de Morena Rial, quien se encuentra privada de su libertad en la Unidad 51 de Magdalena, surgieron nuevos datos que buscan aclarar el panorama.

Ahora, en la tele Pepe Ochoa dio detalles más precisos al asegurar: "Morena se hizo dos tests de embarazo y ambos dieron negativo".

Con esto, el panelista relativizó la versión inicial, aunque inmediatamente sumó un dato que reavivó el debate sobre la posibilidad de que los test no arrojen resultados claros en el caso de la hija de Jorge Rial.

En este contexto, Ochoa explicó que, pese a los dos resultados negativos, se decidió avanzar con un análisis más certero: "Mañana se le realizaría un análisis de sangre", ya que la hija de Jorge Rial sería propensa a que los tests de embarazos no le "funcionen".

Finalmente, con esto hizo referencia a una situación que, Morena habría atravesado en su segundo embarazo: "Con Amadeo le pasó lo mismo", agregó para ilustrar por qué la información continúa siendo materia de revisión y por qué su entorno insiste en la necesidad de un estudio de laboratorio que dé una respuesta definitiva.

Así, mientras se espera a mañana para realizar el análisis de sangre, que podría despejar definitivamente el rumor, la situación continúa generando atención mediática.