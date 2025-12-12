El vóley masculino y el boxeador Iván Daniele, los ganadores de la Fiesta de los Deportes en Gimnasia

Durante la noche del sábado, el Polideportivo Víctor Nethol se vistió de gala para premiar a los y las deportistas destacados de Gimnasia de la actual temporada. Iván Daniele, de boxeo, obtuvo la Copa Arana al Mejor Deportista del Año, y el primer equipo de vóley masculino se quedó con la Copa Monteverde al Mejor Plantel.

De la edición 2025 de la Fiesta de los Deportes participó el nuevo presidente del Club, Carlos Anacleto, quien destacó la importancia de reconocer el esfuerzo cotidiano de deportistas, profes, entrenadores, coordinadores y familias. Subrayó que son ellos quienes le dan vida al club y sostienen el espíritu deportivo que identifica a Gimnasia, y reafirmó el compromiso de la nueva gestión con fortalecer las disciplinas, ordenar y profesionalizar cada área, y consolidar una imagen institucional basada en valores, trabajo y respeto.

Iván Daniele, de boxeo competitivo, obtuvo la Copa Arana al Mejor Deportista del Año y el primer equipo de vóley masculino se quedó con la Copa Monteverde que premia al Mejor Plantel. A su vez, se reconoció a los y las deportistas destacados de la temporada 2025.

Los deportistas destacados:



Atletismo: Nicolás Gómez, Laura Soltes, Gonzalo Laspada, Érica Devoto y Alejandro Genovés

Básquet: Juan Cruz Cordero Leguizamón, Gino Coralli, Franco Pupillo, Camila Rousfast, Amparo Tarragona y Kevin Petriz

Boxeo: Guadalupe Barreto, Felipe Urquiza, Florencia Elízabeth Domecq, Iván Ezequiel Daniele

Futsal Inclusivo: Lázaro Sbaffi y Pedro Valenti

Gimnasia Artística: Dominique Gayoso, Gina Grasso Lhomy y Guadalupe Sagarra

Hockey: Victoria Klena, Martina Caimi, Mora Martínez y Joaquín Bru

Karate: Pedro Badi

Kendo-Iado: Leonardo Lauria

Musculación: Marianela Llhomy, Augusto Cardich, Alejandro Bubico

Patín Adultas: Sofía Alonso

Patín Artístico Show: Luisina Garritano y Emilia Abregú

Patín Competitivo: Aldana Favale y Adela Fazio

Taekwondo: Rafael Dulgeroff, Fabricio Irisarri

TIADE: Salma Czerniaswsky Sopel e Ignacio Maggio

Tenis: Bautista Sayago y Aixa Escobar

Vóley Masculino: Agustín Saracho y Santiago Luisi

Vóley Femenino: Juana Reguera, Pilar París, Olivia Pallaro y Martina Oyola

Ternados Copa Arana:

-Iván Daniele (Boxeo) – ganador

-Dominique Gayoso (Gimnasia Artística)

-Juan Cruz Cepero (Vóley)

Copa Monteverde:

-Primera División Vóley Masculino – ganador por unanimidad