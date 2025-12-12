Un vigilador fue baleado y ahora lucha por su vida

La madrugada en Hernández quedó atravesada por un violento ataque a tiros que casi termina en tragedia. De acuerdo a lo revelado por voceros, ocurrió alrededor de la 1.30 del último miércoles, cuando un hombre de 33 años, empleado de una empresa de seguridad privada, fue baleado en plena calle mientras cumplía tareas de vigilancia en una fábrica ubicada en la zona de 27 y 509.

Según reconstruyeron los agentes que intervinieron en el procedimiento, todo comenzó cuando un auto oscuro -aparentemente un Volkswagen Polo o un modelo similar- se detuvo frente al móvil de seguridad donde estaba apostado el trabajador. Sin previo aviso, desde el interior del vehículo abrieron fuego directamente hacia él. Sorprendido por las detonaciones, el vigilador intentó correr hacia el interior del predio industrial para ponerse a resguardo, pero uno de los tiros lo alcanzó en el pecho.

A los pocos minutos, un llamado al 911 alertó que un auto gris había pasado efectuando disparos contra una persona. Un móvil del Comando Patrullas Base Norte llegó rápidamente y encontró al hombre tirado en el suelo, con una mancha de sangre a la altura del esternón, mientras dos compañeros intentaban asistirlo. Los policías pidieron una ambulancia, pero ante la demora lo trasladaron de urgencia en el patrullero al Hospital San Roque de Gonnet.

En el nosocomio, los médicos constataron que la víctima presentaba una herida de arma de fuego con el proyectil alojado en una zona extremadamente delicada, entre el pericardio y el corazón. Minutos después, fue derivado al Hospital San Juan de Dios para ser intervenido quirúrgicamente.

Los compañeros del trabajador relataron que todo quedó registrado por las cámaras de la propia fábrica, donde se observa la secuencia: el auto oscuro se detiene frente al móvil de seguridad, se escuchan las detonaciones y el vigilador sale corriendo mientras el vehículo huye a velocidad. Los agentes secuestraron ese material fílmico para incorporarlo a la causa.

Por estas horas la investigación intenta determinar si se trató de un ataque dirigido contra el vigilador, un intento de amedrentamiento o un episodio vinculado a robos recientes en la zona. Por ahora, los investigadores no descartan ninguna hipótesis. Mientras tanto, la víctima permanece internada y bajo seguimiento médico.