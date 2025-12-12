Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los socios del gol: desde hoy pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Policiales |El ataque ocurrió en una fábrica de 27 y 509

Un vigilador fue baleado y ahora lucha por su vida

Un vigilador fue baleado y ahora lucha por su vida

Un vigilador de 33 años fue atacado a tiros en Hernández / web

12 de Diciembre de 2025 | 03:41
Edición impresa

La madrugada en Hernández quedó atravesada por un violento ataque a tiros que casi termina en tragedia. De acuerdo a lo revelado por voceros, ocurrió alrededor de la 1.30 del último miércoles, cuando un hombre de 33 años, empleado de una empresa de seguridad privada, fue baleado en plena calle mientras cumplía tareas de vigilancia en una fábrica ubicada en la zona de 27 y 509.

Según reconstruyeron los agentes que intervinieron en el procedimiento, todo comenzó cuando un auto oscuro -aparentemente un Volkswagen Polo o un modelo similar- se detuvo frente al móvil de seguridad donde estaba apostado el trabajador. Sin previo aviso, desde el interior del vehículo abrieron fuego directamente hacia él. Sorprendido por las detonaciones, el vigilador intentó correr hacia el interior del predio industrial para ponerse a resguardo, pero uno de los tiros lo alcanzó en el pecho.

A los pocos minutos, un llamado al 911 alertó que un auto gris había pasado efectuando disparos contra una persona. Un móvil del Comando Patrullas Base Norte llegó rápidamente y encontró al hombre tirado en el suelo, con una mancha de sangre a la altura del esternón, mientras dos compañeros intentaban asistirlo. Los policías pidieron una ambulancia, pero ante la demora lo trasladaron de urgencia en el patrullero al Hospital San Roque de Gonnet.

En el nosocomio, los médicos constataron que la víctima presentaba una herida de arma de fuego con el proyectil alojado en una zona extremadamente delicada, entre el pericardio y el corazón. Minutos después, fue derivado al Hospital San Juan de Dios para ser intervenido quirúrgicamente.

Los compañeros del trabajador relataron que todo quedó registrado por las cámaras de la propia fábrica, donde se observa la secuencia: el auto oscuro se detiene frente al móvil de seguridad, se escuchan las detonaciones y el vigilador sale corriendo mientras el vehículo huye a velocidad. Los agentes secuestraron ese material fílmico para incorporarlo a la causa.

Por estas horas la investigación intenta determinar si se trató de un ataque dirigido contra el vigilador, un intento de amedrentamiento o un episodio vinculado a robos recientes en la zona. Por ahora, los investigadores no descartan ninguna hipótesis. Mientras tanto, la víctima permanece internada y bajo seguimiento médico.

LE PUEDE INTERESAR

Saquearon un depósito municipal de materiales

LE PUEDE INTERESAR

Robaron en la casa de una familia que se fue a pasear

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Los socios del gol: desde hoy pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Gimnasia presentó a Germán Brunati: quién es el nuevo director deportivo y cuál será su primer desafío

La Provincia convalidó la ordenanza del nuevo COU, que ya comienza a regir

El avance chino en la venta de ropa en La Plata no tiene freno y le mete presión al comercio

¡Ojo infieles! En La Plata los detectives privados son el antídoto de traiciones y pasiones

Quién era el ciclista que murió tras caer sobre el paso bajo nivel

Burla al régimen: cómo salió Corina de Venezuela

El cielo mete miedo en La Plata: renuevan alerta "Amarillo" por tormentas y granizo
+ Leidas

Ruidosa deserción en La Cámpora y adhesión al alakismo

Se va a Santiago con toda su ilusión

Con alimentos sanos y naturales, llega la Feria Agroecológica a La Plata

López contó que a De Vido le dejaba los “sobres” con dólares en el baño

Una movilización del León que será histórica

La inflación, en 2,5%: se aceleró por tarifas y la carne

Maduro le canta a EE UU “Don’t worry, be happy”

El calor vuelve activar la aparición de alacranes y está vez tocó en San Carlos
Últimas noticias de Policiales

Condenaron a Gerardo Ponce: 26 años de prisión por abusar de menores

Por falso testimonio, piden 10 años de cárcel para Tagliaferro y Godoy

Brutal pelea en las vías del Tren Roca a La Plata

Fentanilo mortal: nueva marcha en Plaza Moreno
Espectáculos
Kevin Johansen y Liniers “Lo que se sube al escenario es la amistad”
El gospel sonará en la Catedral en un show multitudinario
Con sello platense: los libros raros toman el Museo de Arte Moderno
¿Avanza el amor?: qué pasa entre Ramiro Marra y Luli Salazar
Dick Van Dyke: sus reglas para llegar a los 100
Información General
Los números de la suerte del viernes 12 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Infractores en redes: likes, share… y chau registro
Mendoza lleva a la Justicia a los padres que no vacunan
Decomisaron milanesas de papel higiénico
Mendoza, la mejor ciudad para vivir según un ranking de la UBA: ¿por qué?
La Ciudad
Colonia de vacaciones: la opción que puede pasar el medio millón
Las remeras del Pincha, el Lobo y Boca, con $5.000 de descuento
Con alimentos sanos y naturales, llega la Feria Agroecológica a La Plata
Construcción: el metro cuadrado en edificios ya roza los $2 millones
El calor vuelve activar la aparición de alacranes y está vez tocó en San Carlos
Deportes
Se va a Santiago con toda su ilusión
“Esta final nos agarra en un buen momento”
El Pincha debuta ante el Rojo y el Lobo con Racing
Germán Brunati: “Buscamos un rápido acuerdo con el DT
¡Bombazo!: Holan dejó de ser el técnico de Central

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla