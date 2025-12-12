Se va a Santiago con toda su ilusión

Ráfaga de disparos, un tiro en el pecho y un auto a fondo: la trama del ataque al vigilador de una fábrica en La Plata
Ráfaga de disparos, un tiro en el pecho y un auto a fondo: la trama del ataque al vigilador de una fábrica en La Plata
Para agendar, Pinchas y Triperos: cuando se jugará el primer clásico platense del 2026
La inflación en Argentina se aceleró en noviembre: subió 2,5% y acumula 31,4% en un año
Brutal pelea en las vías del Tren Roca a La Plata dejó a un hombre en estado crítico
Sur Finanzas: allanan un depósito y encuentran a la tesorera "in fraganti" cargando con cajas y celulares a una Hilux
El cuádruple crimen de La Plata: pidieron diez años de prisión para Tagliaferro y Godoy por el falso testimonio
El cielo mete miedo en La Plata: renuevan alerta "Amarillo" por tormentas y granizo
Salarios y aguinaldo en Gimnasia: acuerdan cronograma de pagos con los empleados para regularizar deuda
Asumieron los ediles electos de La Plata y el Concejo local arranca nueva etapa
More Rial podría estar embarazada: el pedido especial que hizo desde la cárcel de Magdalena
Luciana Salazar y Ramiro Marra, ¿la pareja del año?: “Nos unen nuestras infancias”
Para alquilar en Mar del Plata y toda la Costa, gane en seguridad y ahorre dinero: trate con propietarios
Gimnasia presentó a Germán Brunati: quién es el nuevo director deportivo y cuál será su primer desafío
Autoexploración, deseo y pareja: reivindicar la masturbación como acto de libertad
Causa Andis: el juez Casanello citó a declarar a la exdirectora nacional Ornella Calvete
La inesperada denuncia de Vanesa Carbone contra La Sole: “Durante cuatro meses, día tras día”
Tras irse de River, Miguel Borja le abrió la puerta a un llamado de Boca: "Mi hermano es hincha"
Vacaciones, indemnizaciones, despidos y más: las claves del proyecto de reforma laboral que firmó Milei
Culpable: condenan a 26 años al profesor de básquet de La Plata acusado de abusar de sus alumnos
Escándalo en La Libertad Avanza: marginaron a Leila Gianni por armar su propio bloque
Rock en Baradero 2026: Babasónicos, Rata Blanca, Las Pelotas, El Mato un Policia Motorizado y La Vela Puerca lideran un line-up sorprendente
La CGT se movilizará el 18 de diciembre al Congreso en rechazo a la reforma laboral
Liam Payne: concedieron el arresto domiciliario a uno de los acusados
¿Le dieron la espalda al campeón?: Ariel Holan ya no es más el DT de Rosario Central
"Uy, no tengo seguro": denuncian que chocó a una embarazada en La Plata, bajó y se dio a la fuga
La Plata, con baja presión de agua este jueves: el reclamo de los vecinos y la explicación de Absa
¡Arrasa! Rosalía en Buenos Aires: agotó las entradas de tres shows en 45 minutos y agregó nueva fecha
Estados Unidos: más de 250 personas quedaron en cuarentena por brote de sarampión en Carolina del Sur
Un barrio de La Plata en alerta tras la aparición de un alacrán
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Estudiantes parte rumbo al norte del país, con el foco en el partido final del Clausura, ante Racing, mañana por la noche en el Estadio Único Madre de Ciudades
Estudiantes emprende el viaje a Santiago del Estero, con miras al gran partido de mañana por la noche ante Racing, en la final del Torneo Clausura, que se disputa en el Estadio Único Madre de Ciudades. Guido Carrilo vuelve a la titularidad tras la suspensión.
Con una mochila cargada de ilusión, el Pincha inicia la expedición al Norte argentino, donde luego de 15 días vuelve a pisar la Ciudad en donde venció por los cuartos de final del campeonato, a Central Córdoba. A su vez, es la tercera vez que viaja en el año, ya que a mediados de 2025, cayó en el mismo escenario ante el Ferroviario por 2-0, en la séptima fecha del actual certamen.
A diferencia de visitas anteriores, esta vez, el plantel albirrojo se alojará en el Hotel Hilton, el cual, se encuentra ubicado en la calle Leandro N. Alem, en la zona céntrica de la Capital provincial. Vale mencionar, que en principio, la idea era que el equipo se aloje en La Banda, como lo hizo hace dos semanas, pero la Academia se adelantó y se quedó con el parador.
El Pincha viajará mediante vuelo charter a las 11 de la mañana desde Aeroparque, con una comitiva limitada, donde algunos integrantes de la comisión directiva acompañarán a los futbolistas. En tanto que los familiares y allegados partirán aparte.
De este modo, por tercera vez en su historia, Estudiantes definirá un nuevo título en Santiago del Estero. Las anteriores se dieron el año pasado ante Vélez, primero en la Copa de La Liga, donde se impuso desde los doce pasos, y luego en el Trofeo de Campeones, donde goleó 3-0. Con estos datos favorables, el Pincha intentará que los mismos juegue a su favor.
Con lo que respecta al equipo, el entrenador Eduardo Domínguez dio pocos indicios en la semana del posible equipo, pero en principio, la intención del Barba es mantener parte de la estructura que le dio el pase al último partido del campeonato.
LE PUEDE INTERESAR
“Esta final nos agarra en un buen momento”
LE PUEDE INTERESAR
El Pincha debuta ante el Rojo y el Lobo con Racing
Lo cierto, es que Guido Carrillos será de la partida en la calurosa Santiago, donde se espera que la temperatura supere los 30 grados. En este sentido, tras el ingreso del Tanque de Magdalena al primer equipo, luego de cumplir las cuatro fechas de suspensión, ocupará el lugar de su compañero de puesto Lucas Alario, quien aún no pudo asentarse en el equipo. Siguiendo esta misma línea, el resto de la estructura inicial, sale de memoria.
Por otro lado, el DT junto a su cuerpo de trabajo, quedaron conformes con la gran evolución de Gabriel Neves, quien se recuperó de su desgarro en el sóleo. La última vez que el uruguayo jugó fue el 2 de noviembre, en la derrota 2-1 de su equipo ante Boca en el Estadio UNO. Aquella tarde se fue al vestuario antes de tiempo, después de ser expulsado.
Además, en las próximas horas el Club dará a conocer la nómina de concentrados que viajarán a la Madre de las Ciudades, aunque no se esperan mayores sorpresas.
Con estos condimentos, Estudiantes se prepara para jugar su sexta final en dos años -todas bajo la conducción de Eduardo Domínguez-, ante un Racing que llega con nuevas energías y con la misma ilusión que su rival.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí