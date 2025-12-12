Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los socios del gol: desde hoy pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Deportes |A partir de las 11 de la mañana en vuelo charter

Se va a Santiago con toda su ilusión

Estudiantes parte rumbo al norte del país, con el foco en el partido final del Clausura, ante Racing, mañana por la noche en el Estadio Único Madre de Ciudades

Se va a Santiago con toda su ilusión

a pura ilusión, ezequiel piovi y el resto del plantel emprende su viaje hacia santiago con miras en la final

12 de Diciembre de 2025 | 03:56
Edición impresa

Estudiantes emprende el viaje a Santiago del Estero, con miras al gran partido de mañana por la noche ante Racing, en la final del Torneo Clausura, que se disputa en el Estadio Único Madre de Ciudades. Guido Carrilo vuelve a la titularidad tras la suspensión.

Con una mochila cargada de ilusión, el Pincha inicia la expedición al Norte argentino, donde luego de 15 días vuelve a pisar la Ciudad en donde venció por los cuartos de final del campeonato, a Central Córdoba. A su vez, es la tercera vez que viaja en el año, ya que a mediados de 2025, cayó en el mismo escenario ante el Ferroviario por 2-0, en la séptima fecha del actual certamen.

A diferencia de visitas anteriores, esta vez, el plantel albirrojo se alojará en el Hotel Hilton, el cual, se encuentra ubicado en la calle Leandro N. Alem, en la zona céntrica de la Capital provincial. Vale mencionar, que en principio, la idea era que el equipo se aloje en La Banda, como lo hizo hace dos semanas, pero la Academia se adelantó y se quedó con el parador.

El Pincha viajará mediante vuelo charter a las 11 de la mañana desde Aeroparque, con una comitiva limitada, donde algunos integrantes de la comisión directiva acompañarán a los futbolistas. En tanto que los familiares y allegados partirán aparte.

De este modo, por tercera vez en su historia, Estudiantes definirá un nuevo título en Santiago del Estero. Las anteriores se dieron el año pasado ante Vélez, primero en la Copa de La Liga, donde se impuso desde los doce pasos, y luego en el Trofeo de Campeones, donde goleó 3-0. Con estos datos favorables, el Pincha intentará que los mismos juegue a su favor.

Con lo que respecta al equipo, el entrenador Eduardo Domínguez dio pocos indicios en la semana del posible equipo, pero en principio, la intención del Barba es mantener parte de la estructura que le dio el pase al último partido del campeonato.

LE PUEDE INTERESAR

“Esta final nos agarra en un buen momento”

LE PUEDE INTERESAR

El Pincha debuta ante el Rojo y el Lobo con Racing

Lo cierto, es que Guido Carrillos será de la partida en la calurosa Santiago, donde se espera que la temperatura supere los 30 grados. En este sentido, tras el ingreso del Tanque de Magdalena al primer equipo, luego de cumplir las cuatro fechas de suspensión, ocupará el lugar de su compañero de puesto Lucas Alario, quien aún no pudo asentarse en el equipo. Siguiendo esta misma línea, el resto de la estructura inicial, sale de memoria.

Por otro lado, el DT junto a su cuerpo de trabajo, quedaron conformes con la gran evolución de Gabriel Neves, quien se recuperó de su desgarro en el sóleo. La última vez que el uruguayo jugó fue el 2 de noviembre, en la derrota 2-1 de su equipo ante Boca en el Estadio UNO. Aquella tarde se fue al vestuario antes de tiempo, después de ser expulsado.

Además, en las próximas horas el Club dará a conocer la nómina de concentrados que viajarán a la Madre de las Ciudades, aunque no se esperan mayores sorpresas.

Con estos condimentos, Estudiantes se prepara para jugar su sexta final en dos años -todas bajo la conducción de Eduardo Domínguez-, ante un Racing que llega con nuevas energías y con la misma ilusión que su rival.

 

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

¿Cómo le fue al Pincha con Nicolás Ramírez como árbitro?

Una movilización del León que será histórica

Verón a Santiago como hincha: sus antecedentes

La Academia pondrá pantalla en el Cilindro

Racing ultima detalles para medirse ante Estudiantes

Fútbol Infantil

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Los socios del gol: desde hoy pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Gimnasia presentó a Germán Brunati: quién es el nuevo director deportivo y cuál será su primer desafío

La Provincia convalidó la ordenanza del nuevo COU, que ya comienza a regir

El avance chino en la venta de ropa en La Plata no tiene freno y le mete presión al comercio

¡Ojo infieles! En La Plata los detectives privados son el antídoto de traiciones y pasiones

Quién era el ciclista que murió tras caer sobre el paso bajo nivel

Burla al régimen: cómo salió Corina de Venezuela

El cielo mete miedo en La Plata: renuevan alerta "Amarillo" por tormentas y granizo
+ Leidas

Con alimentos sanos y naturales, llega la Feria Agroecológica a La Plata

Putin ofrece “solidaridad” al gobierno venezolano

Maduro le canta a EE UU “Don’t worry, be happy”

López contó que a De Vido le dejaba los “sobres” con dólares en el baño

Wall Street terminó con cierre mixto

Ruidosa deserción en La Cámpora y adhesión al alakismo

Ordenamiento territorial y el dilema entre el “modelo deseado” y el “posible”

“Sur Finanzas”: allanaron un galpón y detienen a su tesorera
Últimas noticias de Deportes

“Esta final nos agarra en un buen momento”

El Pincha debuta ante el Rojo y el Lobo con Racing

Germán Brunati: “Buscamos un rápido acuerdo con el DT

¡Bombazo!: Holan dejó de ser el técnico de Central
La Ciudad
Colonia de vacaciones: la opción que puede pasar el medio millón
Las remeras del Pincha, el Lobo y Boca, con $5.000 de descuento
Con alimentos sanos y naturales, llega la Feria Agroecológica a La Plata
Construcción: el metro cuadrado en edificios ya roza los $2 millones
El calor vuelve activar la aparición de alacranes y está vez tocó en San Carlos
Policiales
Condenaron a Gerardo Ponce: 26 años de prisión por abusar de menores
Por falso testimonio, piden 10 años de cárcel para Tagliaferro y Godoy
Brutal pelea en las vías del Tren Roca a La Plata
Fentanilo mortal: nueva marcha en Plaza Moreno
Un vigilador fue baleado y ahora lucha por su vida
Política y Economía
La inflación, en 2,5%: se aceleró por tarifas y la carne
El proyecto de reforma laboral ya es oficial y ahora apuran el debate
La CGT sale a la calle en rechazo a los cambios
“Sur Finanzas”: allanaron un galpón y detienen a su tesorera
La Cámpora no cede la vice del Senado a Kicillof
Espectáculos
La inesperada denuncia de Vanesa Carbone contra La Sole: “Durante cuatro meses, día tras día”
Liam Payne: concedieron el arresto domiciliario a uno de los acusados
More Rial podría estar embarazada: el pedido especial que hizo desde la cárcel de Magdalena
Luciana Salazar y Ramiro Marra, ¿la pareja del año?: “Nos unen nuestras infancias”
Wanda Nara, furiosa con Vero Lozano por un programa de TV

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla