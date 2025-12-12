Se va a Santiago con toda su ilusión

a pura ilusión, ezequiel piovi y el resto del plantel emprende su viaje hacia santiago con miras en la final

Estudiantes emprende el viaje a Santiago del Estero, con miras al gran partido de mañana por la noche ante Racing, en la final del Torneo Clausura, que se disputa en el Estadio Único Madre de Ciudades. Guido Carrilo vuelve a la titularidad tras la suspensión.

Con una mochila cargada de ilusión, el Pincha inicia la expedición al Norte argentino, donde luego de 15 días vuelve a pisar la Ciudad en donde venció por los cuartos de final del campeonato, a Central Córdoba. A su vez, es la tercera vez que viaja en el año, ya que a mediados de 2025, cayó en el mismo escenario ante el Ferroviario por 2-0, en la séptima fecha del actual certamen.

A diferencia de visitas anteriores, esta vez, el plantel albirrojo se alojará en el Hotel Hilton, el cual, se encuentra ubicado en la calle Leandro N. Alem, en la zona céntrica de la Capital provincial. Vale mencionar, que en principio, la idea era que el equipo se aloje en La Banda, como lo hizo hace dos semanas, pero la Academia se adelantó y se quedó con el parador.

El Pincha viajará mediante vuelo charter a las 11 de la mañana desde Aeroparque, con una comitiva limitada, donde algunos integrantes de la comisión directiva acompañarán a los futbolistas. En tanto que los familiares y allegados partirán aparte.

De este modo, por tercera vez en su historia, Estudiantes definirá un nuevo título en Santiago del Estero. Las anteriores se dieron el año pasado ante Vélez, primero en la Copa de La Liga, donde se impuso desde los doce pasos, y luego en el Trofeo de Campeones, donde goleó 3-0. Con estos datos favorables, el Pincha intentará que los mismos juegue a su favor.

Con lo que respecta al equipo, el entrenador Eduardo Domínguez dio pocos indicios en la semana del posible equipo, pero en principio, la intención del Barba es mantener parte de la estructura que le dio el pase al último partido del campeonato.

Lo cierto, es que Guido Carrillos será de la partida en la calurosa Santiago, donde se espera que la temperatura supere los 30 grados. En este sentido, tras el ingreso del Tanque de Magdalena al primer equipo, luego de cumplir las cuatro fechas de suspensión, ocupará el lugar de su compañero de puesto Lucas Alario, quien aún no pudo asentarse en el equipo. Siguiendo esta misma línea, el resto de la estructura inicial, sale de memoria.

Por otro lado, el DT junto a su cuerpo de trabajo, quedaron conformes con la gran evolución de Gabriel Neves, quien se recuperó de su desgarro en el sóleo. La última vez que el uruguayo jugó fue el 2 de noviembre, en la derrota 2-1 de su equipo ante Boca en el Estadio UNO. Aquella tarde se fue al vestuario antes de tiempo, después de ser expulsado.

Además, en las próximas horas el Club dará a conocer la nómina de concentrados que viajarán a la Madre de las Ciudades, aunque no se esperan mayores sorpresas.

Con estos condimentos, Estudiantes se prepara para jugar su sexta final en dos años -todas bajo la conducción de Eduardo Domínguez-, ante un Racing que llega con nuevas energías y con la misma ilusión que su rival.