Guido Carrillo metió el mejor gol de su vida, a horas de la final: nació su hija Rita y compartió fotos íntimas

12 de Diciembre de 2025 | 08:02

Escuchar esta nota

El delantero de Estudiantes, Guido Carrillo, será uno de los protagonistas de la final del Torneo Clausura ante Racing, que se jugará mañana desde las 21 en Santiago del Estero. Y es una de las vueltas más esperados por el técnico Eduardo Domínguez, y todos los hinchas del Pincha.

Pero la noticia más importante para el atacante de Magdalena no está relacionada a lo futbolístico, tal como lo demostró en sus redes sociales en las últimas horas. Es que Carrillo compartió con sus seguidores una noticia muy especial: la llegada al mundo de su hija Rita, a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram. 

El futbolista, referente del club albirrojo, publicó varias imágenes íntimas cargadas de emoción para anunciar el nacimiento de su pequeña, ocurrido el pasado 5 de diciembre. Se trató de un momento que marcó un antes y un después en su vida personal. La publicación recibió rápidamente el apoyo y las felicitaciones de fanáticos y otros deportistas. 

Carrillo, formado en las divisiones juveniles de Estudiantes y actual figura del equipo que mañana va por otro título, se mostró muy feliz por comenzar esta nueva etapa como padre, un rol que celebró con orgullo en redes sociales. "05•12•25 - El día más feliz de nuestras vidas. Gracias por elegirnos hija, sos increíble", escribió el delantero.

A través de los comentarios, amigos, seguidores y compañeros de equipo expresaron sus buenos deseos para la familia, destacando la alegría que representa este acontecimiento en la vida del goleador pincharrata. Uno de ellos fue Mariano Andújar, ex arquero Pincha y campeón de la Libertadores 2009, quien escribió: "Vaaaamooooos Felicitaciones Guido querido! Muchas felicidades a los dos".

También Cami Homs, pareja de José Sosa, expresó: "Me muero de amor ahora mismo. Te amo bebé preciosa". En tanto que Joaquín "Tucu" Correa le envió varios emojis de corazones y también fue felicitado por el ex Pincha Carlos Auzqui.

 

