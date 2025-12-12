VIDEO.- Presentaron el Plan de Seguridad 2026 para La Plata: más cámaras, drones y domos
VIDEO.- Presentaron el Plan de Seguridad 2026 para La Plata: más cámaras, drones y domos
El intendente de La Plata, Julio Alak encabeza este viernes el acto donde presenta el Plan de Seguridad Municipal 2026. El evento, con fuerte presencia de funcionarios locales y provinciales, se lleva a cabo en el Salón Dorado del Palacio Municipal.
Según supo EL DIA, con una serie de nuevas medidas, esta política pública apunta a incorporar más herramientas tecnológicas, reforzar el patrullaje y modernizar de forma integral el sistema de monitoreo de nuestra ciudad.
Entre los anuncios se destaca que se pondrá en funcionamiento un anillo digital con 50 lectoras de patente, y se incorporarán a los sistemas de seguridad 1.200 cámaras y domos, y 6 drones de última generación.
Por otro lado se anunció la implementación de alarmas vecinales conectadas al sistema de Ministerio de Seguridad, de una Red de Comercios Seguros en los centros comerciales de la Ciudad. En ese sentido se explicó que se está desarrollando un sistema con sirena y luz con cámara de vigilancia, muy parecido al de las paradas seguras. Se agregó que desde una aplicación un vecino podrá apretar un botón de emergencia.
“Este es un plan integral que elaboramos entre la Secretaría de Seguridad en coordinación con la Policía y también receptando sugerencias del Poder Judicial y del fuero penal”, sostuvo Alak, que estuvo acompañado por el secretario de Seguridad municipal Diego Pepe, autoridades de distintas órbitas de Gobierno y representantes de las fuerzas de seguridad. Y agregó: “Prevé una inversión de $ 10.500 millones que van a ser destinados a más tecnología, más patrullajes, más cámaras y más instrumentos para la investigación policial y judicial”.
El plan incluye la entrega de patrullas, que permitirá la renovación y ampliación estratégica de la flota en articulación directa con el Gobierno de la Provincia, garantizando una mayor cobertura preventiva y acortando los plazos de respuesta ante emergencias.
En ese sentido, recientemente se incorporaron 20 camionetas y 20 autos que se sumarán a las 10 patrullas entregadas en abril, alcanzando un total de 50 nuevas unidades operativas al cierre de 2025 para el Comando de Patrullas y la adhesión a la Plataforma Multiagencia.
Además, con fondos propios y mediante licitación pública aprobada por el Concejo Deliberante, el Municipio implementará un sistema integral de monitoreo de última generación.
Así, se pondrá en funcionamiento un nuevo Sistema Integral de Videovigilancia, que extenderá la red de fibra óptica en 120 kilómetros (a razón de 5.000 metros diarios) y sumará 1.200 cámaras distribuidas en 400 nuevos puntos estratégicos.
Estos puntos combinarán cámaras domo 4K, cámaras fijas de alta resolución y cámaras con tecnología analítica, que permitirán la gestión centralizada e inteligente de todo tipo de incidencias, desde la detección de riesgo hídrico, incendios y apagado de luminarias, hasta embotellamientos de tránsito o caídas de árboles.
El plan también establece el control total de accesos al municipio, con lectores de patentes en 50 puntos y cobertura de hasta dos carriles, lo que generará un anillo digital ampliado y un perímetro de control inteligente.
El sistema hará posible la detección de vehículos sospechosos o con pedido de secuestro, mejorará la seguridad vial y será clave para las investigaciones forenses y la articulación regional en materia de respuesta y persecución policial entre municipios.
El plan contempla, asimismo, el desarrollo de una biblioteca digital para una gestión eficiente, ágil y transparente de las imágenes registradas por el Centro de Operaciones Municipal (COM), posibilitando que la Justicia acceda de forma online y sin soporte físico a información crucial que acelera drásticamente los procesos de investigación forense.
Por otro lado, el Municipio pondrá en marcha el programa Alerta La Plata con botones antipánico municipales segmentados: uno para adultos mayores, personas con discapacidad y víctimas de otras violencias; otro para casos de violencia de género; y otro para instituciones educativas y deportivas. Las alertas emitidas serán geolocalizables y permitirán solicitar asistencia médica, de bomberos o de Policía.
La estrategia municipal incluye, a su vez, la instalación de alarmas comunitarias para promover el rol que asume la propia comunidad dentro del conjunto de seguridad pública y la Red de Comercios Seguros mediante la instalación de alarmas vecinales con conexión
directa al COM.
La implementación comenzará por los centros comerciales de Calle 12, Calle 8, City Bell, Los Hornos, Olmos, San Carlos, Diagonal 80, Avenida 51, Villa Elvira, Villa Elisa, Melchor Romero, Gorina y Tolosa, entre otros.
En paralelo, se incorporará un Centro de Operaciones Móvil para desplegar de inmediato capacidades de monitoreo, análisis y coordinación en el lugar de los hechos, ampliando la respuesta tanto ante eventos programados (recitales, encuentros culturales y sociales, etcétera) como ante situaciones imprevistas (emergencias, inundaciones, incendios, movilizaciones, entre otras).
Además, la gestión del intendente Julio Alak incorporará seis drones para transmitir en tiempo real, potenciando el monitoreo en zonas críticas y/o de difícil acceso. Los equipos cuentan con capacidad para operar a una altitud de hasta 6.000 metros y una distancia máxima de 28 kilómetros, con visión binocular omnidimensional e infrarroja.
