En La Plata la semana cierra con el termómetro al rojo vivo: ¿finde con tormentas?

El tiempo este viernes en La Plata se presentaba con cielo ligeramente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 19ºC y máxima de 32ºC, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para el sábado se espera cielo despejado a algo nublado acompañado de vientos leves y desmejorando hacia la noche con baja probabilidad de tormentas. En cuanto a temperaturas, la mínima rondará los 21ºC y la máxima los 31ºC.
En tanto, para el domingo se prevé tormentas aisladas entre la madrugada y la mañana y chaparrones hacia la tarde, vientos leves y temperatura mínima de 16ºC y máxima de 23ºC.
