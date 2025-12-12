Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los socios del gol: pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Daños materiales, calles inundadas y complicaciones: lo que dejó el temporal en el sur bonaerense

12 de Diciembre de 2025 | 11:40

Escuchar esta nota

Un violento temporal con granizo, intensas ráfagas de viento y abundantes lluvias sacudió ayer varias localidades del sur bonaerense, dejando un saldo de daños materiales, calles inundadas y complicaciones para los vecinos y la circulación. El fenómeno climático sorprendió a comunidades como Tres Arroyos, Los Pinos, Villa Cacique y otras zonas del interior provincial, donde las bóvedas celestes se desplomaron con granizo y agua en cuestión de minutos.

El temporal se desató durante la tarde, con nubes cargadas que descargaron granizo de distintos tamaños y viento fuerte que en varios sectores provocó la voladura de techos y la caída de ramas y postes eléctricos. Las imágenes que circulan en redes sociales muestran calles enteras bajo agua y vehículos parcialmente sumergidos por la acumulación rápida de lluvia. 

En localidades como Tres Arroyos, muchos vecinos relataron haberse encontrado de repente con un manto blanco de granizo sobre las veredas y la calzada, mientras que en Villa Cacique y Barker el granizo y el viento derribaron árboles que obstaculizaron varias arterias.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido  una alerta por tormentas fuertes para el centro y sur de la provincia, señalando la posibilidad de precipitaciones intensas, ráfagas y caída de granizo en cortos periodos de tiempo.

Las precipitaciones también provocaron calles anegadas y zonas donde el agua dificultó la circulación de vehículos particulares y transporte público. En algunos sectores, la fuerza del viento arrancó chapas de techos y generó cortes de luz, lo que motivó a varios municipios a solicitar la intervención de los cuerpos de bomberos y equipos de Defensa Civil para asistir a los vecinos afectados. 

Habitantes de Bahía Blanca y otros distritos del sur provincial coincidieron en describir la escena como “impactante e inusual”, y resaltaron la rapidez con que la lluvia pasó de moderada a torrencial en cuestión de minutos, complicando la vida cotidiana de quienes estaban en la calle o regresaban a sus hogares al momento del temporal.

Las autoridades locales recomendaron a la población evitar transitar por zonas bajas y sectores con acumulación de agua, además de mantener precaución ante el pronóstico que indica que las condiciones meteorológicas seguirán inestables en los próximos días. 

Mientras tanto, equipos de emergencias continúan recorriendo las zonas más afectadas para relevar daños y brindar contención a quienes sufrieron deterioros en sus viviendas, vehículos o bienes. La jornada de hoy amaneció con calles todavía cubiertas de agua y restos de granizo acumulados, mientras los vecinos comienzan la limpieza de sus barrios tras el paso de este intenso episodio climático.

