Aumento y aguinaldo, las preocupaciones de los gremios bonaerenses, que aún esperan el llamado a paritarias

Después del pedido de ser convocados a paritaria para darle un cierre a la negociación de este año, y que también les trasladaran a la Provincia que el pago del aguinaldo sea en los plazos habituales, los gremios continúan esperando un llamado para reanudar las conversaciones.

Cuando desde las organizaciones sindicales se planteó retomar el diálogo para acordar un nuevo incremento salarial, la respuesta fue que era necesario esperar que se aprobaran el Presupuesto 2026 y la Ley de Financiamiento. La gestión de Axel Kicillof logró finalmente que la Legislatura bonaerense le diera el visto bueno a ambas iniciativas, en especial la que contempla la renegociación de deuda. Sin embargo, hasta el momento, no hubo ningún llamado convocando a reanudar las negociaciones.

Así lo confirmaron desde uno de los gremios. "Sabemos que la situación estaba compleja", señalaron, aunque esperan que los convoquen para tratar de darle un cierre a la paritaria 2025 que permita mejorar los salarios.

Algunos creen que Provincia podría no dar un aumento en este último tramo del año para garantizar el pago del aguinaldo, que suele ser entre el 18 y el 20 de diciembre.

Eso sería cumplir con una parte del requerimiento que formularon algunos sindicatos respecto del desembolso en los plazos habituales. Aunque quedaría pendiente la convocatoria, precisamente, para cerrar una mejora salarial.