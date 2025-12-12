Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los socios del gol: pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Política y Economía

Juraron los nuevos consejeros escolares de La Plata

Juraron los nuevos consejeros escolares de La Plata
12 de Diciembre de 2025 | 16:49

Escuchar esta nota

El intendente de La Plata, Julio Alak, encabezó la jura de los nuevos consejeros escolares de la ciudad durante un acto celebrado hoy en la Escuela Secundaria N°31 “General José de San Martín”.

"Debemos trabajar priorizando la ciudad, porque para el Municipio son todos iguales y todos debemos nutrirnos del pensamiento diverso”, sostuvo Alak, y agregó: “Tenemos la obligación de ir mejorando el sistema educativo permanentemente”.

Acompañado por el presidente del Consejo Escolar, Iván Maidana, el mandatario expresó que "es importante trabajar en conjunto y que cada uno ponga lo mejor para el beneficio de la ciudad", y agradeció a los consejeros presentes "porque contribuyen a la democracia".

Durante la jornada, de la que participaron autoridades municipales y referentes educativos, juraron Fernando López Muntaner, Romina Coronel y Horacio Gilberto por Fuerza Patria; e Ivana Pasquale y Ricardo Cardelino por La Libertad Avanza, quienes fueron electos en los últimos comicios de septiembre. 

De esta manera, el cuerpo quedó conformado por Iván Maidana (presidente), Wilfredo González (vicepresidente), Fernando López Muntaner (secretario), Roxana Palmitesta (tesorera),  Facundo Castagnasso (secretario administrativo), Horacio Gilberto (primer vocal), Romina Coronel (segunda vocal), Ricardo Cardelino (tercer vocal), Ivana Pasquale (cuarta vocal), Emiliano De Martino (quinto vocal) y Sofía Gualberto (sexta vocal).

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Los socios del gol: pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Gimnasia presentó a Germán Brunati: quién es el nuevo director deportivo y cuál será su primer desafío

La Provincia convalidó la ordenanza del nuevo COU, que ya comienza a regir

El avance chino en la venta de ropa en La Plata no tiene freno y le mete presión al comercio

¡Ojo infieles! En La Plata los detectives privados son el antídoto de traiciones y pasiones

Quién era el ciclista que murió tras caer sobre el paso bajo nivel

Burla al régimen: cómo salió Corina de Venezuela

El cielo mete miedo en La Plata: renuevan alerta "Amarillo" por tormentas y granizo
+ Leidas

Aumento y aguinaldo, las preocupaciones de los gremios bonaerenses, que aún esperan el llamado a paritarias

Ruidosa deserción en La Cámpora y adhesión al alakismo en el Concejo de La Plata

En fotos y video.- Así fue la llegada de Estudiantes a Santiago del Estero

Decomisaron milanesas de papel higiénico

"Muerte cerebral" e "irreversible": el parte médico del joven baleado en La Plata durante una pelea entre bandas

Una movilización del León que será histórica

Gimnasia empieza a pagar las deudas: "Encontramos un club sin recursos económicos ni planificación financiera"

Escándalo en AFA: hallan 45 autos de lujo, motos y kartings en la mansión de Pilar vinculada a Chiqui Tapia y Toviggino
Últimas noticias de Política y Economía

Otro escándalo con una concejal libertaria: ahora en el interior bonaerense

Máximo Kirchner convocó al PJ en medio de la tensión con Kicillof

La UCR eligió a Leonel Chiarella como nuevo presidente del Comité Nacional

La Justicia ordenó aplicar de inmediato la Ley de Emergencia en Discapacidad
Espectáculos
“Estaba por explotarle el corazón”: el mozo que auxilió a Joaquín Levintón tras el infarto
Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata
El parte médico de Joaquín Levinton, que sufrió un infarto
Las mesas de Mirtha Legrand y Juana Viale: quiénes serán los invitados
Goles con tuco: la China piensa en Italia, importante club se interesó por Mauro Icardi
Información General
Daños materiales, calles inundadas y complicaciones: lo que dejó el temporal en el sur bonaerense
Los números de la suerte del viernes 12 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Infractores en redes: likes, share… y chau registro
Mendoza lleva a la Justicia a los padres que no vacunan
Decomisaron milanesas de papel higiénico
Deportes
Un platense que dejó todo para vivir en Santiago tras una final de Estudiantes: “Me enamoré y me vine”
Incidentes tras el clásico platense: derecho de admisión a 23 hinchas tras los balazos de goma y las piedras
Santiagueños y del Pincha: la emoción de un padre e hijo con ver de cerca a Estudiantes en sus pagos
En fotos y video.- Así fue la llegada de Estudiantes a Santiago del Estero
Todo agotado: no quedan más populares para la tribuna general del Pincha en Santiago
Policiales
"Muerte cerebral" e "irreversible": el parte médico del joven baleado en La Plata durante una pelea entre bandas
La Justicia acreditó que Gerardo Ponce atacó sexualmente a menores y le dieron 26 años de prisión: detalles del fallo
Por falso testimonio, piden 10 años de cárcel para Tagliaferro y Godoy
Brutal pelea en las vías del Tren Roca a La Plata
Fentanilo mortal: nueva marcha en Plaza Moreno

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla