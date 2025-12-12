Juraron los nuevos consejeros escolares de La Plata

La Justicia ordenó aplicar de inmediato la Ley de Emergencia en Discapacidad
El intendente de La Plata, Julio Alak, encabezó la jura de los nuevos consejeros escolares de la ciudad durante un acto celebrado hoy en la Escuela Secundaria N°31 “General José de San Martín”.
"Debemos trabajar priorizando la ciudad, porque para el Municipio son todos iguales y todos debemos nutrirnos del pensamiento diverso”, sostuvo Alak, y agregó: “Tenemos la obligación de ir mejorando el sistema educativo permanentemente”.
Acompañado por el presidente del Consejo Escolar, Iván Maidana, el mandatario expresó que "es importante trabajar en conjunto y que cada uno ponga lo mejor para el beneficio de la ciudad", y agradeció a los consejeros presentes "porque contribuyen a la democracia".
Durante la jornada, de la que participaron autoridades municipales y referentes educativos, juraron Fernando López Muntaner, Romina Coronel y Horacio Gilberto por Fuerza Patria; e Ivana Pasquale y Ricardo Cardelino por La Libertad Avanza, quienes fueron electos en los últimos comicios de septiembre.
De esta manera, el cuerpo quedó conformado por Iván Maidana (presidente), Wilfredo González (vicepresidente), Fernando López Muntaner (secretario), Roxana Palmitesta (tesorera), Facundo Castagnasso (secretario administrativo), Horacio Gilberto (primer vocal), Romina Coronel (segunda vocal), Ricardo Cardelino (tercer vocal), Ivana Pasquale (cuarta vocal), Emiliano De Martino (quinto vocal) y Sofía Gualberto (sexta vocal).
