En fotos y video.- Así fue la llegada de Estudiantes a Santiago del Estero
En fotos y video.- Así fue la llegada de Estudiantes a Santiago del Estero
Incidentes tras el clásico platense: derecho de admisión a 23 hinchas tras los balazos de goma y las piedras
En medio de los allanamientos, apartaron al juez Rafecas de la causa que investiga a la mansión vinculada a Tapia
“Las 173 muertes no pueden quedar en la nada”: convocan a otra marcha por las víctimas del fentanilo
En 2026, serán casi 36 mil ingresantes en la UNLP: cuántos en cada facultad
VIDEO.- Presentaron el Plan de Seguridad 2026 para La Plata: más cámaras, drones y domos
La Justicia ordenó aplicar de inmediato la Ley de Emergencia en Discapacidad
La Provincia financiará 11 proyectos de innovación de la UNLP: los detalles del anuncio
Aumento y aguinaldo, las preocupaciones de los gremios bonaerenses, que aún esperan el llamado a paritarias
Las remeras del Pincha, el Lobo y Boca, con $5.000 de descuento
“Estaba por explotarle el corazón”: el mozo que auxilió a Joaquín Levintón tras el infarto
Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata
"Muerte cerebral" e "irreversible": el parte médico del joven baleado en La Plata durante una pelea entre bandas
La UNLP entregó los Premios a la Labor Científica, Tecnológica y Artística: uno por uno, los ganadores
Gimnasia empieza a pagar las deudas: "Encontramos un club sin recursos económicos ni planificación financiera"
Autoexploración, deseo y pareja: reivindicar la masturbación como acto de libertad
El álbum maldito de Epstein: fotos explosivas vuelven a unir a Trump, Clinton y los poderosos del mundo
Para alquilar en Mar del Plata y toda la Costa, gane en seguridad y ahorre dinero: trate con propietarios
En La Plata la semana cierra con el termómetro al rojo vivo: ¿finde con tormentas?
Viviana Yacoub: "La ciudad se cuida cuando se la piensa a largo plazo"
El mega tatoo que le hizo una tatuadora Pincha a Andújar: ¡cinco meses de trabajo!
Colonia de vacaciones: en La Plata pueden pasar el medio millón de pesos
Hoy es el Día del Hincha de Boca: no te puede faltar la remera de Raiders con el "12"
Daños materiales, calles inundadas y complicaciones: lo que dejó el temporal en el sur bonaerense
El vóley masculino y el boxeador Iván Daniele, los ganadores de la Fiesta de los Deportes en Gimnasia
Bullrich, contra Cristina Kirchner: "Señora presidiaria, tenga la decencia de no opinar"
Qué se sabe del vigilador que fue baleado y ahora lucha por su vida
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Joaquín Levinton, líder de la banda Turf, sufrió un infarto anoche y, aunque ahora se encuentra fuera de peligro, durante el episodio fue auxiliado por Ricardo, un mozo que se encontraba en el bar del barrio porteño de Palermo, antes de ser trasladado al Hospital Fernández. El mismo mesero consideró que al músico “le estaba por explotar el corazón”.
Con el diario del viernes, el trabajador del lugar detalló: “Vino Joaquín, que es un cliente habitual, anoche cerca de las 12.30 -de la noche- y estaba descompensado. Pidió que le vendamos un agua fresca. Venía de una fiesta de otro lado. Le tomé el pulso porque tengo un estetoscopio en mi bolso y tenía el corazón acelerado”.
“Le dije que se quede tranquilo y que iba a llamar al SAME y, cuando me dijo que le dolía el pecho, lo acosté en el piso y le levanté las piernas con una silla hasta que en siete minutos llegó el SAME”, continuó el empleado.
Asimismo, Ricardo relató sobre el diálogo con el artista: “Me decía que se sentía mal porque tenía un pico de presión de 16/10, estaba a punto de explotar su corazón, yo le decía que se quede tranquilo, que no lo iba a dejar ir y si tenía que hacerle RCP, lo iba a hacer”.
“Cuando llegó el SAME, hablaron con él, le preguntaron cómo se sentía y si había mezclado algo. Le dijo que no, que comió empanadas y tomó tragos, nada más. Le informaron sobre el pico de presión y lo llevaron al hospital. Subió sólo a la ambulancia”, enfatizó el empleado.
LE PUEDE INTERESAR
Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata
LE PUEDE INTERESAR
El parte médico de Joaquín Levinton, que sufrió un infarto
Es que el trabajador cuenta con conocimiento sobre anatomía: “Mi señora está en medicina y siempre tengo encima un estetoscopio. No es la primera vez que hago esto. Si uno lo sabe usar, hay que tenerlo. Esta es la tercera vez que asisto en este restaurante, anteriormente se desmayó un hombre y hace un tiempo atrás, una señora se atoró e hice la maniobra”.
“De ninguna manera iba a dejar que se vaya, si hubiera tenido que hacerle RCP por una hora, lo iba a hacer. En forma de chiste, le dije que iba a haber banda para rato. Me dijo que le dolía el pecho y no dejaba de transpirar”, concluyó el trabajador del restaurante.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí