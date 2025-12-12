“Estaba por explotarle el corazón”: el mozo que auxilió a Joaquín Levintón tras el infarto

Joaquín Levinton, líder de la banda Turf, sufrió un infarto anoche y, aunque ahora se encuentra fuera de peligro, durante el episodio fue auxiliado por Ricardo, un mozo que se encontraba en el bar del barrio porteño de Palermo, antes de ser trasladado al Hospital Fernández. El mismo mesero consideró que al músico “le estaba por explotar el corazón”.

Con el diario del viernes, el trabajador del lugar detalló: “Vino Joaquín, que es un cliente habitual, anoche cerca de las 12.30 -de la noche- y estaba descompensado. Pidió que le vendamos un agua fresca. Venía de una fiesta de otro lado. Le tomé el pulso porque tengo un estetoscopio en mi bolso y tenía el corazón acelerado”.

“Le dije que se quede tranquilo y que iba a llamar al SAME y, cuando me dijo que le dolía el pecho, lo acosté en el piso y le levanté las piernas con una silla hasta que en siete minutos llegó el SAME”, continuó el empleado.

Asimismo, Ricardo relató sobre el diálogo con el artista: “Me decía que se sentía mal porque tenía un pico de presión de 16/10, estaba a punto de explotar su corazón, yo le decía que se quede tranquilo, que no lo iba a dejar ir y si tenía que hacerle RCP, lo iba a hacer”.

“Cuando llegó el SAME, hablaron con él, le preguntaron cómo se sentía y si había mezclado algo. Le dijo que no, que comió empanadas y tomó tragos, nada más. Le informaron sobre el pico de presión y lo llevaron al hospital. Subió sólo a la ambulancia”, enfatizó el empleado.

Es que el trabajador cuenta con conocimiento sobre anatomía: “Mi señora está en medicina y siempre tengo encima un estetoscopio. No es la primera vez que hago esto. Si uno lo sabe usar, hay que tenerlo. Esta es la tercera vez que asisto en este restaurante, anteriormente se desmayó un hombre y hace un tiempo atrás, una señora se atoró e hice la maniobra”.

“De ninguna manera iba a dejar que se vaya, si hubiera tenido que hacerle RCP por una hora, lo iba a hacer. En forma de chiste, le dije que iba a haber banda para rato. Me dijo que le dolía el pecho y no dejaba de transpirar”, concluyó el trabajador del restaurante.