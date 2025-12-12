Ruidosa deserción en La Cámpora y adhesión al alakismo

“Sur Finanzas”: allanaron un galpón y detienen a su tesorera
Un corrimiento de última hora sacudió ayer el esquema interno del peronismo local, protagonizado por Pablo Elías, una figura clave en la bancada de Fuerza Patria en el Concejo Deliberante platense. El edil fue el primer candidato de la lista ganadora de Julio Alak en 2023 y por lo tanto, su reemplazante natural en momentos en los que el Intendente toma licencia. Pero, además, es el presidente del bloque oficialista.
Hasta ahora, Elías había pertenecido a la agrupación La Cámpora. Sin embargo, el dirigente platense decidió romper con ese espacio para crear una agrupación propia, cercana al jefe comunal. Así se lo confirmó ayer a EL DIA, al anunciar que el grupo político que liderará a partir de ahora se llamará “Germán Abdala” y será “en apoyo al intendente Alak, al gobernador, Axel Kicillof, desde lo territorial, y siempre defendiendo la libertad de Cristina Kirchner”.
Sin embargo, se tratará de un espacio distinto del Frente Amplio Peronista (FAP), que lidera el jefe comunal, desde donde se mantuvieron al margen del conflicto que pudo haber propiciado la salida de Elías de la agrupación que lidera Máximo Kirchner y que a nivel local es coordinada por el exconcejal platense Martín Alaniz.
También dos consejeros escolares habrían pegado el salto: Roxana Palmitesta y Omar Paz.
En diálogo con EL DIA, ayer, Elías dejó en claro que no militará dentro de la agrupación de Alak, sino que creará un espacio nuevo que apoye su gestión y la del Gobernador y que en las bases de su causa también se encuentra la reivindicación la libertad de la expresidenta Kircher, que cumple prisión domiciliaria tras la ratificación de su condena en junio pasado.
Respecto a si este movimiento representa un cambio en la conducción del bloque de concejales, ayer fuera de micrófono sostenían que “por ahora, sí”. Incluso, ese cargo estaba plasmado en la placa colocada en su banca. En este contexto, la recién asumida Josefina Bolis sería la única edil de la bancada integrante de La Cámpora.
En el deliberativo local, los hombres propios del riñón de Alak son el presidente del Concejo, Marcelo Galland, y el recién asumido Sergio Resa. Otros nombres vinculados a otros espacios pero cercanos al Intendente son Micaela Maggio y Sol Maluendez, del espacio del secretario de Gobierno, Guillermo “Nano” Cara. Otra figura influyente dentro de la bancada es la de Juan Manuel Granillo Fernández, que pertenece al espacio de Victoria Tolosa Paz y ha logrado consolidarse y reelegir su mandato, conservando el cargo de Vicepresidente del Cuerpo, una sugerencia propuesta por el propio alakismo.
El resto del bloque platense de Fuerza Patria se compone por Yanina Sánchez (ATE), Romina Santana (Comercio), y Ona Parrilli (La Bancaria). Gisela Di Dio (del sector que lidera Grabois); Pablo Poggio (del espacio que lidera el secretario de Ambiente municipal, Guillermo Escudero), y Ricardo Recavarren (de Villa Elvira vinculado al massismo).
