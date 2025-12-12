Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Hoy es el Día del Hincha de Boca: no te puede faltar la remera de Raiders de "La 12"
12 de Diciembre de 2025 | 09:03

Escuchar esta nota

El 12 de diciembre (12/12) es una fecha muy especial para los seguidores “xeneizes”, ya que se celebra oficialmente el Día del Hincha de Boca. Es por eso que hoy, más que nunca, tenés que tener la remera de Raiders de "La 12", que se consigue a sólo $19.900 en el local de 47 Nº609, entre 7 y 8, o bien en EL DIA, diagonal 80 Nº 815, de lunes a viernes de 9 a 16.

Cabe destacar que la elección de esta fecha es totalmente simbólica y está directamente relacionada con la identidad del club y sus fanáticos. 

El origen numérico: el "jugador número 12"

La fecha se eligió porque coincide con la repetición del número 12: 12 de diciembre (el mes número 12).

Este número hace referencia al apodo más famoso y emblemático de la hinchada de Boca: "El Jugador Número 12" o simplemente "La 12".

El significado de "La 12"

El término "Jugador Número 12" simboliza la importancia vital y la influencia de los hinchas en el rendimiento del equipo, considerándolos un jugador más en la cancha, con la capacidad de influir en el juego y el espíritu de los futbolistas.

Aunque el origen exacto del apodo se remonta a una excursión a Europa en 1925, que fue considerado un hito histórico por ser el primer equipo argentino en viajar al continente europeo.

En medio del acontecimiento, un hincha llamado Victoriano Caffarena fue como enviado especial por parte del diario El Telégrafo y, no sólo formó parte de aquel grupo, sino que también, gracias a su gran solidaridad, varios futbolistas pudieron viajar.

El escribano socio y confeso fanático del club, tuvo que donar parte de sus propiedades para hacer posible el arribo al viejo continente y se convirtió en una figura clave para motivar al equipo.

Su bautismo y nombramiento como el Jugador Nº 12 se lo dio el goleador Agustín Cerroti, quien asoció el número 12 con los hinchas, como símbolo de que son un jugador más dentro de la cancha.

La celebración, iniciada de manera espontánea por los propios hinchas hace más de una década, fue ganando fuerza hasta convertirse en una fiesta reconocida que se celebra con concentraciones multitudinarias cada 12 de diciembre.

