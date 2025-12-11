Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los socios del gol: pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Deportes |Inspirado en el barroco siciliano

El mega tatoo que le hizo una tatuadora Pincha a Andújar: ¡cinco meses de trabajo!

El mega tatoo que le hizo una tatuadora Pincha a Andújar: ¡cinco meses de trabajo!

Sergio Pomares
spomares@eldia.com

12 de Diciembre de 2025 | 11:37

Escuchar esta nota

Mariano Andújar sorprendió en las últimas horas al mostrar el imponente tatuaje que cubre por completo su espalda, una obra monumental que funciona como un homenaje directo y emotivo a su paso por el Catania de Italia, donde jugó durante cinco temporadas y forjó un vínculo profundo con la ciudad y su gente. El trabajo fue realizado durante cinco meses por la artista Agustina Seminara, licenciada en artes plásticas, profesora, tatuadora e hincha de Estudiantes, en lo que ella misma definió como “una oportunidad única” por tratarse del arquero más importante en la historia del club pincharrata, tal como lo definió alguna vez el histórico Alberto Poletti.

La pieza, concebida con un estilo de arte barroco, comenzó a trazarse en julio y requirió múltiples sesiones hasta completarse. Cubre la totalidad de la espalda de Andújar e incluye diversos elementos simbólicos, fechas significativas para él y figuras estrechamente ligadas a la identidad de Catania. Entre ellas, se destaca el rostro de Santa Águeda, patrona de la ciudad, cuya presencia se convirtió en el corazón del diseño. También aparecen la Trinacria, símbolo característico de Sicilia, Santa Rosalía, la torre del parque de la ciudad y las coordenadas que remiten a uno de los momentos más importantes en la vida del futbolista durante su estadía allí (149 partidos, entre 2009 y 2014). 

Seminara, quien desde pequeña asistía a la cancha a ver a Andújar, expresó su emoción por haber sido elegida para realizar una obra de esa magnitud. “De muy chica iba siempre a la cancha a verlo y nunca imaginé que 20 años después se iba a dar esta oportunidad de tatuarlo”, señaló la artista, que se volcó a un proceso creativo exhaustivo antes de poner la aguja sobre la piel del ex director deportivo de Banfield.

Para ella, el desafío no solo fue técnico sino también conceptual: “El tatuaje es el resultado de muchísimas cosas con un significado especial, el cual fue un gran desafío para mí porque tuve que indagar mucho y lograr una unificación de mil estilos diferentes en uno, más el significado y simbolismo de cada detalle. Tuve que integrar una corona que él ya tenía tatuada en el centro, debajo de la nuca, y lograr un estilo fino y delicado para que hubiera armonía entre todas las partes. No fue fácil, pero lo logramos y estamos felices con el resultado”.

LE PUEDE INTERESAR

Estudiantes se subió al avión y ya vuela con toda su ilusión a Santiago del Estero

LE PUEDE INTERESAR

El vóley masculino y el boxeador Iván Daniele, los ganadores de la Fiesta de los Deportes en Gimnasia

La artista también agradeció públicamente la confianza del exarquero. “Gracias Mariano por la confianza depositada en mí, por confiar en mi trabajo y por la buena onda en las sesiones. No sabés lo mucho que significa esto para mí y mi familia. Sos una gran persona”, escribió junto a las imágenes de la pieza finalizada.

Andújar, por su parte, devolvió el gesto reconociendo la magnitud de lo que significó el proyecto para él, tanto en lo personal como en lo emocional. “Una genia lo que lograste, gracias por esta obra de arte que abarca tanto de mi vida”, le respondió, orgulloso de llevar en la piel una parte de su historia profesional y afectiva. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programa y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Los socios del gol: desde hoy pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Gimnasia presentó a Germán Brunati: quién es el nuevo director deportivo y cuál será su primer desafío

La Provincia convalidó la ordenanza del nuevo COU, que ya comienza a regir

El avance chino en la venta de ropa en La Plata no tiene freno y le mete presión al comercio

¡Ojo infieles! En La Plata los detectives privados son el antídoto de traiciones y pasiones

Quién era el ciclista que murió tras caer sobre el paso bajo nivel

Burla al régimen: cómo salió Corina de Venezuela

El cielo mete miedo en La Plata: renuevan alerta "Amarillo" por tormentas y granizo
+ Leidas

Ruidosa deserción en La Cámpora y adhesión al alakismo en el Concejo de La Plata

Estudiantes se subió al avión y ya vuela con toda su ilusión a Santiago del Estero

Decomisaron milanesas de papel higiénico

Violento enfrentamiento entre bandas en La Plata: un joven murió tras recibir un disparo en la cabeza

Una movilización del León que será histórica

El proyecto integral para el fútbol de Gimnasia que tiene Germán Brunati, con Zaniratto adentro

Aumento y aguinaldo, las preocupaciones de los gremios bonaerenses, que aún esperan el llamado a paritarias

Con alimentos sanos y naturales, llega la Feria Agroecológica a La Plata
Últimas noticias de Deportes

Estudiantes se subió al avión y ya vuela con toda su ilusión a Santiago del Estero

El vóley masculino y el boxeador Iván Daniele, los ganadores de la Fiesta de los Deportes en Gimnasia

Gimnasia empieza a pagar las deudas: "Encontramos un club sin recursos económicos ni planificación financiera"

Hoy es el Día del Hincha de Boca: no te puede faltar la remera de Raiders con el "12"
Espectáculos
El parte médico de Joaquín Levinton, que sufrió un infarto
Las mesas de Mirtha Legrand y Juana Viale: quiénes serán los invitados
Goles con tuco: la China piensa en Italia, importante club se interesó por Mauro Icardi
Marcelo Polino confirmó que lo convocaron para conducir Bendita TV: tuvo una reunión con las autoridades de El Nueve
Dieron a conocer los resultados de los tests de embarazo de Morena Rial: los detalles y pasos a seguir
La Ciudad
Aumento y aguinaldo, las preocupaciones de los gremios bonaerenses, que aún esperan el llamado a paritarias
Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy viernes gratis con EL DIA
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos en un supermercado de La Plata
En La Plata la semana cierra con el termómetro al rojo vivo: ¿finde con tormentas?
Colonia de vacaciones: en La Plata pueden pasar el medio millón de pesos
Policiales
Violento enfrentamiento entre bandas en La Plata: un joven murió tras recibir un disparo en la cabeza
La Justicia acreditó que Gerardo Ponce atacó sexualmente a menores y le dieron 26 años de prisión: detalles del fallo
Por falso testimonio, piden 10 años de cárcel para Tagliaferro y Godoy
Brutal pelea en las vías del Tren Roca a La Plata
Fentanilo mortal: nueva marcha en Plaza Moreno
Política y Economía
VIDEO.- Presentaron el Plan de Seguridad 2026 para La Plata: más cámaras, drones y domos
Escándalo en AFA: hallan 45 autos de lujo, motos y kartings en la mansión de Pilar vinculada a Chiqui Tapia y Toviggino
Bullrich, contra Cristina Kirchner: "Señora presidiaria, tenga la decencia de no opinar"
Cajas sindicales, cámaras empresarias y juicios: los límites que pone la reforma laboral
La inflación, en 2,5%: se aceleró por tarifas y la carne

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla