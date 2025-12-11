El mega tatoo que le hizo una tatuadora Pincha a Andújar: ¡cinco meses de trabajo!

Mariano Andújar sorprendió en las últimas horas al mostrar el imponente tatuaje que cubre por completo su espalda, una obra monumental que funciona como un homenaje directo y emotivo a su paso por el Catania de Italia, donde jugó durante cinco temporadas y forjó un vínculo profundo con la ciudad y su gente. El trabajo fue realizado durante cinco meses por la artista Agustina Seminara, licenciada en artes plásticas, profesora, tatuadora e hincha de Estudiantes, en lo que ella misma definió como “una oportunidad única” por tratarse del arquero más importante en la historia del club pincharrata, tal como lo definió alguna vez el histórico Alberto Poletti.

La pieza, concebida con un estilo de arte barroco, comenzó a trazarse en julio y requirió múltiples sesiones hasta completarse. Cubre la totalidad de la espalda de Andújar e incluye diversos elementos simbólicos, fechas significativas para él y figuras estrechamente ligadas a la identidad de Catania. Entre ellas, se destaca el rostro de Santa Águeda, patrona de la ciudad, cuya presencia se convirtió en el corazón del diseño. También aparecen la Trinacria, símbolo característico de Sicilia, Santa Rosalía, la torre del parque de la ciudad y las coordenadas que remiten a uno de los momentos más importantes en la vida del futbolista durante su estadía allí (149 partidos, entre 2009 y 2014).

Seminara, quien desde pequeña asistía a la cancha a ver a Andújar, expresó su emoción por haber sido elegida para realizar una obra de esa magnitud. “De muy chica iba siempre a la cancha a verlo y nunca imaginé que 20 años después se iba a dar esta oportunidad de tatuarlo”, señaló la artista, que se volcó a un proceso creativo exhaustivo antes de poner la aguja sobre la piel del ex director deportivo de Banfield.

Para ella, el desafío no solo fue técnico sino también conceptual: “El tatuaje es el resultado de muchísimas cosas con un significado especial, el cual fue un gran desafío para mí porque tuve que indagar mucho y lograr una unificación de mil estilos diferentes en uno, más el significado y simbolismo de cada detalle. Tuve que integrar una corona que él ya tenía tatuada en el centro, debajo de la nuca, y lograr un estilo fino y delicado para que hubiera armonía entre todas las partes. No fue fácil, pero lo logramos y estamos felices con el resultado”.

La artista también agradeció públicamente la confianza del exarquero. “Gracias Mariano por la confianza depositada en mí, por confiar en mi trabajo y por la buena onda en las sesiones. No sabés lo mucho que significa esto para mí y mi familia. Sos una gran persona”, escribió junto a las imágenes de la pieza finalizada.

Andújar, por su parte, devolvió el gesto reconociendo la magnitud de lo que significó el proyecto para él, tanto en lo personal como en lo emocional. “Una genia lo que lograste, gracias por esta obra de arte que abarca tanto de mi vida”, le respondió, orgulloso de llevar en la piel una parte de su historia profesional y afectiva.