Hoy

MÚSICA



Coro lirico Va, Pensiero.- A las 20.15 en el Salón Dorado de la Municipalidad, 12 entre 51 y 53, gala de fin de año con Paula Almerares como artista invitada y la participación de Víctor Castells, Rubén Martínez, Susana Paladino, Jorge Cabral y Emmanuel Frers. Director Musical: Raúl Salvatierra. Pianista: Andrés Peláez. Dirección General y artística: Susana Paladino. Entrada libre y gratuita.



Gospel en la Catedral.- A las 20.30 en la nave central de la Catedral, 14 entre 51 y 53, a cargo de America Latin Coro.

Kevin Johansen + Liniers + The Nada.- A las 20.30 en 58 entre 10 y 11.



Un par.- A las 21 en 71 entre G, 17 y 18, rock alternativo. Sin cargo.



Joe Fernández.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.



Joaquín del Mundo.- A las 21 en Espacio Live, 56 entre 8 y 9.

Buenos Aires Nu Metal Fest.- A las 23.50 en el Teatro Favaloro, 67 entre 116 y 117.

El Mahebrí + La Franquicia + Saerfks.- A las 21 en 49 entre 4 y 5.

The Jazz Lounge.- A las 20.30 en 6 entre 43 y 44, presentan “Jazz N’ Beatles!”

Sergio Petravich Cuarteto.- A las 21 en Desafinados, Diagonal 93 Nº 52, City Bell.

CINE

Belén.- A las 18.30 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Dolores Fonzi. Película elegida por Argentina para representarla en los Premios de la Academia de Hollywood.

Versiones Soviéticas de Cuentos Clásicos.- A las 20.30 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, función del ciclo Videodromo dedicada a las reinterpretaciones soviéticas de cuentos clásicos, con La Flor Escarlata (La bella y la bestia), Rusalochka (La Sirenita) y The Brave Little Deer (Bambi).



Patrulla del clima.- A las 18 en el Cine Eco Select del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Carolina M. Fernández.



Morvern Callar.- A las 20 en el Cine Eco Select del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Lynne Ramsay.



TEATRO



Juan Barraza.- A las 21 en 43 entre 7 y 8, stand up.



Muerde.- A las 21 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53, thriller con Luciano Cáceres.



Alicia (o cómo narrar el olvido).- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, con dramaturgia y dirección de Gastón Figueiredo Cabanas.

Sociedad Platense del Stand Up.- A las 21.30 en Tres Empanadas, 43 y 22, con Julian Dorati, Checho Falco y Rubén Vaena. Entrada libre show a la gorra.



Perón en Caracas.- A las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, de Leónidas Lamborghini, dirigida por Guillermo Ghío.

Gurka.- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, de Vicente Zito Lema con dirección de Ernesto Mitchel, en el marco de la maratón teatral “Corramos detrás de las ideas”.



LITERARIAS



Sapos de otro pozo: Cartografía colectiva de las infancias en el exilio.- A las 19 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7. Después de 5 años de trabajo colectivo se presenta el libro que reúne más de 100 relatos, testimonios, cartas, fotos y producciones artísticas de personas de todo el mundo que atravesaron el exilio durante su infancia en los años ´70 y ´80. El resultado es un libro coral, íntimo y político; y el primero editado por sus propios protagonistas junto a la editorial FiloSurfer.



Entre la intuición y la página VIII.- A las 18 en la Casa del Tango y Biblioteca Popular Carlos Gardel, 43 entre 3 y 4, se realizará la presentación de la antología del taller de poesía coordinado por la Prof. Patricia Coto. Amenizará la reunión La Orquesta La Fredestango dirigida por Germán Fredes. Entrada libre y gratuita.



Mañana



BALLET



La Bayadera.- A las 20 en la Sala Ginastera del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, el Ballet y la Orquesta Estables del Teatro presentarán la suite compuesta por los principales momentos de esta gran obra del repertorio de la danza clásica con música de Ludwig Minkus y coreografía de Marius Petipa, repuesta por Edgardo Trabalón. Dirección musical de Darío Domínguez Xodo. El libreto fue obra de Sergei Khudekov y del mismo Petipa y se inspiró en dos dramas del poeta hindú Kālidāsa. Se desarrolla en una India exótica y narra la trágica historia de amor entre Nikiya -una “bayadera”, es decir una doncella formada desde niña para bailar las danzas sagradas- y el guerrero Solor, quienes deberán enfrentar la furia del Rajá y de la malvada princesa Gamzatti, prometida de Solor. Las entradas gratuitas, con reserva online, para las funciones del 13 y 14 podrán obtenerse en la página web y las redes sociales del Teatro Argentino.



MÚSICA



La Mágica.- De 23 a 6 am UNO, 1 y 55, con Amar Azul, El Mago, La Nueva, El Original, El Polaco y más.



Guasones.- A las 21 en el Hipódromo, 44 y 115.



Capital.- A las 21 en G, 71 entre 17 y 18, dúo platense que busca volver a las bases del rock y el rhythm and blues.

Fulanas Trío.- A las 21 en Espacio Sudaka, 7 entre 68 y 69, música sudamericana.



Ricardo Parisi.- A las 21 en La Vermucería, 16 y 65, melódicos y bailables.

Dúo Aguirre/ Rodríguez.- A las 21 en Casa Abierta, 653 entre 11 y 11 bis, Sicardi.

La Veredita Pequeña Orquesta.- A las 17 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.

Operación Rosa Rosa.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.

La Magdalena.- A las 21 en Espacio Live, 56 entre 8 y 9, noche sabinera.

Florencia López Grupo.- A las 21 en Desafinados, Diagonal 93 Nº 52.

Chanas.- A las 21 en 49 entre 4 y 5.

CINE

TEATRO

Fede Cyrulnik.- A las 21 en 43 entre 7 y 8, comedia.

La mágica locura.- A las 21 en 44 entre 23 y 24.

Vacío.- A las 22 en Área Chica, Boulevard 83 esquina 34, improvisación teatral dirigida en vivo.

Hay amores.- A las 20 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, creación del taller de Lucía Baldantoni.

LITERARIAS

Operación Puntas Arenas.- A las 17 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, presentación del libro de Gonzalo Magliano sobre la prisión, fuga y juicio de seis presos peronistas en la Revolución Libertadora. Presenta Laureano Barrera.

EVENTOS

Monster Jam.- De 11.30 a 18 en el Estadio Único, 32 y 25. Monster Jam™ es una experiencia que redefine el entretenimiento en vivo. Con camiones de más de 5 toneladas, motores que rugen como bestias y saltos que desafían la gravedad, cada presentación es un estallido de energía que cautiva tanto a fanáticos del deporte motor como a familias que viven el espectáculo por primera vez.

Domingo

BALLET

MÚSICA

Peña de las Bellas Artes.- A las 18 en 49 entre 12 y 13, se presentarán Gonzalo Kein, piano; Eugenia Casado, viola y Emilia Bongiorno, soprano para interpretar obras de F. García Lorca, M. de Falla, Obradors, Ginastera, Guastavino, Vaughan Williams y Ferguson. Entrada libre y gratuita.

Micaela Chauque + Grita Nativo.- A las 21 en Desafinados, Diagonal 93 Nº 52, City Bell.

CINE

Belén.- A las 18 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Dolores Fonzi.

Náufrago.- A las 20 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Robert Zemeckis en el marco del Ciclo Cinemecánica. Se proyecta en 35mm.

Patrulla del clima.- A las 18 en el Cine Eco Select del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Carolina M. Fernández.

Algo viejo, algo nuevo, algo prestado.- A las 20 en el Cine Eco Selecto del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Hernán Rosselli.

TEATRO

Yunta de bueyes.- A las 20 en El Fondo, 10 entre 63 y 64.

Narices Negras.- A las 20 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, de M. Cecilia Rossini con dirección de Rossini y Marce Curci.



Maybe.- A las 20.30 en Área Chica, Boulevard 83 esquina 34, con dramaturgia de Pablo Fernández Iriarte (sobre un cuento de Raymond Carver) y dirección de José “Pollo” Canevaro.



Ridiculum Vitae.- A las 21 en Espacio Doble T, 34 entre 27 y 28, humorismo musicado.



EVENTOS



