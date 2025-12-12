Ráfaga de disparos, un tiro en el pecho y un auto a fondo: la trama del ataque al vigilador de una fábrica en La Plata
Ráfaga de disparos, un tiro en el pecho y un auto a fondo: la trama del ataque al vigilador de una fábrica en La Plata
Para agendar, Pinchas y Triperos: cuando se jugará el primer clásico platense del 2026
La inflación en Argentina se aceleró en noviembre: subió 2,5% y acumula 31,4% en un año
Brutal pelea en las vías del Tren Roca a La Plata dejó a un hombre en estado crítico
Sur Finanzas: allanan un depósito y encuentran a la tesorera "in fraganti" cargando con cajas y celulares a una Hilux
El cuádruple crimen de La Plata: pidieron diez años de prisión para Tagliaferro y Godoy por el falso testimonio
El cielo mete miedo en La Plata: renuevan alerta "Amarillo" por tormentas y granizo
Salarios y aguinaldo en Gimnasia: acuerdan cronograma de pagos con los empleados para regularizar deuda
Asumieron los ediles electos de La Plata y el Concejo local arranca nueva etapa
More Rial podría estar embarazada: el pedido especial que hizo desde la cárcel de Magdalena
Luciana Salazar y Ramiro Marra, ¿la pareja del año?: “Nos unen nuestras infancias”
Para alquilar en Mar del Plata y toda la Costa, gane en seguridad y ahorre dinero: trate con propietarios
Gimnasia presentó a Germán Brunati: quién es el nuevo director deportivo y cuál será su primer desafío
Autoexploración, deseo y pareja: reivindicar la masturbación como acto de libertad
Causa Andis: el juez Casanello citó a declarar a la exdirectora nacional Ornella Calvete
La inesperada denuncia de Vanesa Carbone contra La Sole: “Durante cuatro meses, día tras día”
Tras irse de River, Miguel Borja le abrió la puerta a un llamado de Boca: "Mi hermano es hincha"
Vacaciones, indemnizaciones, despidos y más: las claves del proyecto de reforma laboral que firmó Milei
Culpable: condenan a 26 años al profesor de básquet de La Plata acusado de abusar de sus alumnos
Escándalo en La Libertad Avanza: marginaron a Leila Gianni por armar su propio bloque
Rock en Baradero 2026: Babasónicos, Rata Blanca, Las Pelotas, El Mato un Policia Motorizado y La Vela Puerca lideran un line-up sorprendente
La CGT se movilizará el 18 de diciembre al Congreso en rechazo a la reforma laboral
Liam Payne: concedieron el arresto domiciliario a uno de los acusados
¿Le dieron la espalda al campeón?: Ariel Holan ya no es más el DT de Rosario Central
"Uy, no tengo seguro": denuncian que chocó a una embarazada en La Plata, bajó y se dio a la fuga
La Plata, con baja presión de agua este jueves: el reclamo de los vecinos y la explicación de Absa
¡Arrasa! Rosalía en Buenos Aires: agotó las entradas de tres shows en 45 minutos y agregó nueva fecha
Estados Unidos: más de 250 personas quedaron en cuarentena por brote de sarampión en Carolina del Sur
Un barrio de La Plata en alerta tras la aparición de un alacrán
Hoy
MÚSICA
Coro lirico Va, Pensiero.- A las 20.15 en el Salón Dorado de la Municipalidad, 12 entre 51 y 53, gala de fin de año con Paula Almerares como artista invitada y la participación de Víctor Castells, Rubén Martínez, Susana Paladino, Jorge Cabral y Emmanuel Frers. Director Musical: Raúl Salvatierra. Pianista: Andrés Peláez. Dirección General y artística: Susana Paladino. Entrada libre y gratuita.
Gospel en la Catedral.- A las 20.30 en la nave central de la Catedral, 14 entre 51 y 53, a cargo de America Latin Coro.
Kevin Johansen + Liniers + The Nada.- A las 20.30 en 58 entre 10 y 11.
Un par.- A las 21 en 71 entre G, 17 y 18, rock alternativo. Sin cargo.
Joe Fernández.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.
Joaquín del Mundo.- A las 21 en Espacio Live, 56 entre 8 y 9.
Buenos Aires Nu Metal Fest.- A las 23.50 en el Teatro Favaloro, 67 entre 116 y 117.
El Mahebrí + La Franquicia + Saerfks.- A las 21 en 49 entre 4 y 5.
Guía de cines
The Jazz Lounge.- A las 20.30 en 6 entre 43 y 44, presentan “Jazz N’ Beatles!”
Sergio Petravich Cuarteto.- A las 21 en Desafinados, Diagonal 93 Nº 52, City Bell.
CINE
Belén.- A las 18.30 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Dolores Fonzi. Película elegida por Argentina para representarla en los Premios de la Academia de Hollywood.
Versiones Soviéticas de Cuentos Clásicos.- A las 20.30 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, función del ciclo Videodromo dedicada a las reinterpretaciones soviéticas de cuentos clásicos, con La Flor Escarlata (La bella y la bestia), Rusalochka (La Sirenita) y The Brave Little Deer (Bambi).
Patrulla del clima.- A las 18 en el Cine Eco Select del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Carolina M. Fernández.
Morvern Callar.- A las 20 en el Cine Eco Select del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Lynne Ramsay.
TEATRO
Juan Barraza.- A las 21 en 43 entre 7 y 8, stand up.
Muerde.- A las 21 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53, thriller con Luciano Cáceres.
Alicia (o cómo narrar el olvido).- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, con dramaturgia y dirección de Gastón Figueiredo Cabanas.
Sociedad Platense del Stand Up.- A las 21.30 en Tres Empanadas, 43 y 22, con Julian Dorati, Checho Falco y Rubén Vaena. Entrada libre show a la gorra.
Perón en Caracas.- A las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, de Leónidas Lamborghini, dirigida por Guillermo Ghío.
Gurka.- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, de Vicente Zito Lema con dirección de Ernesto Mitchel, en el marco de la maratón teatral “Corramos detrás de las ideas”.
LITERARIAS
Sapos de otro pozo: Cartografía colectiva de las infancias en el exilio.- A las 19 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7. Después de 5 años de trabajo colectivo se presenta el libro que reúne más de 100 relatos, testimonios, cartas, fotos y producciones artísticas de personas de todo el mundo que atravesaron el exilio durante su infancia en los años ´70 y ´80. El resultado es un libro coral, íntimo y político; y el primero editado por sus propios protagonistas junto a la editorial FiloSurfer.
Entre la intuición y la página VIII.- A las 18 en la Casa del Tango y Biblioteca Popular Carlos Gardel, 43 entre 3 y 4, se realizará la presentación de la antología del taller de poesía coordinado por la Prof. Patricia Coto. Amenizará la reunión La Orquesta La Fredestango dirigida por Germán Fredes. Entrada libre y gratuita.
Mañana
BALLET
La Bayadera.- A las 20 en la Sala Ginastera del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, el Ballet y la Orquesta Estables del Teatro presentarán la suite compuesta por los principales momentos de esta gran obra del repertorio de la danza clásica con música de Ludwig Minkus y coreografía de Marius Petipa, repuesta por Edgardo Trabalón. Dirección musical de Darío Domínguez Xodo. El libreto fue obra de Sergei Khudekov y del mismo Petipa y se inspiró en dos dramas del poeta hindú Kālidāsa. Se desarrolla en una India exótica y narra la trágica historia de amor entre Nikiya -una “bayadera”, es decir una doncella formada desde niña para bailar las danzas sagradas- y el guerrero Solor, quienes deberán enfrentar la furia del Rajá y de la malvada princesa Gamzatti, prometida de Solor. Las entradas gratuitas, con reserva online, para las funciones del 13 y 14 podrán obtenerse en la página web y las redes sociales del Teatro Argentino.
MÚSICA
La Mágica.- De 23 a 6 am UNO, 1 y 55, con Amar Azul, El Mago, La Nueva, El Original, El Polaco y más.
Guasones.- A las 21 en el Hipódromo, 44 y 115.
Capital.- A las 21 en G, 71 entre 17 y 18, dúo platense que busca volver a las bases del rock y el rhythm and blues.
Fulanas Trío.- A las 21 en Espacio Sudaka, 7 entre 68 y 69, música sudamericana.
Ricardo Parisi.- A las 21 en La Vermucería, 16 y 65, melódicos y bailables.
Dúo Aguirre/ Rodríguez.- A las 21 en Casa Abierta, 653 entre 11 y 11 bis, Sicardi.
La Veredita Pequeña Orquesta.- A las 17 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.
Operación Rosa Rosa.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.
La Magdalena.- A las 21 en Espacio Live, 56 entre 8 y 9, noche sabinera.
Florencia López Grupo.- A las 21 en Desafinados, Diagonal 93 Nº 52.
Chanas.- A las 21 en 49 entre 4 y 5.
CINE
Belén.- A las 18.30 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Dolores Fonzi. Película elegida por Argentina para representarla en los Premios de la Academia de Hollywood.
TEATRO
Fede Cyrulnik.- A las 21 en 43 entre 7 y 8, comedia.
La mágica locura.- A las 21 en 44 entre 23 y 24.
Vacío.- A las 22 en Área Chica, Boulevard 83 esquina 34, improvisación teatral dirigida en vivo.
Hay amores.- A las 20 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, creación del taller de Lucía Baldantoni.
LITERARIAS
Operación Puntas Arenas.- A las 17 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, presentación del libro de Gonzalo Magliano sobre la prisión, fuga y juicio de seis presos peronistas en la Revolución Libertadora. Presenta Laureano Barrera.
EVENTOS
Monster Jam.- De 11.30 a 18 en el Estadio Único, 32 y 25. Monster Jam™ es una experiencia que redefine el entretenimiento en vivo. Con camiones de más de 5 toneladas, motores que rugen como bestias y saltos que desafían la gravedad, cada presentación es un estallido de energía que cautiva tanto a fanáticos del deporte motor como a familias que viven el espectáculo por primera vez.
Domingo
BALLET
La Bayadera.- A las 18 en la Sala Ginastera del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, el Ballet y la Orquesta Estables del Teatro presentarán la suite compuesta por los principales momentos de esta gran obra del repertorio de la danza clásica con música de Ludwig Minkus y coreografía de Marius Petipa, repuesta por Edgardo Trabalón. Dirección musical de Darío Domínguez Xodo. El libreto fue obra de Sergei Khudekov y del mismo Petipa y se inspiró en dos dramas del poeta hindú Kālidāsa. Se desarrolla en una India exótica y narra la trágica historia de amor entre Nikiya -una “bayadera”, es decir una doncella formada desde niña para bailar las danzas sagradas- y el guerrero Solor, quienes deberán enfrentar la furia del Rajá y de la malvada princesa Gamzatti, prometida de Solor. Las entradas gratuitas, con reserva online, para las funciones del 13 y 14 podrán obtenerse en la página web y las redes sociales del Teatro Argentino.
MÚSICA
Peña de las Bellas Artes.- A las 18 en 49 entre 12 y 13, se presentarán Gonzalo Kein, piano; Eugenia Casado, viola y Emilia Bongiorno, soprano para interpretar obras de F. García Lorca, M. de Falla, Obradors, Ginastera, Guastavino, Vaughan Williams y Ferguson. Entrada libre y gratuita.
Micaela Chauque + Grita Nativo.- A las 21 en Desafinados, Diagonal 93 Nº 52, City Bell.
CINE
Belén.- A las 18 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Dolores Fonzi.
Náufrago.- A las 20 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Robert Zemeckis en el marco del Ciclo Cinemecánica. Se proyecta en 35mm.
Patrulla del clima.- A las 18 en el Cine Eco Select del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Carolina M. Fernández.
Algo viejo, algo nuevo, algo prestado.- A las 20 en el Cine Eco Selecto del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Hernán Rosselli.
TEATRO
Yunta de bueyes.- A las 20 en El Fondo, 10 entre 63 y 64.
Narices Negras.- A las 20 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, de M. Cecilia Rossini con dirección de Rossini y Marce Curci.
Maybe.- A las 20.30 en Área Chica, Boulevard 83 esquina 34, con dramaturgia de Pablo Fernández Iriarte (sobre un cuento de Raymond Carver) y dirección de José “Pollo” Canevaro.
Ridiculum Vitae.- A las 21 en Espacio Doble T, 34 entre 27 y 28, humorismo musicado.
EVENTOS
Monster Jam.- De 11.30 a 18 en el Estadio Único, 32 y 25. Monster Jam™ es una experiencia que redefine el entretenimiento en vivo. Con camiones de más de 5 toneladas, motores que rugen como bestias y saltos que desafían la gravedad, cada presentación es un estallido de energía que cautiva tanto a fanáticos del deporte motor como a familias que viven el espectáculo por primera vez.
"LA BAYADERA", EN FORMATO SUITE, VUELVE AL ARGENTINO: HABRÁ FUNCIONES MAÑANA Y EL DOMINGO
