Los socios del gol: desde hoy pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

La Ciudad |Otro desafío para el bolsillo familiar

Colonia de vacaciones: la opción que puede pasar el medio millón

Con el cierre del año escolar, vuelven las actividades al aire libre. Los clubes ofrecen propuestas de recreación y deporte, con tarifas dispares, que van de los $80 mil a los $670 mil, según la jornada y los servicios

Colonia de vacaciones: la opción que puede pasar el medio millón

Las propuestas están dirigidas para niños desde 3 hasta 14 años / El Dia

12 de Diciembre de 2025 | 03:39
Edición impresa

Terminan las clases y los padres empiezan a preocuparse en organizar el tiempo libre de sus hijos durante el verano. Una de las opciones son las colonias de vacaciones en los clubes, que ofrecen actividades deportivas y recreativas, con valores que van desde $80.000 hasta $670.000, según la extensión de la jornada y los servicios que incluya.

Ante la falta de alternativas para quienes trabajan, para muchas familias pagar una colonia no deja de ser una complicación. Sin embargo, hacen el esfuerzo para mantener a los chicos entretenidos, lejos de la calle y del uso excesivo de las pantallas.

Con propuestas en turno mañana, tarde o jornada completa, las instituciones ofrecen para enero y febrero planes semanales, quincenales y mensuales, que pueden incluir servicios adicionales como almuerzo, merienda y transporte.

También brindan descuentos para socios y beneficios especiales para quienes inscriban dos o más hermanos.

Además, la inscripción se encuentra abierta tanto para socios como para aquellas familias que no estén vinculados a la institución.

Las propuestas

La Plata Rugby permite elegir entre jornada completa (8.30 a 16.30) con transporte por $570.000, o media jornada (8.30 a 14.30) por $475.000. Sin el servicio de micro, los valores son $490.000 y $430.000, respectivamente. Ambas opciones incluyen almuerzo.

En Los Tilos, la colonia es para chicos de 3 a 14 años y se realiza de lunes a viernes. El turno simple de mañana (8 a 13) o tarde (13 a 18) y la jornada completa va de 8 a 17, con recepción de 8 a 9.

Los aranceles varían según la modalidad. La media jornada, que incluye desayuno o merienda, tiene un costo mensual de $285.000, quincenal de $155.000 o semanal de $90.000. Por su parte, el día completo, con desayuno y almuerzo, tiene un valor mensual de $495.000, quincenal de $290.000 o semanal de $160.000.

A su vez, las familias que presenten el carnet de socio al día acceden a un 10% de descuento sobre los valores publicados.

La alternativa que ofrece el Club Albatros es para chicos de 3 a 12 años, con tiempo completo de 9 a 16 e incluye almuerzo y colaciones.

Los valores para los socios oscilan entre $400.000 al mes ó $260.000 quincenal y para los no socios, $450.000 mensual ó $290.000 por quincena.

El programa de vacaciones del Club Universitario de La Plata está destinado a niños desde 3 años (sin pañales) hasta 14 años.

Se ofrecen dos modalidades: jornada completa de 8 a 17, con desayuno, almuerzo y merienda. También medio día, con turno mañana de 8 a 12 (incluye desayuno) o por la tarde de 13 a 17 (con merienda). La tarifa varía según la categoría —socio, no socio o alumno del colegio— y el tipo de jornada elegida, con valores que van de $80.000 a $550.000.

En el Club Estudiantes de La Plata, la colonia se desarrolla en el Country Club de City Bell y es para niños de entre 3 y 12 años.

Tanto en enero como en febrero, se podrá elegir el día entero o media jornada por la tarde. mensual o quincenal.

Para los socios, los valores van de $100.000 a $250.000, a lo que se suma una matrícula de $8.000. Con servicio de comedor y transporte, los montos oscilan entre $130.000 y $600.000.

Para quienes no son socios, las tarifas van de $125.000 a $310.000, y con servicios incluidos, entre $164.000 y $670.000.

En el bosque

La propuesta del Club Gimnasia y Esgrima La Plata se desarrolla en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, en el Bosque platense, y está orientada para niños a partir de los 3 -que hayan asistido a Sala de 3 en Jardín durante 2025- y hasta los 12 años.

Las actividades cuentan con un único horario de 8.30 a 16.30, con almuerzo y merienda incluido.

Los aranceles para la nueva temporada son los siguientes: quienes asisten a la escuela, $450.000 por mes, $246.000 por quincena y $140.000 por semana; Socio, $480.000 por mes, $265.000 por quincena y $155.000 por semana; y No socio, $510.000 por mes, $285.000 por quincena y $160.000 por semana.

La colonia de la Universidad Nacional de La Plata es para niños de entre 3 a 13 años y está abierta a toda la comunidad.

La oferta recreativa y deportiva se lleva a cabo en el predio universitario de calle 50 y 117. Se brindan dos opciones: turno mañana, de 9 a 13, y turno tarde, de 14 a 19. En ambos casos, los colonos reciben un refrigerio.

Las tarifas varían según si son colonos vinculados a la casa de altos estudios (alumnos de colegios, hijos de estudiantes, docente, no docentes y personal) o para aquellos que no tengan vínculo con la comunidad universitaria.

Según el periodo y la opción elegida, los precios van de $140.000 a $300.000, para la primera categoría, y desde los $175.000 a los $390.000 para los segundos.

 

